Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведёт к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

Богатые убедились в выгодах возврата денег на Родину Триллионы рублей вернулись в Россию только в прошедшем году, и сделали это представители наиболее богатой прослойки российских граждан. Раньше они считали, что выгоднее хранить деньги на зарубежных счетах, однако теперь придерживаются прямо противоположной позиции. Что произошло и как это сказывается на российской экономике в целом? Подробности Перейти в раздел

Россия и Узбекистан начнут дружить регионами Узбекистан станет третьей страной, которую посетит Владимир Путин после инаугурации. Москва и Ташкент активно наращивают сотрудничество как в экономической, так и в социально-гуманитарной сфере. Экспертное сообщество называет республику одним из наиболее перспективных партнеров России в СНГ. В чем это выражается и в каких сферах стоит ожидать наибольшего прогресса? Подробности Перейти в раздел

Как бриг «Меркурий» навеки вписал свое имя в состав ВМФ 195 лет назад, 26 мая 1829 года, произошла одна из самых громких побед русского флота. Маленький бриг «Меркурий» вступил в неравный бой с двумя громадными турецкими линейными кораблями – и вышел из него победителем. Как такое произошло и какое отношение к памяти об этом подвиге имеет один из самых современных кораблей ВМФ России? Подробности Перейти в раздел

Франция еще раз доказала лицемерие Запада Еще одна страна приняла закон о противодействии иностранному влиянию – но это, как ни странно, никто не заметил. Не случилось ни митингов, ни беспорядков, ни жестких заявлений Госдепа. А все потому, что эта страна – Франция. А бороться она собирается с «российским влиянием». Почему Париж решил принять этот закон именно сейчас? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел