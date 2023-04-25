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25 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Ловля нарушителей санкций против российской нефти опасна для самих США

США пытаются найти способ заставить Россию соблюдать потолок цен на нефть REUTERS/Tim Wimborne
Американский страховщик отозвал страховку у индийской компании, перевозящей российскую нефть. А Индия за эти полтора года превратилась в крупнейшего покупателя российской сырой нефти, идущей морем. Эта неприятность произошла сразу после того, как Минфин США пригрозил расправой нарушителям санкций. Что будет, если эта история окажется только началом?  Подробности...
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    Ловля нарушителей санкций против российской нефти опасна для самих США

    США пытаются найти способ заставить Россию соблюдать потолок цен на нефть
    		  
    25 апреля 2023, 08:50
    Фото: REUTERS/Tim Wimborne
    Текст: Ольга Самофалова

    Американский страховщик отозвал страховку у индийской компании, перевозящей российскую нефть. А Индия за эти полтора года превратилась в крупнейшего покупателя российской сырой нефти, идущей морем. Эта неприятность произошла сразу после того, как Минфин США пригрозил расправой нарушителям санкций. Что будет, если эта история окажется только началом?

    Американский страховой клуб American Club приостановил действие страховки индийской компании Gatik Ship Management, которая владеет нефтяными танкерами, из-за потолка цен на российскую нефть, рассказал осведомленный источник Bloomberg. По его словам, American Club узнал о намерении Gatik перевезти нефть из России, купленную по цене выше установленного предела в 60 долларов за баррель, и на этом основании лишил компанию страховки. Это стандартная отраслевая страховка – о защите и возмещении ущерба при столкновениях судов или разлива топлива. Она требуется при заходе судов в порты и при проходе проливов.

    American Club – одна из 12 организаций, которые входят в международную группу страховщиков на море (P&I Clubs). American Club подтвердил, что аннулировал страховку, но не указал причину.

    По данным Bloomberg, Gatik является одной из немногих танкерных компаний, которая неожиданно возникла в 2022 году, когда Запад начал ужесточать санкции против России. Ее офис находится в Мумбаи, но сейчас он пустеет. С лета компания начала наращивать танкерный флот. Сейчас под ее управлением находится 48 танкеров, без страховки американской компании остались 34 ее судна. Gatik стала одной из десяти крупнейших владельцев танкеров Aframax (средние по размеру), которые загружают около 700 тыс. баррелей. Флот компании может перевозить около 31 млн баррелей нефти и топлива.

    Потолок цены на сырую российскую нефть в 60 долларов за баррель действует с 5 декабря. Однако Россия отказалась выполнять потолок цен, и эти санкции, по сути, не работали. Это доказывает тот факт, что в марте 2023 года благодаря поставкам в Китай и Индию экспорт сырой нефти из России превысил уровень, предшествовавший СВО, а экспорт дизеля достиг в марте рекордных 1,27 млн баррелей в день за всю историю (данные компании Kpler). Против нефтепродуктов, как известно, действуют аналогичные ограничения.

    США не нравится, что санкции, по сути, не работают, поэтому там пытаются найти способ заставить Россию соблюдать потолок цен. Буквально недавно администрация США заявила, что разработала механизм контроля продажи российской нефти по установленной цене, и пригрозила, что нарушающие ограничение поставщики будут нести ответственность за это. И на прошлой неделе, 17 апреля, Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США разослало предупреждение для американских физических и юридических лиц о возможном обходе потолка цен на российскую нефть. Это могло стать причиной действий американской страховой компании American Club, испугавшейся кары своей администрации.

    Чем же это грозит России и мировому рынку нефти?

    Наиболее вероятный сценарий, что на месте индийского владельца флота компании Gatik появится другая юридическая компания, которая получит имеющийся флот из 48 танкеров. Либо компания сохранит свое существование, но найдет другую фирму, готовую застраховать ее суда так, чтобы не было нужды отчитываться перед Штатами. Соответственно, на экспорт российской нефти в Индию это никак не скажется. Индия и Россия уже обсуждают возможность создания перестраховочной компании для обеспечения покрытия морских нефтяных перевозок, правда, такая компания может появиться до конца 2023 года. Пока же такую страховку может предоставить Россия.

    Если американские страховщики начнут отзывать страховки и у других индийских компаний, которые перевозят российскую нефть, то возможна небольшая просадка экспорта из России, но временная – до того момента, пока суда не перестрахуют, например, российские компании.

    «Здесь вопрос в том, эти танкеры больше не будут возить российскую нефть или получат другую страховку, флаг и другие документы и продолжат работу? Сложно представить, что индийская компания не понимала, на что шла, когда перевозила российскую нефть.

    Полагаю, что все, кто этим продолжил заниматься после 5 декабря, осознанно шли на риск попасть под санкции и понимали, что западные компании могут отказать им в предоставлении страховки, обслуживании судов и прочее. Поэтому не факт, что танкеры индийской компании теперь прекратят работать с российской нефтью. Они вполне могут взять страховку у российских компаний. Думаю, что индийская компания окончательно перейдет в теневой флот», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Он поясняет, что мировой флот танкеров, по сути, разделился на две части. Один флот работает на международных рынках с американской, ближневосточной и другой нефтью. Второй – новоиспеченный «теневой» флот – осознанно работает исключительно с российской, иранской и венесуэльской нефтью, потому что здесь можно больше заработать.

     «Если раньше была стадия ввода новых санкций, то теперь Запад переходит к стадии заставить Россию выполнять те санкции, которые уже ввели. Потому что новых санкций придумать уже сложно», – говорит Игорь Юшков.

    Если США начнут активно давить таким образом на перевозчиков, то это приведет к окончательному расколу нефтяного флота на два лагеря – «белый» и «теневой», считает Юшков. Каждый решит для себя в каком поле будет работать.

    Если история с индийским перевозчиком это только начало массовой атаки на те компании, которые перевозят российскую нефть, то ситуация может оказаться опасной. Это может вылиться в сокращение экспорта сырой нефти из России. Однако к полной остановке поставок это не приведет. Это затронет в худшем случае 25% поставок российской нефти, если верить оценкам Минфина США. Там считают, что Россия обеспечивает 75% поставок своей нефти на экспорт без использования западных услуг, то есть вне механизма потолка цен. США не дотянуться до этого объема.

    Но главное, что самим США уход с рынка такого объема сырой нефти не нужен. Как и их союзникам – Евросоюзу. Если Запад сильно надавит, и экспорт нефти из России сократится еще более значительно, чем она сама сокращает, то это лишь создаст дефицит на мировом рынке нефти и поднимет цены по всему миру. Вашингтон же и так недоволен тем, что ОПЕК+ сокращает добычу и повышает стоимость нефти. Это раскручивает инфляцию и повышает стоимость бензина в Штатах, что вызывает недовольство американцев. В ЕС ситуация еще хуже: любой новый дефицит на энергоресурсы в мире может аукнуться новым энергетическим кризисом, который стих, но на время. Поэтому Запад будет стараться не переиграть в санкции, чтобы самим не оказаться у еще большего разбитого корыта.

    «Мы не увидим того, что Запад будет заставлять Индию или других отказаться от покупки российской нефти. Потому что это негативно для самих стран Запада.

    Если Индия начнет отказываться от покупки российской нефти, то России придется сократить экспорт, мы увидим дефицит и небывалый рост цен. Сейчас это вдвойне опасно. Так как Россия вместе с ОПЕК+ уже пошли на сокращение 1,6 млн баррелей в сутки. Если еще заставить Индию отказаться от российской нефти, а она закупает сейчас столько же – 1,6 млн баррелей в сутки, то это будет шок для рынка. Динамику цен даже сложно предсказать в этом случае, цены улетят высоко»,

    – говорит Юшков.

    Запад оказался в ловушке. С одной стороны, они хотят заставить Россию выполнять потолок цен, а с другой – хотят сохранить объемы российской нефти на мировом рынке. Поэтому жесткой массовой охоты на «ведьм» США вряд ли захотят сами.
     
     
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