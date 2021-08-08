Эксперт: После захвата Кундуза талибы начнут штурм Кабула

«Взятие города Кундуз означает – регион который в 1990-х и начае 2000-х был оплотом антиталибского «Северного альянса», теперь полностью под контролем «Талибана», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя сообщения о возможном захвате талибами одного из ключевых центров севера Афганистана – города Кундуз.

«После взятия Кундуза и установления там своей власти, движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) перегруппирует свои силы, и поведет наступление на столицу, Кабул, для установления своей власти», – отметил полковник в отставки, участник операции советских войск в Афганистане Анатолий Матвийчук.

Утром в воскресенье дубайский телеканал «Аль-Арабия» передал заявление «Талибана» о взятии Кундуза – стратегически важного города с населением более 370 тыс. человек, центра одноименной провинции на севере Афганистана, которая граничит с Таджикистаном. Позже кабульское правительство заявило, что спецназ правительственных войск проводит операцию по вытеснению талибов из Кундуза. Как бы то ни было, большая часть территории провинции находится под полным контролем «Талибана».

«Захват Кундуза будет также означать контроль над соседними провинциями близ северной афганской границы – Дзаузджан, Балх, Тахар и другими», – указал Матвийчук. Отметим, что талибы в воскресенье талибы также сообщили о взятии города Сари-Пуль – центра одной из северных провинций к юго-западу от Кундуза. Вечером того же дня ТАСС сообщил, что «Талибан» установил контроль над основными районами города Талукан – центра провинции Тахар на северо-востоке страны у таджикской границы.

Из этого следует, что попытка вновь организовать аналог «Северного альянса», который с 1996 года и до начала американской операции в Афганистане противостоял талибам, сейчас невозможна, отметил полковник Матвийчук. Северо-восточные районы страны, которые тогда оставались под контролем альянса и стали его плацдармом, сейчас плотно контролируются «Талибаном».

Переброска американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress на помощь кабульскому правительству вряд ли переломит ход боевых действий, полагает Матвийчук. «Я думаю, что реальный ущерб от бомбовых ударов будет минимальным, потому что талибы являются в движении, они рассредоточены. Попасть в них практически невозможно», – считает военный эксперт. По мнению Матвийчука, посылка бомбардировщиков ВВС США – это в большей степени политический жест. «Американцы таким образом демонстрируют, что после сворачивания своего военного присутствия в стране они ушли не навсегда, что они продолжают помогать афганскому правительству. Но похоже, что США делают хорошую мину при плохой игре», – отметил собеседник.

При этом эксперт отметил – B-52, судя по сообщениям, наносят удары по объектам в южных провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд – по территориям, которые населены в основном пуштунами, и давно контролируются «Талибаном». «При этом американцы не бомбят ту же провинцию Кундуз и другие районы, где в основном живут таджики, узбеки и другие тюркоязычные афганцы. Я думаю, здесь имеет место некая политическая игра», – отметил Матвийчук. Афганские таджики и узбеки, напомним, с середины 1990-х и по начало 2000-х составляли базу антиталибского «Северного альянса».

С 2003 по 2013 год в Кундузе располагался полевой лагерь бундесвера. Немецкие солдаты, входившие в состав международной коалиции, отсюда помогали правительственным силам обеспечивать безопасность на севере Афганистана. С 2015 года Кундуз трижды захватывался исламистами. Нынешняя осада города продолжалась несколько недель.