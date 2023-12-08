Парламент Болгарии отменил вето президента на передачу Украине списанных БТР

Парламент Болгарии разрешил передать Украине списанные БТР, отменив вето президента

Tекст: Вера Басилая

Отмечается, что депутаты повторно приняли Закон о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о бесплатном обеспечении бронетранспортерами. За передачу военной техники проголосовали 162 депутата, против – 55 парламентариев, передает «Газета.Ru».

До этого стало известно, что комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Украине неисправных и вышедших из строя зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для различных типов боеприпасов. Также четыре механизированные роты из ВСУ будут проходить обучение и находиться на территории Болгарии в целях подготовки.

Ранее болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость.

В сентябре парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

Эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД о подоплеке желания болгарского правительства отправить Украине 100 списанных БТР.