Реакция талибов важнее мнения диванных критиков

Российская дипломатия снова оказалась под прицелом всезнающих диванных критиков. К их постоянным претензиям на предмет слишком большой мягкости на украинском и американском направлениях присоединилась и смиренность на афганском. Прежде всего, в плане риторики.

Дело в том, что юридически – согласно законодательству Российской Федерации – «Талибан» является террористической группировкой. С этической же точки зрения это не просто террористы, а антицивилизационная организация. Она отрицает прогресс и толкает общество назад в средневековье, где нет прав женщин, свободы волеизъявления и светскости. И в идеале ни одно государство не должно ни легитимировать, ни каким бы то ни было образом способствовать этой силе.

Однако Россия легитимирует и способствует. И ладно бы это делалось лишь на уровне советника главы Чечни Рамзана Кадырова (по мнению которого талибы – «красавчики»), но нет – комплиментарные слова в адрес Талибов источают в российском МИД. «Талибы мне давно казались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», - заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. «Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики» – так посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал группу талибов, охраняющих посольство РФ от других талибов. Наконец, даже сам глава МИД Сергей Лавров похвалил талибских террористов. «Мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок», – заявил министр.

«Мы приветствовали заявление талибов о том, что они хотят вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане», – заявил Сергей Лавров. При этом российский министр, будучи адекватным человеком, прекрасно понимает, что эти слова руководства Талибана являются лишь дипломатической уловкой. Никаких серьезных переговоров движение (взявшее Кабул и фактически захватившее страну) вести не будет. Далеко не факт, что даже удастся договориться с талибами о праве на жизнь для их политических оппонентов – тех, кого США бросили в Афганистане. Соответственно, те, кто сейчас «приветствует» и хвалит талибов получат серьезные имиджевые потери. И об этом говорят не только диванные критики, но и вполне знающие эксперты.

Не сковырнутся

Вся эта критика, безусловно, логична, разумна и даже этична – но она противоречит объективной реальности, в которой живет и работает российская дипломатия. А реальность эта очень проста. На сегодняшний день Талибан контролирует Афганистан. Оспорить этот контроль у него никто не может. Серьезных внутренних противников у движения не осталось – президент Ашраф Гани сбежал из страны (по слухам, загрузив свой борт сотнями миллионов долларов из госбюджета – на безбедную старость), а племенные вожди по старой же племенной традиции просто решили договориться с победителем.

Немногочисленные силы (наподобие сына Ахмада Шаха Масуда, собирающего людей в Панджшере) декларируют готовность сопротивляться в случае, если Запад им поможет - но Запад помогать не собирается. Американская и европейская пресса полны критики в адрес собственных правительств за афганскую катастрофу и выброшенные на ветер сотни миллиардов долларов. Соответственно, ни Джо Байден, ни Борис Джонсон, ни тем более уходящая Ангела Меркель не собираются снова наступать в афганскую кучу. Все они пытаются просто вычеркнуть Афганистан из картины мира, забыть о его существовании и собственном позоре.

На эту тему

Что же касается имеющих интересы в Афгане стран не-Запада – Ирана и Китая, - то они как раз пытаются договорится с Талибаном о мирном решении спорных вопросов. Особенно активно тут работает Китай. Талибы уже с предвкушением ожидают китайских инвестиций, обещая учитывать интересы Пекина и не экспортировать радикализм в китайский Синьцзян.

Модус вивенди

И что в этой ситуации должна делать Москва? Как она должна решать те проблемы и угрозы, которые идут из Афганистана (экспорт исламизма в Среднюю Азию и в Россию, а также наркотрафик)?

Идти на конфликт с Талибаном и вводить войска? Спасибо, мы это уже проходили. Получится, что Россия не выучила уроки Советского Союза и Соединённых Штатов, и подобная безграмотность будет стоить ей очень дорого.

Не вводить войска, но при этом активно помогать всем антиталибским силам в Афганистане? Теоретически этот путь возможен, но тут есть два «но». Во-первых, эти силы разобщены и раздроблены – это далеко не «Северный Альянс». Во-вторых, они в большей своей части проамериканские. Полагаться на американских сателлитов – крайне неразумная тактика.

Игнорировать Афганистан и просто окопаться по его границам? Опять же, теоретически возможный вариант, но на пути его реализации стоят амбиции среднеазиатских государств. Узбекистан по политическим причинам (слишком большие амбиции и претензии на статусность в регионе) не позволит российским пограничникам встать на речке и не допускать проникновения на север афганских радикалов и наркотрафика. Тем более не позволит это сделать Таджикистан – слишком много влиятельных представителей таджикского руководства кормится с наркотрафика. И это, уже не говоря о том, что ни Ташкент, ни Душанбе не собирается проводить политические и социально-экономические реформы, которые снизили бы привлекательность исламизма в глазах тамошней молодежи.

Поэтому остается один пусть – приспосабливаться к объективной реальности и находить модус вивенди с Талибаном. А этот модус вивенди очень прост: Россия не вмешивается в дела Талибана, а Талибан учитывает интересы РФ там, где получается (в вопросе наркотиков вряд ли, но по экспорту джихадизма можно договориться). И Москва уже открыто демонстрирует свое невмешательство – например, в отличие от Запада, не учит талибов жизни. «Мы Афганистан знаем хорошо, мы убедились в том, о чем я сказал, - как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязать ей некие иные формы государственного правления», – заявил Сергей Лавров.

Посмотрим, насколько теперь талибы оценят российскую сдержанность. Ведь их реакция гораздо важнее, чем мнения диванных критиков, не понимающих правил и принципов реального мира.