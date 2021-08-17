В ЕС заявили о намерении России «заполнить политический вакуум» в Афганистане

В Таджикистане и Узбекистане рассказали, что ждут от прихода талибов к власти в Афганистане

«Есть ощущение, что американцы «разворошили улей» в соседней стране – осталась досада от их поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог из Таджикистана Абдугани Мамадазимов, комментируя настроение в республике после победы талибов в Афганистане. В Душанбе и Ташкенте не опасаются провокаций собственно от «Талибана», но указывают на опасность со стороны террористических структур, связанных с ИГ*.

«Единого мнения по поводу причин такого поспешного ухода американцев из Афганистана в Таджикистане нет. Но есть ощущение, что американцы «разворошили улей» в соседней стране – осталась досада от их поведения. Многие в нашей республике обижены тем, что двадцать лет они там находились, а перед уходом даже не предупредили хозяина дома об уходе, не согласовали. Напротив, уход согласован с противником афганского правительства – «Талибаном», – отметил глава Национальной ассоциации политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов.

По словам собеседника, «люди не испытывают особого страха» в связи с победой в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Есть ожидание, что основной поток афганских беженцев из хлынет в Пакистан и Иран – страны, цивилизационно более близкие Афганистану, нежели светские республики Центральной Азии, отметил Мамадазимов. «Еще с советских времен пограничная река Амударья стала не только природным водоразделом, но и цивилизационным, – подчеркнул таджикистанский политолог. – На левом берегу расположились исламские страны – на правом – светские государства».

По мнению Мамадазимова, «Талибан» будет нуждаться в признании своего «Исламского эмирата Афганистан» со стороны международного сообщества. Следовательно, отмечает эксперт, руководство движения, пришедшего к власти, не заинтересовано в каких-либо провокациях на границе со среднеазиатскими государствами, а тем более, в попытках вторжения в них. «Важно, что «Талибан» исповедует концепцию эмирата в границах Афганистана, а не халифата, не признающего существующих границ. Поэтому мы ожидаем, что они будут утверждать сейчас власть у себя в Афганистане», – отметил эксперт.

При этом, надо учесть, что «Исламское государство*» – сетевая организация, имеющая аффилированные группы в Центральной Азии, указал Мамадазимов. «Это «Исламское движение Узбекистана», «Исламское движение Восточного Туркестана» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России) и так далее. Эти группы могут прорваться, в таком случае наша армия сможет с ними справиться. В первую очередь мы будем рассчитывать на свою армию, на своих пограничников. Но в случае форс-мажорных обстоятельств мы опираемся на мощную поддержку ОДКБ», – отметил собеседник.

«Сейчас в пограничных районах усилены пункты охраны границы. Во многом помогли недавние трехсторонние учения Таджикистана, Узбекистана и России, – отметил Мамадазимов. – Это послужило примером превентивной дипломатии, а также усилило уверенность людей в том, что если ситуация выйдет из-под контроля, наши ближайшие союзники и соседи придут нам на выручку. Кроме того, эти учения остудили пыл тех, кто по ту сторону наблюдал за ними в бинокль».

«Республика Узбекистан граничила с талибами с 1996 по 2001 год. Как некоторые аналитики обратили на это внимание, талибы не нападали на границе. Такого не было, чтобы они специально нападали на сопредельную страну. Полагаю, что не следует ожидать каких-либо попыток вторжения», – сказал газете ВЗГЛЯД советник по политическим вопросам посольства Узбекистана в Москве Закир Заитов. По его мнению, приход талибов к власти в Кабуле был фактически согласован с Вашингтоном.

«Выход американцев из Афганистана объясняется договоренностями с движением «Талибан», которые были заключены еще при Трампе в Дохе. Насколько знаю, американцы должны были вывести войска еще до начала мая», – заметил Заитов.

«11 сентября должен завершиться вывод американских войск из Афганистана, – в свою очередь отметил Мамадазамов. – А 15 сентября в Душанбе пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Думаю, что эти авгиевы конюшни теперь предстоит отчасти выгребать ШОС».

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в Кабул. В тот же день талибы объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. По мнению экспертов, «Исламский эмират Афганистан» будет рассматривать запрещенные в России «Аль-Каиду» и «Исламское государство – Хорасан» как своих непосредственных врагов.

Ранее, в субботу, группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Как сообщает ТАСС, в воскресенье вечером появились сообщения о крушении самолета афганских ВВС в приграничной Сурхандарьинской области Узбекистана. Минобороны Узбекистана изучает ситуацию.

В воскресенье появились сообщения о том, что президент Афганистана Ашраф Гани, сложив с себя полномочия после падения Кабула, бежал в Таджикистан или Узбекистан. МИД Таджикистана и источники «Интерфакса» в Узбекистане опровергли эти утверждения.

В середине августа пограничники стран СНГ, в том числе Узбекистана и Таджикистана провели в России совместные учения, на которых отработали взаимодействие при урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах. С 10 по 16 августа минобороны России, Таджикистана и Узбекистана проводили совместные маневры на полигоне Харбмайдон близ таджикско-афганской границы, сообщает RT. Антитеррористические учения прошли с участием 2,5 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружений и военной техники, в том числе армейской авиации России и Таджикистана.

На 16-17 сентября в Душанбе запланирован саммит глав государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ожидается, что одной из главных тем будет ситуация в Афганистане.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.