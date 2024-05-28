Бельгия не поддержала идею использовать западные вооружения для ударов по России

Премьер-министр Бельгии Де Кроо не поддержал идею использовать западные вооружения для ударов по России

Tекст: Максим Попов

Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, премьер Де Кроо подчеркнул, что соглашение о безопасности с Украиной подразумевает использование бельгийских вооружений только в оборонных целях, передает ТАСС.

Кроме того, Де Кроо отметил, что в ближайшее время Украина сможет использовать все возможности системы ПВО воздушного базирования, основанной на истребителях F-16.

Как сообщалось ранее, накануне предстоящей встречи глав правительств государств – членов НАТО с руководством Украины премьер Чехии Петр Фиала заявил, что считает возможным использование оружия, получаемого Киевом из-за рубежа, для ударов по целям внутри России.







