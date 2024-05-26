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    Владимир Можегов Владимир Можегов Еврейский вопрос раскалывает Америку

    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведёт к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    26 мая 2024, 12:54 • Видео

    Украина подавилась своей русофобией

    Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский назвал Россию «Рашкой», передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк» или «русня». Что это за фашистский спектакль?

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    Триллионы рублей вернулись в Россию только в прошедшем году, и сделали это представители наиболее богатой прослойки российских граждан. Раньше они считали, что выгоднее хранить деньги на зарубежных счетах, однако теперь придерживаются прямо противоположной позиции. Что произошло и как это сказывается на российской экономике в целом? Подробности

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    Россия и Узбекистан начнут дружить регионами

    Узбекистан станет третьей страной, которую посетит Владимир Путин после инаугурации. Москва и Ташкент активно наращивают сотрудничество как в экономической, так и в социально-гуманитарной сфере. Экспертное сообщество называет республику одним из наиболее перспективных партнеров России в СНГ. В чем это выражается и в каких сферах стоит ожидать наибольшего прогресса? Подробности

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    Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ

    195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности

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    Франция еще раз доказала лицемерие Запада

    Еще одна страна приняла закон о противодействии иностранному влиянию – но это, как ни странно, никто не заметил. Не случилось ни митингов, ни беспорядков, ни жестких заявлений Госдепа. А все потому, что эта страна – Франция. А бороться она собирается с «российским влиянием». Почему Париж решил принять этот закон именно сейчас? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Украина подавилась своей русофобией

      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский назвал Россию «Рашкой», передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк» или «русня». Что это за фашистский спектакль?

    • Запад намекнул на убийство премьера Грузии

      Из-за закона об иноагентах госдепартамент США заявил о пересмотре всего комплекса отношений с Грузией. А ЕС устами одного из своих комиссаров даже напомнил грузинскому премьеру о судьбе премьера Словакии, который попал в больницу из-за покушения со стороны поклонника Украины. Так в Грузии поняли, что Запад потерял всякий стыд.

    • Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

      В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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