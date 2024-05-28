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    28 мая 2024, 22:30 • В мире

    Как Россия влияет на выборы нового главы НАТО

    Как Россия влияет на выборы нового главы НАТО
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    Впервые в истории в НАТО сложилась целая коалиция государств, выступающих против кандидата на пост главы организации, которого выдвинули Соединенные Штаты Америки. О каких странах идет речь, почему они против американской кандидатуры и как на эту конкурентную борьбу уже смогла повлиять Россия?

    Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг уже исчерпал срок своих полномочий, но их волюнтаристски продлевали из-за невозможности в 2022-2023 годах договориться о новой кандидатуре. Но в этом году осенью норвежец все-таки вынужден будет оставить пост генсека, а ясности по новой кандидатуре все еще нет. Более того, пока просматривается тупик.

    В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. У венгров есть альтернативная кандидатура – президент Румынии Клаус Йоханнис.

    Между тем главный игрок в НАТО – США – настаивает на кандидатуре голландца. «США дали понять союзникам, что, по нашему мнению, Рютте был бы отличным генсеком», – заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ранее в СМИ появились вбросы о том, что якобы кандидатуру Рютте поддержат основные крупные страны альянса: Великобритания, Германия и Франция.

    Но генсека НАТО утверждают полным консенсусом всех членов. То есть Венгрия и сколоченный ею альянс вполне может если не полностью блокировать, то сильно затруднить прохождение кандидатуры Рютте. А Рютте настроен крайне агрессивно по отношению к России и полностью поддерживает передачу Украине западного вооружения. Именно правительство Рютте шло во главе этого процесса, опережая в передаче вооружений даже Германию и США. Скорее всего, такая позиция голландского премьера – решающий фактор, на котором и строится поддержка его кандидатуры Вашингтоном.

    Может даже сложиться впечатление, что Венгрия невольно помогает России, блокируя кандидатуру крайне русофобски настроенного кандидата в генсеки НАТО. Однако ситуация глубже.

    В последние лет двадцать назначение генсека НАТО превратилось в нечто похожее на выборы императора Священной Римской империи в веках XVI-XVII: масса претендентов со своими группами поддержки из мелких княжеств, подкупы, интриги и итоговая победа представителя крупной династии типа Габсбургов. В роли Габсбургов выступают США, которые успешно навязывали европейским союзникам свою кандидатуру после ухода в 2009 году Хавьера Соланы. Как правило, это были представители «северных народов» – скандинавы и голландцы.

    Но в последние несколько лет возникла очень неожиданная конкуренция, в которой появились самовыдвиженцы и стали образовываться коалиции в основном из стран Восточной Европы, ситуативно составленных в разных конфигурациях.

    Помимо чисто регионального противостояния между тремя устойчивыми кланами (США, «старые» страны НАТО и «новые»), появились и новые векторы конкуренции. Есть, во-первых, так называемая гендерная толерантность, как к ней не относись. Именно на нее и напирала эстонская премьерша Кая Каллас. Кроме нее на пост претендовали и другие дамы – премьер-министр Дании Метте Фредериксен и даже Урсула фон дер Ляйен.

    Для очень амбициозной Каллас, как и для многих подобных деятелей из Прибалтики и Восточной Европы, общеевропейские структуры – новая карьерная ступень. Эстония в какой-то момент оказалась для нее слишком маленькой, и Каллас стала, по сути, самовыдвиженкой, эксплуатируя как раз два крупнейших новых фактора современной политики Запада – гендерный и русофобию.

    Отношение к Украине и СВО внутри НАТО, конечно, важнее, чем гендерная толерантность. Но Каллас сильно перестаралась. Она настолько погрузилась в русофобию, что перестала отвечать дипломатическому критерию договороспособности.

    Грубо говоря, на позиции генсека, как и на других ключевых позициях европейской бюрократии, должен находиться человек, с которым Москва все-таки будет иметь дело, когда ситуация изменится. Каллас же наговорила в итоге на объявление в розыск Следственным комитетом РФ. Следовательно, вести с ней переговоры РФ уже не может, и Каллас утратила возможность претендовать на какие-то первые должности европейской бюрократии.

    Вот так вот удивительным образом российские следователи вмешались в закулисную борьбу за пост генсека НАТО. Не факт, что это работает универсально со всеми кандидатами, но с Каллас сработало. И теперь она обижается на «старую» Европу за то, что та не оценила ее русофобию.

    При этом нет данных о том, что Каллас сколотила какую-то группу поддержки хотя бы из прибалтийских соседей. Обычно эти трое действуют сообща, но сейчас и в Латвии, и в Литве есть собственные кандидаты на посты в европейской бюрократии, и координации тут не просматривается.

    А вот венгры смогли сколотить небольшую группу, начав с исторических соседей и даже противников – румын. Орбан и Сийярто сейчас лоббируют на позицию генсека НАТО президента Румынии Клауса Йоханниса. Идея Будапешта состоит как раз в том, что представитель Восточной Европы еще ни разу не был генсеком НАТО.

    При этом в Будапеште не хотели бы видеть на этой должности, скажем, поляка или чеха, которые легко стали бы инструментами политики США или «старой» Европы. Йоханнис представляется, кроме всего прочего, фигурой удобной для Германии: по национальности он не румын, а трансильванский сакс (немец) с родным немецким языком и учебой в ФРГ. В теории кандидатуру Йоханниса должны поддержать, помимо венгерско-румынского альянса, Болгария и Словакия.

    Кроме того, у венгров есть личные претензии к Рютте. Сийярто регулярно напоминает о том, что ранее Рютте грозил «поставить Венгрию на колени». «Очень трудно представить, что человек, который формулирует и отстаивает такую позицию, будет избран главой организации, где стопроцентное доверие имеет принципиальное значение... И если кто-то до сих пор считает, что Венгрию надо поставить на колени, нам такому трудно доверять», – сказал Сийярто на пресс-конференции в румынском Тыргу-Муреше.

    К Столтенбергу претензия в Будапеште другая. Венгры называют уходящего генсека НАТО неэффективным, поскольку он так и не смог заставить страны «старой» Европы увеличить военные расходы до 4-6% ВВП.

    Эта первый случай в истории НАТО, когда возникла устойчивая коалиция против предлагаемого из США кандидата на пост генсека.

    Ранее интриги тоже плелись, но все-таки в рамках личных карьерных историй, и далеко не всегда кандидаты с охотой занимали этот пост. Тот же Столтенберг давно порывался покинуть свое кресло.

    Безусловно, Венгрия не собирается таким способом содействовать интересам России. Но так сложилась ситуация, что конкурентная борьба за позицию генсека НАТО вдруг оказалась встроена в общеевропейский контекст. В результате ситуативные альянсы внутри Европы и НАТО могут повлиять и на взаимоотношения Москвы с Брюсселем. Москва хоть и косвенно, но оказывает влияние на конкурентную борьбу внутри НАТО, даже если сами конкурирующие стороны этого не имели в виду.

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