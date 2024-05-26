Украина подавилась своей русофобией

Владимир Можегов
Еврейский вопрос раскалывает Америку
Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведёт к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.
Глеб Простаков
Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм
Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.
Тимофей Бордачёв
Швецией движет сочетание агрессии и страха
Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.