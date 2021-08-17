Чем грозит России «Талибан»

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17 августа, вторник  |  Последнее обновление — 10:47  |  vz.ru
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Как США взорвали мировые финансы

Золото и доллар – больше не близнецы-братья imago-images/Global Look Press
Пятьдесят лет назад произошло важнейшее событие в истории глобальных финансов послевоенного времени. Соединенные Штаты решили выйти из Бреттон-Вудской системы, то есть отказались платить за доллары золотом. Почему Вашингтон принял такое решение и какими последствиями мы расплачиваемся за это до сих пор?  Подробности...
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Москва готова приручить новую власть Афганистана

Москва продолжает контакты с талибами, несмотря на их террористический статус REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока западные дипломаты эвакуируются из Афганистана, посольство Москвы в Кабуле остается работать в полном составе. Более того, запрещенное в России движение «Талибан» взяло под охрану российское посольство, тем самым подталкивая Москву пересмотреть решение о террористическом статусе организации. При каких обстоятельствах Россия может пойти на такой шаг?  Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Бегство США из Афганистана станет уроком для Украины

Американские солдаты больше не выглядят непобедимыми REUTERS/Andrew Burton
Соединенные Штаты пытаются осмыслить размер катастрофы, которая обрушилась на страну в результате позорного бегства из Афганистана. Репутационные потери столь велики, что Вашингтон готовится расхлебывать их на протяжении десятилетий. Но для важнейшего соседа России, Украины, крах американского имиджа может иметь особое значение. Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Чем грозит России «Талибан»

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Сможет ли Таджикистан прокормить 10 тысяч афганских таджиков, которых обещал приютить? Смогут ли афганские узбеки найти работу в Узбекистане? Или это приведет к росту трудовой миграции оттуда в Россию? Подробности...

Падение Америки только добавляет России проблем

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодняшний крах США как сверхдержавы является следствием крупнейшей геополитической катастрофы второй половины XX века, развала СССР. Америка получила под свой контроль весь мир. И начала с нелепым энтузиазмом его «осваивать». Но Америка надорвалась. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Появилась надежда на восстановление экономики Донбасса

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Как обеспечить сырьем металлургов, если они отрезаны от находящихся под боком украинских горно-обогатительных комбинатов? Как наладить производство, если предприятия вырваны из технологических цепочек? Куда продавать продукцию, если почти вся она – экспортная? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
  • Да, безусловно

  • Зависит от их действий в ближайшее время

  • В любом случае нет
Какие угрозы для России вы считаете наиболее опасными?
  • Внутренние (состояние российского общества)

  • Внешние (противодействие зарубежных стран)
Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?
  • Да

  • Нет
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    Бреттон-Вудская система


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    крах сверхдержавы


    Герман Садулаев: Падение Америки только добавляет России проблем

    на ваш взгляд


    Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
    Камран Гасанов

    Чем грозит России «Талибан»

    Камран Гасанов
    старший преподаватель РУДН
    		17 августа 2021, 09:40

    На наших глазах в Афганистане снова пишется история. Еще одна империя позорно уходит из непокоренной страны, оставляя на милость судьбы тысячи людей, работавших на американцев и созданный ими марионеточный режим. В отличие от Советского Союза, чьи клиенты в Афганистане в лице Наджибуллы просуществовали еще три года, правительство Ашрафа Гани и трех месяцев не продержалось с момента вывода вооруженных сил США.

    Такой успех исламистов имеет несколько серьезных причин. Самое очевидное – решение Байдена во что бы то ни стало вывести войска. Глава Белого дома постоянно повторял, что эвакуация продолжится независимо от ситуации на земле. Без помощи сильного спонсора режим Гани был обречен. Свое слово сказало отсутствие профессиональной и боеспособной армии, которую США и их союзники все эти 20 лет пытались создать, но не создали. Третий фактор – моральный дух. Афганские военные, нередко имея преимущество в численности и технике, не хотели воевать, убегали в Таджикистан и Узбекистан или сдавались в плен. Талибы имели большую мотивацию, опираясь на религию и идею – «прогнать американских оккупантов». Этот дисбаланс в пользу талибов усугубляло и настроение народа, который: а) ненавидел коррупционный режим Гани; б) желал ухода интервентов.

    Отдельно, конечно, следует отметить реакцию международного сообщества. Ничего, кроме выражения озабоченности, оно не сделало, чтобы воспрепятствовать продвижению талибов и захвату ими страны. Никто, кроме КНР и Пакистана, не хотел прихода к власти талибов, но ничего для предотвращения их воцарения не сделал. Единственное, что заботило правительства стран НАТО – беспрепятственно вывести свой военный персонал, и это им удалось. Соседние же страны – Иран, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения – следили за тем, чтобы военные действия не перемещались на их территорию и мобилизовали армию у границ. Турция намеревалась пустить корни в еще одном конфликтном регионе и согласовала размещение своих военных для охраны аэропорта Кабула, но этим планам уже не суждено сбыться. А Россия активизировала обмен данными по линии спецслужб, МИДов и министерств обороны со странами ОДКБ и Узбекистаном. В августе и сентябре у РФ с Узбекистаном и Киргизией запланированы около десяти военных учений. Параллельно министерства иностранных дел Узбекистана, России и Ирана вели переговоры с талибами, в ходе которых последние убеждали первых в том, что они не будут покушаться на территории сопредельных с Афганистаном стран.

    Со своей стороны Пакистан внимательно, не без энтузиазма, следил за тем, как талибы постепенно подминают под себя очередную провинцию Афганистана. Пакистан – традиционный спонсор «Талибана» и рассчитывает на расширение своего влияния на соседнюю страну после победы своей креатуры. Довольны и наши китайские партнеры, получившие, видимо, как пишет CNN, гарантию от талибов не лезть в мусульманские районы Синьцзян-Уйгурской автономной области (СУАР). В обмен на это, по данным американского телеканала, КНР готова вложить большие средства в экономику Афганистана. Скорее всего, в первые дни после стабилизации ситуации Китай и Пакистан направят в Кабул свои делегации и первыми признают их легитимность. Две страны заинтересованы в создании транспортного коридора Китай – Афганистан – Пакистан, обеспечивающий Пекину выход к Индийскому океану и усиление своих геоэкономических возможностей в противовес региональному сопернику – Индии.

    Признание власти талибов – значит, объективное восприятие сложившейся новой реальности. Великобритания устами Бориса Джонсона уже заявила, что не признает талибов. США не спешат это делать, как и страны ЕС, и Россия. Кабулу нужно будет как-то задобрить внешний мир, с которым талибам тоже придется считаться, если они не хотят голодать. Не исключено, что талибы предпримут определенные тактические шаги для своей легитимации. Например, включат в правительство бывших политических деятелей. Не зря председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, экс-президент Хамид Карзай, глава Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр и бывший лидер моджахедов Абдул Расул Сайяф не покинули Кабул. Они теоретически могли бы войти в репрезентативное коалиционное правительство.

    Фото: РИА Новости

    В краткосрочной перспективе Афганистан все еще будет сотрясать нестабильность. Прежде всего экономическая. Спасающиеся от безработицы и авторитаризма афганцы будут просить убежища в Канаде, США и Европе, если смогут покинуть страну. Остальные попытаются убежать в приграничные страны – Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран. Миграционное давление может подорвать безопасность стран Средней Азии. Сможет ли тот же Таджикистан прокормить 10 тысяч афганских таджиков, которых обещал приютить? Смогут ли афганские узбеки найти работу в Узбекистане? Или это приведет к демпингу на рынке труда совсем не благополучных стран Средней Азии и вызовет рост трудовой миграции оттуда в Россию? А нам нужно столько трудовых мигрантов именно из Средней Азии? Это лишь часть потенциальных угроз.

    Нельзя исключать также развитие в Афганистане при талибах экстремистского ядра в лице «Аль-Каиды», с которой они еще не разорвали связи. Террористы из Афганистана будут провоцировать экстремизм, спонсировать Исламское движение Узбекистана и Партию исламского возрождения Таджикистана.

    Если на прямые угрозы можно ответить механизмами, в том числе и военными, ОДКБ, ШОС и коллективной работой антитеррористических служб стран СНГ, то предотвратить распространение исламистской идеологии гораздо сложнее. В странах с высоким уровнем безработицы (Киргизия, Таджикистан, Туркмения), коррупции и авторитаризма всегда есть потенциал для народного недовольства. Успешный пример «справедливого шариатского режима» может вдохновить уставших от бедности и кумовства таджиков, туркмен и киргизов на свою «арабскую весну». Где-то – очередную, где­-то – первую.

    Именно это сейчас главная угроза. И для России в том числе.

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