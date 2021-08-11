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Талибы заявили о захвате девятого административного центра в Афганистане
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Представитель «Талибана» (движение запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил о захвате боевиками города Файзабад, центра провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке Афганистана.
Муджахид сообщил, что «в ходе решительной и систематической операции моджахедов прошлой ночью Файзабад, центр провинции Бадахшан, был захвачен», боевиками «контролируется резиденция губернатора, штаб-квартира полиции, разведывательное управление и все правительственные учреждения», передает Deutsche Welle.
Он также утверждает, что накануне ночью талибы взяли под свой контроль и город Пули-Хумри, столицу провинции Баглан.
Это девятый по счету центр провинции из 34 существующих в стране, перешедший под контроль талибов за последние три дня.
Таким образом, по сообщению «Талибана», теперь движение контролирует столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.
Между тем депутат Совета провинции Фарах Абдум Самад Салихи подтвердил информацию талибов о захвате, передает агентство «Анадолу».
По его словам, силы безопасности оставили центр города. Он добавил, что последние два дня боевики вели массированное наступление на Фарах.
По данным ООН, в результате атак талибов за последний месяц погибли более 1 тыс. мирных жителей Афганистана.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном взята под контроль «Талибаном». Эксперт предсказал скорое наступление талибов на Кабул.
В Израиле ответили на претензии России к золоту Ашрам
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«Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы, а не устраивать травлю», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат и политолог Алекс Векслер, комментируя претензии России к золоту израильской гимнастки Линой Ашрам.
«В Израиле все единодушно поддерживают победу нашей олимпийской чемпионки Линой Ашрам. Ее готовили хорошие тренеры, и по мнению судей, она показала лучшие результаты. Поэтому ее золото абсолютно заслуженное», – отметил бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.
Векслер признается, что ему непонятно, почему россияне пытаются оспорить результаты. «Согласно оценкам судей, в двух из четырех видов победила Ашрам, в третьем победила Аверина, а в четвертом – была ничья. Да, было несколько ошибок, но в некоторых аспектах программа Ашрам была сильнее, чем у Авериной, о чем говорят и тренеры, и судьи. Причем было 15 судей из разных стран, и среди них не было ни одного еврея или израильтянина», – указал собеседник.
По словам Векслера, россиянам не нужно делать из проигрыша драму. «Нельзя постоянно выигрывать. Надо гордиться тем, что спортсмены в других странах подготовлены тренерами советской и российской школы. Это же касается и русской музыкальной школы, например. Этим следует гордиться, а не устраивать травлю», – считает политолог.
«Если наша спортсменка получила больше баллов, нет сомнения, что Россия должна успокоиться и подумать, как придерживаться нормальных человеческих правил и не возвращаться к антисемитизму советского образца, потому что это ни к чему хорошему не приведет. От этого будет хуже только самой России», – убежден Векслер.
«Поэтому медаль остается у израильтянки. А российским гимнасткам следует готовиться к Играм 2024 года, чтобы в следующий раз выиграть у Ашрам», – заключил Векслер.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
В свою очередь тренер Ашрам Айелет Зуссман заявила, что «россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни». «Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – сказал Зуссман.
В то же время олимпийская чемпионка Алина Кабаева сочла
вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.
«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля», – отметила она.
«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки шесть минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не шесть минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», – отметила она.
При этом, по ее мнению, нельзя сказать, что проблема была в том, что судьи представляли определенные западные страны. «Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», – подчеркнула Кабаева.
Между тем главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов напомнил, что «на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 года в Софии случилась зеркальная история: Дина Аверина уронила ленту, но получила золото, а Линой Ашрам – серебро». Об этом Венедиктов написал в Twitter.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что гегемонию России в художественной гимнастике остановили судейским беспределом.
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Генерал объяснил бесполезность ЗРК Patriot для Украины
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«Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Лузан. Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников призвал развернуть в его республике американские «средства ПВО».
«Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot уступает российским комплексам ПВО С-300В. Для нашей боевой авиации поколения 4++, например для истребителей Су-35, – американский ЗРК также не служит непроходимой преградой, – пояснил бывший замкомандующего войсками ПВО, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. – Но дело в том, что Пентагону давно уже не противостоит сильная авиация, поэтому очень уж передовая ПВО американцам и не нужна».
«Впрочем, украинский вице-премьер Резников – не специалист в этой области. Допускаю, что он просто услышал где-то про ПВО, не разобрался и сказал про них американским политологам, просто играя на публику», – сказал генерал. Комплексы Patriot Украине никак не помогут, предупреждает Лузан. «Если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация, – сказал генерал. – А Patriot бесполезен против баллистических целей. Это показала, к примеру, атака иранского Корпуса стражей Исламской революции по американской военной базе Айн-аль-Асад на западе Ирака. Тогда системы ПВО США не смогли перехватить большую часть ракет».
Во вторник вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения.
Украинский гость мотивировал свою просьбу тем, что Россия «де-факто оккупировала Азовское море и коренным образом изменила баланс в Черноморском регионе, полностью его милитаризовав». «Мы особенно обеспокоены действиями России, направленными на подготовку Крыма к развертыванию ядерного оружия. В этой связи важным является расширение пакета безопасности для Украины. Наше законодательство это позволяет», – цитирует Резникова РИА «Новости».
Ранее США посетили главы МИД и администрации президента Украины Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак, а 30 августа запланирован визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского.
Призыв Резникова – это «грубая провокация», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Развертывание ПВО США на Украине может изменить баланс сил не только в регионе, но и за его пределами», – цитирует Слуцкого ТАСС. Депутат заметил, что, к примеру, в состав комплекса ПРО Aegis входит пусковая установка Мк41, которую можно использовать для запуска не только противоракет, но и крылатых ракет. Появление таких комплексов ПВО в непосредственной близости от российских границ повлечет за собой реакцию Москвы, убежден глава комитета. «Тем самым напряженность только возрастет», – добавил он.
С депутатом согласен и генерал Лузан. «Aegis сами по себе не могут перехватить наши стратегические ракеты на восходящей ветви, потому что РВСН размещены не у границ, а в глубине российской территории. Но Aegis также оснащен унифицированной пусковой установкой Mk41, которая может стрелять крылатыми ракетами наземного базирования с дальностью 2,5 тыс. км. А это уже напрямую угрожает всей европейской части России и нашим стратегическим силам за Уралом. США уже разместили ПРО в Румынии и Польше. Если теперь Aegis появятся еще и на Украине, то получается, что нас берут в полукольцо», – предупреждает генерал.
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В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства
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Вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, Крым и Севастополь являются субъектами России, следовательно, и частью Союзного государства.
«Что касается признания Крыма, то его также можно найти в союзном договоре России и Белоруссии. Там четко записано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, которые, в свою очередь, определяются их конституциями», – рассказал источник РИА «Новости» в Москве.
По его словам, «по российской Конституции, Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации, а следовательно, частью Союзного государства».
«Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории», – отметил источник.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме
Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины.
«Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Соловьев отреагировал на слова экс-посла Азербайджана о «русских свиньях»
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию вокруг высказывания бывшего посла Азербайджана в Белоруссии, доктора наук, профессора Исфандияра Вагабзаде, назвавшего россиян «воняющими на весь мир свиньями».
«Этот гражданин отдает себе отчет, какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук. У себя дома этот человек уважения не заслужил. И пытается всеми силами напомнить о себе», – написал Соловьев в Telegram.
Ранее Вагабзаде на видео резко ответил российскому политику, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, обозвав его и «его нацию» вонючими свиньями, передает Ura.ru.
«Каждый день мы отправляем вам икру, рыбу, деньги, сами умираем с голоду (...) Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», – добавил он.
В Москве отреагировали на назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя назначение спецпосланника США по вопросам трубопровода «Северный поток – 2», заявила, что Москва не закрывала двери для диалога, но будет исходить из реальных шагов.
Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что Москва исходит из «практических, реализованных на практике шагов». Уже было «много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли», потому «будем исходить из практических шагов американской стороны».
«Мы поддерживаем контакты, никогда не закрывали дверь для диалога. Да, отвечаем. Да, отвечаем на те недружественные акции, которые предпринимают США в адрес нашей страны, но при этом конструктивные шаги – мы всегда на них отвечаем так же конструктивно. Поэтому будем исходить из реалий», – добавила она.
Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден назначил Амоса Хохштейна спецпосланником США по газопроводу «Северный поток – 2».
Ранее Хохштейн был близким советником и экс-спецпосланником Госдепа по международным энергетическим вопросам.
Источники считают, что назначение Хохштейна, который ранее выступал против реализации этого проекта, означает, что он будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США. Также Хохштейн займется отношениями с Германией.
Напомним, в июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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В Минобороны раскрыли подробности инцидента с эсминцем «Дефендер»
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Авиабомбы калибра 250 килограммов, запущенные в качестве предупреждения зашедшему в конце июня в территориальные воды России эсминцу «Дефендер», легли на расстоянии менее одного километра от британского корабля, заявил замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС Андрей Картаполов.
Картаполов сказал, отвечая на вопрос издания «Аргументы и факты», не слишком ли мягко сработали ВС России в ответ на эту провокацию, что «когда по курсу британца (эсминца Defender) ложились бомбы, там толерантностью особо не пахло», Су-24М выполнял «предупредительное бомбометание авиабомбами калибра 250 килограммов по курсу движения эсминца на расстоянии от корабля менее одного километра».
«Для иностранного экипажа в этом ничего хорошего не было. Если помните, есть их съемка, когда они сыграли боевую тревогу и надели спасательные жилеты», – добавил он.
Картаполов пояснил, что совершить навал против британского эсминца, как это произошло в 1988 году, когда контр-адмирал Владимир Богдашин протаранил зашедший в территориальные воды СССР американский крейсер «Йорктаун», было невозможным, так как корабль, следивший за Defender, был гораздо меньше его по водоизмещению.
«Все действия флота полностью контролировались через Национальный центр управления обороной, министром обороны, и все решения принимались согласно обстановке. Дальнейшее показало правильность этих решений», – отметил замминистра.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
В Минобороны обвинили командование эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
В НАСА обнаружили проблемы на пути новой высадки американцев на Луну
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Высадка американцев на Луну в 2024 году невозможна из-за неготовности скафандров, говорится в докладе офиса генерального инспектора НАСА.
«Нынешний график НАСА заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов xEMU (вариант скафандра) к ноябрю 2024 года, но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели. Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров... Скафандры не будут готовы к полету до по меньшей мере апреля 2025 года», – приводит доклад РИА «Новости».
Ранее стало известно, что НАСА «готовится отправить астронавтов для исследования Луны в рамках программы Artemis» и «выбрало SpaceX для продолжения разработки первого коммерческого посадочного модуля». Модуль должен будет «безопасно доставить двух американских астронавтов на лунную поверхность». Отмечается, что как минимум «один из этих астронавтов войдет в историю как первая женщина на Луне».
Напомним, НАСА перенесло начало программы освоения Луны. Глава НАСА Джеймс Брайденстайн заявлял, что в программе освоения Луны и Марса существует политический риск, в отсутствие которого американцы уже были бы на спутнике Земли.
Чубайс назвал главный вызов на ближайшие десять лет
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Главным вызовом на ближайшее десятилетие станут климатические изменения, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
«Вот уже несколько лет климатические прогнозы становятся все более мрачными. Но даже на этом фоне новый доклад ООН выглядит совсем пугающим. <...> Единственная хорошая новость – это то, что правительство (правительство России) впервые серьезно начало готовить страну к этому вызову, который, по моему убеждению, будет для нас самым главным уже в ближайшие 10 лет», – написал Чубайс в Facebook.
По его словам, климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было сотни тысяч лет, часть из них уже необратима, а вина человека – безоговорочна.
Также Чубайс отметил, что самая плохая новость в том, что даже самые оптимистичные прогнозы не укладываются в цели Парижского соглашения по климату: «планета нагревается быстрее, а главное прямое последствие – форсированный отказ крупнейших экономик от нефтегазового топлива».
Спецпредставитель президента напомнил, что средняя температура Земли продолжит расти, и даже самые решительные сокращения выбросов углекислого газа не гарантируют достижения целей Парижского соглашения. Он добавил, что без немедленного и резкого сокращения выбросов средняя температура может повыситься более чем на два градуса к концу столетия.
«У человечества осталось 10 лет, чтобы попытаться исправиться, в том числе отказавшись от нефти и газа», – считает Чубайс.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, где указала, что среднегодовая температура воздуха в Москве за период с 1950 по 2018 год выросла на один градус, с этим результатом столица России вошла в тройку лидеров по данному показателю – впереди только Тирана (Албания) и Калькутта (Индия).
Ранее Анатолий Чубайс предсказал смену мировых элит в связи с внедрением передовых технологий и революцией в энергетике.
Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
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Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну, заявила глава латвийского МВД Мария Голубева.
Голубева заявила, что «правительство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе», укрепление границы «начинается немедленно», передает РИА «Новости».
Ранее Голубева предложила правительству ввести режим ЧС в республике. Минобороны заверило, что готово оказать помощь пограничникам в охране границ.
По словам главы государственной пограничной охраны Латвии Гунтиса Пуяца, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержаны около 200 нелегальных мигрантов.
Ранее Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы. Между тем ЕС созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
На минувшей неделе на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.
Во вторник белорусские пограничники нашли на границе с Литвой беременную иностранку в бессознательном состоянии.
В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. Власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
У подельников экс-офицера ФСБ Черкалина арестовали виллу в Италии
У подельников бывшего офицера ФСБ России Кирилла Черкалина арестовали виллу в Италии, 87 земельных участков в Подмосковье, четыре столичные квартиры, шесть жилых домов и 6 млн долларов, следует из ходатайства прокуратуры о продлении ареста активов.
Как сообщает РИА «Новости» из зала суда Московского гарнизонного военного суда, на скамье подсудимых находятся бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, а также экс-акционер банка «Кредитимпэкс Банк» Георгий Шкурко.
Прокурор Милана Дигаева заявила ходатайство о продлении срока ареста активов бывших сотрудников ФСБ. Среди активов значатся вилла в Италии, 87 земельных участков, большинство из них в Истринском районе Подмосковья, автомобиль «Лексус», четыре квартиры в Москве, шесть жилых домов, нежилое помещение, наручные часы различных марок и 6 млн долларов.
Гособвинитель сообщила, что активы были обнаружены у родственников офицеров – бывшей супруги и отца Васильева, бывшей супруги Фролова и его детей. При этом она подчеркнула, что «имущество фактически принадлежит обвиняемым».
Адвокаты Васильева и Фролова заявили, что каких-либо доказательств их причастности к вышеуказанному имуществу им не представили, сами обвиняемые даже не были допрошены по этим вопросам.
По их словам, «схожий по описанию объект (в Италии) был задекларирован Фроловым еще в 2013 году, как имущество его отца».
«Я даже не очень понимаю, о каком именно объекте идет речь... У вас в деле есть фотографии. На них видно, что эта так называемая вилла из себя представляет – разрушенное каркасное здание без окон, штукатурки, стен, с заросшей территорией и сломанными заборами», – рассказал Фролов.
По словам присутствующего на слушании потерпевшего Игоря Ткача, он сам гостил на вилле.
«Фролов тут рассказал о своей невиновности, адвокаты его активно поддержали. Дело в том, что я на этой вилле был, был по просьбе Фролова – как человек, занимающийся профессионально строительно-оценочной деятельностью, это было в период, когда он работал в органах ФСБ. Что касается ее размера: вполне приличная, но желание у него было после увольнения продолжить жить за рубежом, с его слов, у него были приобретены рестораны в Италии. Почему на фото вилла в разобранном состоянии? Он начал ее переделывать, было в планах поставить две джакузи по 100 тыс. евро, подготавливался грот для spa. Никакая это не вилла отца или супруги Фролова и не сарайчик, а четырехэтажная вилла самого Фролова», – заявил суду потерпевший.
У Шкурко арестованного имущества не оказалось.
Ранее московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему подполковнику ФСБ Кириллу Черкалину за взяточничество и мошенничество.
Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в 850 тыс. долларов (52 млн рублей). Вместе с ним по делу под стражей находятся бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Материалы в отношении Черкалина выделили в отдельное производство, в каком режиме будет проходить процесс по другим обвиняемым, пока не ясно.
В апреле сообщалось, что Черкалин сообщил следствию о новых преступлениях, которые совершили офицеры спецслужбы, и пошел на сделку со следствием.
В августе 2019 года Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи Черкалина на 6,3 млрд рублей. Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей. Суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав в доход государства более 6 млрд рублей.
В ноябре 2020 года стало известно, что прокуратура вернула в российский бюджет более 6 млрд рублей после продажи имущества Черкалина.
Кабаева: Судьи не хотели, чтобы Аверина победила Ашрам
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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева считает вопиющим случаем ситуацию с оценками за выступление российских «художниц» на Олимпиаде в Токио.
«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля (Линой Ашрам - прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» заявление Кабаевой в эфире «России 1».
«Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки 6 минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту, две, но не 6 минут. Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», – отметила она.
По ее мнению, нельзя сказать, что проблема была в том, что судьи представляли определенные западные страны.
«Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», – подчеркнула Кабаева.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ
Ректора РГСУ Наталью Починок отстранили на время внеплановой проверки Минобрнауки после жалоб студентов, сообщил врио ректора университета Андрей Хамров.
«Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок, об этом говорится в приказе по РГСУ, подписанном временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил в разговоре с РБК Хамров», – сообщает РБК.
Отмечается, что Починок отстранена от должности ректора на период с 30 июля по 6 сентября.
По словам Хамрова, в университете проходила внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т. д.». Также он добавил, что решение о восстановлении в должности Починок либо о ее окончательном отстранении от должности ректора будет принимать министр высшего образования и науки Валерий Фальков.
Эксперт объяснил отзыв посла Китая из Литвы
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«Смысл противоречий между Китаем и Литвой не сводится только к тайваньскому вопросу. Вильнюс преследует цель стать в глазах Вашингтона центром сопротивления России и Китаю в Восточной Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов, комментируя решение Пекина отозвать посла в Литве.
«Это беспрецедентный шаг Пекина. Ранее китайская дипломатия среди своих инструментов не использовала отзыв посла. Такой шаг свидетельствует о том, что характер китайской дипломатии стал более решительным, более настойчивым в отстаивании своей позиции в мире. Тем более, ранее власти не рассматривали возможность отозвать посла из страны-члена ЕС, коей является Литва», – сказал китаевед Николай Вавилов.
«Смысл противоречий между Китаем и Литвой не сводится только к тайваньскому вопросу. Вильнюс дорогие годы пытались сформировать максимально антикитайскую позицию среди всех членов ЕС по уйгурскому, тибетского и другим вопросам, касающихся защиты прав человека в Китае. Видимо, Литва преследует цель стать в глазах Вашингтона условным центром сопротивления России и Китаю в Восточной Европе», – допускает эксперт.
«Что от этого выиграет Вильнюс? Вопрос неоднозначный. Литва скорее теряет мощный поток туристов и инвестиции в инфраструктурные проекты. При этом от Тайваня страна получит некие абстрактные вещи, ценность которых еще предстоит определить», – продолжил собеседник.
«Но говорить о полном разрыве связей между Пекином и Вильнюсом пока не приходится. Китай пытается произвести разведку боем и понять, какой будет позиция Литвы и ЕС в целом. В самой же Литве это наверняка может быть связано с желанием некоторой группы лиц выиграть выборы на пост генсека НАТО. У Литвы и кандидат есть – это Даля Грибаускайте, бывший президент республики», – добавил Вавилов.
«Поэтому нельзя исключить, что отзыв посла власти Литвы используют для дальнейшей эскалации в отношениях с Пекином. И если Литва признает Тайвань – для Китая это будет мощным ударом, потому что у Тайваня появится представительство в ЕС», – пояснил эксперт.
«Стоит отметить, что в последние 40-50 лет идет непрерывная борьба китайской и тайваньской дипломатии за признание и непризнание Тайваня со стороны тех или иных государств. Но если раньше эта проблема касалась отношений с государствами Африки и Латинской Америки, то сейчас этот вопрос рассматривается в Европе», – указал китаевед.
«Возможно, признание Тайваня со стороны Литвы, если оно состоится, станет сигналом для других стран, которые могут занять резко антикитайские позиции вплоть до автоматического признания нелегитимности властей в Пекине. Это именно тот процесс, который форсируют США», – заключил Вавилов.
Ранее Китай отозвал посла в Литве из-за планов Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране, заявили в МИД КНР. «Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», – говорится в заявлении МИД.
В связи с этим китайское правительство выразило решительный протест и решило отозвать посла Китая в Литве. Также Пекин обратился к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае.
Ранее читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао» раскритиковали власти Литвы после того, как литовский принял резолюцию, в которой отношение Китая к уйгурам было названо «геноцидом» и «преступлениями против человечности».
Кроме того, Литва объявила о выходе из формата сотрудничества «17 + 1», в рамках которого страны Центральной и Восточной Европы взаимодействуют с Китаем.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «крохотную Литву заставили дразнить китайского дракона».
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Французский политолог задался вопросом о целесообразности участия России в ОБСЕ
Президент Французского гуманитарного движения и политолог Эммануэль Леруа, комментируя отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Россию, задался вопросом, есть ли у Москвы интерес оставаться в организации.
Он напомнил, что ОБСЕ – это международная организация, возникшая в результате холодной войны, в частности после подписания Хельсинкских соглашений в 1973 году.
«На самом деле это идеологическая военная машина, в основном контролируемая англосаксами и предназначенная для ослабления евразийских стран в интересах Запада. Единственное ограничение ОБСЕ состоит в том, что решения должны приниматься в форме консенсуса, что сужает их объем и позволяет России и другим членам предотвращать принятие обязательных решений», – сказал эксперт журналистам.
«Но действительно хороший вопрос, который следует задать, заключается в следующем: какой интерес у России есть в том, чтобы оставаться в такой международной организации, поскольку 80% ее членов следуют американским или британским директивам», – заключил Леруа.
Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Если решение БДИПЧ не изменится, его квоту отдадут другим организациям, уточнила она.