США собрались строить отношения с Афганистаном методом кнута и пряника

В отношении новых властей Афганистана будет использоваться метод кнута и пряника, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс не дал прямого ответа на вопрос о том, кого Вашингтон сейчас признает законным руководителем Афганистана, заявив, что США над этим «работают с международным сообществом». Он напомнил, что «официальной передачи власти не было», передает ТАСС.

Он заявил, что действия властей Афганистана «должны соответствовать словам», «Есть разные виды экономического рычага: если мы говорим о прянике, то надо говорить и о кнуте», – приводит слова Прайса РИА «Новости»

Представитель Госдепа отметил, что США 20 лет финансово поддерживали Афганистан, международное сообщество может назначить «драматическую цену для любого режима, который не будет признавать базовые права народа».

Прайс заявил, что женщины и девочки являются половиной афганского населения, поэтому их права также важны, США сделают все возможное, чтобы убедиться, что ранее достигнутые перемены в отношении к женщинам сохранятся.

Отношения с «будущим правительством Афганистана» зависят от действий властей этой страны, а также действий «Талибана» (запрещен в России), сказал Прайс. Новые власти должны гарантировать «базовые права афганцев, в том числе женщин и девочек», а также «непредоставление убежища террористам».

По его словам, Вашингтон «четко заявил талибам, что готовность будущего правительства Афганистана позволить любой террористической группировке действовать на своей территории и представлять угрозу» США «неприемлема». США готовы это продемонстрировать, «используя свирепую мощь» своих вооруженных сил.

Фотографии из аэропорта Кабула, на которых запечатлены попытки афганцев забраться в улетающие из страны самолеты, вызывают боль у всех сотрудников Госдепа, заявил Прайс, назвав снимки «обжигающими, болезненными». Он заявил: «Мы все люди, у нас есть гуманизм в общем понимании». Персонал США продолжит оставаться в аэропорту Кабула, чтобы обеспечивать дипприсутствие, пока это безопасно.

Прайс заявил, что США продолжают быть вовлеченными в работу с талибами в Дохе, сосредотачиваясь на том, чтобы не было угрозы миссии США в Афганистане по сокращению дипперсонала. «Некоторые дискуссии (с талибами) конструктивные, но мы будем смотреть на действия, а не слушать слова», – сказал он.

Напомним, западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. По словам президента США Джо Байдена, Россия и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.

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