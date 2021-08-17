Эксперт оценил перспективы партнерства России и Китая в Афганистане

«Возможно, Россия и Китай превратятся в важных ключевых партнеров нового Афганистана, а его связи с Европой и США будут потеряны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Так он прокомментировал разговор глав МИД России и КНР о ситуации в Афганистане и опасения ЕС, что Москва и Пекин решили заполнить политический вакуум в Афганистане.

«При оптимальном стечении обстоятельств дипломатические усилия, которые предпринимают Россия и Китай, сработают. В таком случае «Талибан» и Афганистан в его нынешнем виде будут заниматься собственным развитием, а не будут служить источником угроз для окружающих стран», – убежден эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

«Возможно, – предполагает эксперт, – Россия и Китай превратятся в важных ключевых партнеров нового Афганистана, а его связи с Европой и США будут потеряны».

«Но речь не будет идти о чьем-либо иностранном доминировании, – отмечает собеседник. – Дело в том, что победившая сторона в Афганистане шла к власти под лозунгами избавления от любого внешнего доминирования».

«Афганистан – не поле для борьбы за влияние. Скорее это серьезная потенциальная проблема, и все страны региона будут заняты сначала тем, чтобы обезопасить себя, – считает Кашин. – Если талибам удастся установить стабильную власть и наладить управление экономикой, то могут возникнуть варианты для крупных экономических проектов».

Эксперт напомнил, что на территории Афганистана есть запасы полезных ископаемых, которые особенно важны для современной экономики – цветные металлы и литий. Но пока что их разработка – отдаленная перспектива, отметил Кашин.

Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил: Пекину и Москве необходимо защищать свои законные интересы в Афганистане и содействовать тому, чтобы движение «Талибан» (запрещено в России) брало на себя ответственность за ситуацию в стране.

В свою очередь Лавров заявил, что Россия по развитию ситуации в Афганистане готова своевременно сверять часы с Китаем и совместно реагировать на изменения.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин в свою очередь сообщил: представители «Талибана» ранее заверяли правительство Китая в том, что они намерены бороться с «Исламским движением Восточного Туркестана» (запрещено на территории России) и другими действующими в Афганистане террористическими организациями, сообщает ТАСС. «Исламское движение Восточного Туркестана» – сепаратистское движение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, связанное с «Аль-Каидой» (запрещена в России) и также запрещенным «Исламским движением Узбекистана» – региональным подразделением ИГ.

Ранее группа депутатов Европарламента заявила о том, что Евросоюзу нужна новая стратегия по Афганистану, так как Россия и Китай «быстро попытаются заполнить политический вакуум».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия готова «приручить» новую афганскую власть. По мнению экспертов, пришедшие к власти талибы будут рассматривать запрещенные в России «Аль-Каиду» и «Исламское государство* – Хорасан» как своих непосредственных врагов.

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