Реакция талибов важнее мнения диванных критиков

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23 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Газовая независимость обернулась для Украины бедой

Украинское национальное достояние оказалось со сроком годности Виталий Грабар/ИТАР-ТАСС
Все тридцать лет своей независимости Украина постоянно получала от России дармовые и незаслуженные деньги за транзит российского газа в Европу. Малейшая угроза этим доходам вызывала политический и газовый кризис в отношениях Киева и Москвы. Как развивалась эта история и почему Россия наконец получила шанс избавиться от украинского газового шантажа?  Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

Первые месяцы войны были отмечены тяжелыми поражениями Репродукция Фотохроники ТАСС
Август 1941 года стал периодом едва ли не самых тяжелых поражений Красной армии в Великой Отечественной. В то время, когда командармы терялись в догадках о причинах катастрофического развития событий на фронте, обычный полковник Красной армии подал рапорт Буденному. И рапорт этот, как выяснилось, стал во многом пророческим. Что же в нем говорилось? Подробности...
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Афганцы начали наступление на Польшу

Польша хотела бы заменить иракских беженцев украинскими Attila Husejnow /
SOPA Images/Reuters
Прибалтийский миграционный кризис, из-за которого еще совсем недавно страдала Литва, внезапно перекинулся на Польшу. В Варшаве рвут и мечут – и предсказуемо обвиняют Россию. Как сказались на происходящем события в Афганистане, при чем тут «грязная игра Лукашенко» и почему некоторые польские аналитики нашествию мигрантов скорее обрадованы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Реакция талибов важнее мнения диванных критиков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие наблюдатели и эксперты не понимают, почему Москва так комплиментарно относится к террористам из Талибана. А ответ очень прост: в отличие от критиков, руководство России живет в реальном мире. Подробности...

Почему в русском кино нет секса

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Тонко устроенному русскому человеку в принципе важно, чтобы с тобой «было о чем». Нам жизненно необходимо, чтобы человек, снимая перед нами «юбку за юбкой», оголял перед нами все новые и новые грани души. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Навальный взял ружье не с той стороны

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ощущения от прочтения статьи Навального сводятся к недоумению. Все время хочется спросить автора: «Вы с кем разговариваете вообще? К кому сейчас обращаетесь?». Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Реакция талибов важнее мнения диванных критиков

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		23 августа 2021, 09:04

    Российская дипломатия снова оказалась под прицелом всезнающих диванных критиков. К их постоянным претензиям на предмет слишком большой мягкости на украинском и американском направлениях присоединилась и смиренность на афганском. Прежде всего, в плане риторики.

    Дело в том, что юридически – согласно законодательству Российской Федерации – «Талибан» является террористической группировкой. С этической же точки зрения это не просто террористы, а антицивилизационная организация. Она отрицает прогресс и толкает общество назад в средневековье, где нет прав женщин, свободы волеизъявления и светскости. И в идеале ни одно государство не должно ни легитимировать, ни каким бы то ни было образом способствовать этой силе.

    Однако Россия легитимирует и способствует. И ладно бы это делалось лишь на уровне советника главы Чечни Рамзана Кадырова (по мнению которого талибы – «красавчики»), но нет – комплиментарные слова в адрес Талибов источают в российском МИД. «Талибы мне давно казались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», - заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. «Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики» – так посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал группу талибов, охраняющих посольство РФ от других талибов. Наконец, даже сам глава МИД Сергей Лавров похвалил талибских террористов. «Мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок», – заявил министр.

    «Мы приветствовали заявление талибов о том, что они хотят вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане», – заявил Сергей Лавров. При этом российский министр, будучи адекватным человеком, прекрасно понимает, что эти слова руководства Талибана являются лишь дипломатической уловкой. Никаких серьезных переговоров движение (взявшее Кабул и фактически захватившее страну) вести не будет. Далеко не факт, что даже удастся договориться с талибами о праве на жизнь для их политических оппонентов – тех, кого США бросили в Афганистане. Соответственно, те, кто сейчас «приветствует» и хвалит талибов получат серьезные имиджевые потери. И об этом говорят не только диванные критики, но и вполне знающие эксперты.

    Не сковырнутся

    Вся эта критика, безусловно, логична, разумна и даже этична – но она противоречит объективной реальности, в которой живет и работает российская дипломатия. А реальность эта очень проста. На сегодняшний день Талибан контролирует Афганистан. Оспорить этот контроль у него никто не может. Серьезных внутренних противников у движения не осталось – президент Ашраф Гани сбежал из страны (по слухам, загрузив свой борт сотнями миллионов долларов из госбюджета – на безбедную старость), а племенные вожди по старой же племенной традиции просто решили договориться с победителем.

    Немногочисленные силы (наподобие сына Ахмада Шаха Масуда, собирающего людей в Панджшере) декларируют готовность сопротивляться в случае, если Запад им поможет - но Запад помогать не собирается. Американская и европейская пресса полны критики в адрес собственных правительств за афганскую катастрофу и выброшенные на ветер сотни миллиардов долларов. Соответственно, ни Джо Байден, ни Борис Джонсон, ни тем более уходящая Ангела Меркель не собираются снова наступать в афганскую кучу. Все они пытаются просто вычеркнуть Афганистан из картины мира, забыть о его существовании и собственном позоре.

    Фото: EPA/ТАСС

    Что же касается имеющих интересы в Афгане стран не-Запада – Ирана и Китая, - то они как раз пытаются договорится с Талибаном о мирном решении спорных вопросов. Особенно активно тут работает Китай. Талибы уже с предвкушением ожидают китайских инвестиций, обещая учитывать интересы Пекина и не экспортировать радикализм в китайский Синьцзян.

    Модус вивенди

    И что в этой ситуации должна делать Москва? Как она должна решать те проблемы и угрозы, которые идут из Афганистана (экспорт исламизма в Среднюю Азию и в Россию, а также наркотрафик)?

    Идти на конфликт с Талибаном и вводить войска? Спасибо, мы это уже проходили. Получится, что Россия не выучила уроки Советского Союза и Соединённых Штатов, и подобная безграмотность будет стоить ей очень дорого.

    Не вводить войска, но при этом активно помогать всем антиталибским силам в Афганистане? Теоретически этот путь возможен, но тут есть два «но». Во-первых, эти силы разобщены и раздроблены – это далеко не «Северный Альянс». Во-вторых, они в большей своей части проамериканские. Полагаться на американских сателлитов – крайне неразумная тактика.

    Игнорировать Афганистан и просто окопаться по его границам? Опять же, теоретически возможный вариант, но на пути его реализации стоят амбиции среднеазиатских государств. Узбекистан по политическим причинам (слишком большие амбиции и претензии на статусность в регионе) не позволит российским пограничникам встать на речке и не допускать проникновения на север афганских радикалов и наркотрафика. Тем более не позволит это сделать Таджикистан – слишком много влиятельных представителей таджикского руководства кормится с наркотрафика. И это, уже не говоря о том, что ни Ташкент, ни Душанбе не собирается проводить политические и социально-экономические реформы, которые снизили бы привлекательность исламизма в глазах тамошней молодежи.

    Поэтому остается один пусть – приспосабливаться к объективной реальности и находить модус вивенди с Талибаном. А этот модус вивенди очень прост: Россия не вмешивается в дела Талибана, а Талибан учитывает интересы РФ там, где получается (в вопросе наркотиков вряд ли, но по экспорту джихадизма можно договориться). И Москва уже открыто демонстрирует свое невмешательство – например, в отличие от Запада, не учит талибов жизни. «Мы Афганистан знаем хорошо, мы убедились в том, о чем я сказал, - как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязать ей некие иные формы государственного правления», – заявил Сергей Лавров.

    Посмотрим, насколько теперь талибы оценят российскую сдержанность. Ведь их реакция гораздо важнее, чем мнения диванных критиков, не понимающих правил и принципов реального мира.

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