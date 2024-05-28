«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Бельгия не поддержала идею использовать западные вооружения для ударов по России
Премьер-министр Бельгии Де Кроо не поддержал идею использовать западные вооружения для ударов по России
Вооружения, которые Брюссель поставит Киеву, включая многоцелевые истребители F-16, могут быть использованы исключительно на территории Украины, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, премьер Де Кроо подчеркнул, что соглашение о безопасности с Украиной подразумевает использование бельгийских вооружений только в оборонных целях, передает ТАСС.
Кроме того, Де Кроо отметил, что в ближайшее время Украина сможет использовать все возможности системы ПВО воздушного базирования, основанной на истребителях F-16.
Как сообщалось ранее, накануне предстоящей встречи глав правительств государств – членов НАТО с руководством Украины премьер Чехии Петр Фиала заявил, что считает возможным использование оружия, получаемого Киевом из-за рубежа, для ударов по целям внутри России.