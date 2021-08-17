Чем грозит России «Талибан»

На наших глазах в Афганистане снова пишется история. Еще одна империя позорно уходит из непокоренной страны, оставляя на милость судьбы тысячи людей, работавших на американцев и созданный ими марионеточный режим. В отличие от Советского Союза, чьи клиенты в Афганистане в лице Наджибуллы просуществовали еще три года, правительство Ашрафа Гани и трех месяцев не продержалось с момента вывода вооруженных сил США.

Такой успех исламистов имеет несколько серьезных причин. Самое очевидное – решение Байдена во что бы то ни стало вывести войска. Глава Белого дома постоянно повторял, что эвакуация продолжится независимо от ситуации на земле. Без помощи сильного спонсора режим Гани был обречен. Свое слово сказало отсутствие профессиональной и боеспособной армии, которую США и их союзники все эти 20 лет пытались создать, но не создали. Третий фактор – моральный дух. Афганские военные, нередко имея преимущество в численности и технике, не хотели воевать, убегали в Таджикистан и Узбекистан или сдавались в плен. Талибы имели большую мотивацию, опираясь на религию и идею – «прогнать американских оккупантов». Этот дисбаланс в пользу талибов усугубляло и настроение народа, который: а) ненавидел коррупционный режим Гани; б) желал ухода интервентов.

Отдельно, конечно, следует отметить реакцию международного сообщества. Ничего, кроме выражения озабоченности, оно не сделало, чтобы воспрепятствовать продвижению талибов и захвату ими страны. Никто, кроме КНР и Пакистана, не хотел прихода к власти талибов, но ничего для предотвращения их воцарения не сделал. Единственное, что заботило правительства стран НАТО – беспрепятственно вывести свой военный персонал, и это им удалось. Соседние же страны – Иран, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения – следили за тем, чтобы военные действия не перемещались на их территорию и мобилизовали армию у границ. Турция намеревалась пустить корни в еще одном конфликтном регионе и согласовала размещение своих военных для охраны аэропорта Кабула, но этим планам уже не суждено сбыться. А Россия активизировала обмен данными по линии спецслужб, МИДов и министерств обороны со странами ОДКБ и Узбекистаном. В августе и сентябре у РФ с Узбекистаном и Киргизией запланированы около десяти военных учений. Параллельно министерства иностранных дел Узбекистана, России и Ирана вели переговоры с талибами, в ходе которых последние убеждали первых в том, что они не будут покушаться на территории сопредельных с Афганистаном стран.

Со своей стороны Пакистан внимательно, не без энтузиазма, следил за тем, как талибы постепенно подминают под себя очередную провинцию Афганистана. Пакистан – традиционный спонсор «Талибана» и рассчитывает на расширение своего влияния на соседнюю страну после победы своей креатуры. Довольны и наши китайские партнеры, получившие, видимо, как пишет CNN, гарантию от талибов не лезть в мусульманские районы Синьцзян-Уйгурской автономной области (СУАР). В обмен на это, по данным американского телеканала, КНР готова вложить большие средства в экономику Афганистана. Скорее всего, в первые дни после стабилизации ситуации Китай и Пакистан направят в Кабул свои делегации и первыми признают их легитимность. Две страны заинтересованы в создании транспортного коридора Китай – Афганистан – Пакистан, обеспечивающий Пекину выход к Индийскому океану и усиление своих геоэкономических возможностей в противовес региональному сопернику – Индии.

Признание власти талибов – значит, объективное восприятие сложившейся новой реальности. Великобритания устами Бориса Джонсона уже заявила, что не признает талибов. США не спешат это делать, как и страны ЕС, и Россия. Кабулу нужно будет как-то задобрить внешний мир, с которым талибам тоже придется считаться, если они не хотят голодать. Не исключено, что талибы предпримут определенные тактические шаги для своей легитимации. Например, включат в правительство бывших политических деятелей. Не зря председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, экс-президент Хамид Карзай, глава Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр и бывший лидер моджахедов Абдул Расул Сайяф не покинули Кабул. Они теоретически могли бы войти в репрезентативное коалиционное правительство.

В краткосрочной перспективе Афганистан все еще будет сотрясать нестабильность. Прежде всего экономическая. Спасающиеся от безработицы и авторитаризма афганцы будут просить убежища в Канаде, США и Европе, если смогут покинуть страну. Остальные попытаются убежать в приграничные страны – Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран. Миграционное давление может подорвать безопасность стран Средней Азии. Сможет ли тот же Таджикистан прокормить 10 тысяч афганских таджиков, которых обещал приютить? Смогут ли афганские узбеки найти работу в Узбекистане? Или это приведет к демпингу на рынке труда совсем не благополучных стран Средней Азии и вызовет рост трудовой миграции оттуда в Россию? А нам нужно столько трудовых мигрантов именно из Средней Азии? Это лишь часть потенциальных угроз.

На эту тему

Нельзя исключать также развитие в Афганистане при талибах экстремистского ядра в лице «Аль-Каиды», с которой они еще не разорвали связи. Террористы из Афганистана будут провоцировать экстремизм, спонсировать Исламское движение Узбекистана и Партию исламского возрождения Таджикистана.

Если на прямые угрозы можно ответить механизмами, в том числе и военными, ОДКБ, ШОС и коллективной работой антитеррористических служб стран СНГ, то предотвратить распространение исламистской идеологии гораздо сложнее. В странах с высоким уровнем безработицы (Киргизия, Таджикистан, Туркмения), коррупции и авторитаризма всегда есть потенциал для народного недовольства. Успешный пример «справедливого шариатского режима» может вдохновить уставших от бедности и кумовства таджиков, туркмен и киргизов на свою «арабскую весну». Где-то – очередную, где­-то – первую.

Именно это сейчас главная угроза. И для России в том числе.