Взгляд
4 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:24  |  vz.ru
Разделы

Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

Решение ОПЕК+ увеличит дефицит на рынке до 1 млн баррелей в сутки Егор Алеев/ТАСС
Тайное вплоть до самого объявления решение ОПЕК+ серьезно сократить добычу шокировало Запад. Сам картель объясняет свое неожиданное для всех решение тем, что мировая экономика оказалась на пороге нового кризиса. И опоздать, как в 2008 году, ОПЕК+ больше не хочет. Однако есть еще одна важная причина – это противостояние США и Саудовской Аравии. Что ждет нефть? Подробности...
Перейти в раздел…

США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев превращает навальнистов в террористов

Трепова стала марионеткой в руках экстремистов и радикалов МВД России
Дарья Трепова, которая передала Владлену Татарскому статуэтку, подтвердила свою причастность к преступлению. Следствие подчеркивает: 26-летняя девушка является сторонницей экстремистских структур Алексея Навального. Как именно связаны подобные организации с украинскими и западными спецслужбами и на что они обращают внимание при вербовке будущих террористов?  Подробности...
Перейти в раздел…

Европа загнала себя в газовую ловушку

Танкеры с СПГ идут в Европу. Однако нужны ли они будут там в таком количестве? Николай Михальченко/ТАСС
Парадоксальная статистика потребления газа – и прежде всего российского – озвучивается европейской статистикой. С одной стороны, потребление упало, но с другой, наоборот, выросло! Как такое может быть и почему перед нами очередной пример искусственного кризиса и ловушки, в которую загнала себя Европа? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

О чем думали финны, когда шли в НАТО

Максим Климов
Максим Климов, Капитан 3 ранга в запасе
Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения. Подробности...

США готовят информационный удар по ЗЕ-команде

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Конечно, нам все равно, кто будет окружать Зеленского. Но сами эти разборки во властных кругах будут способствовать дестабилизации внутри Украины, так как чиновники, которые не уверены в завтрашнем дне, саботируют работу и воруют масштабнее, чем обычно. Подробности...

Зеленский распродает Украину за бесценок

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Чем же киевская хунта будет расплачиваться за американское оружие, которого уже поставлено на миллиарды долларов? Полной распродажей Украины акулам коллективного Запада, предводителем которых выступает BlackRock, который даже в Америке проходит по графе бизнес-разбойника. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Перейти в раздел…

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • С опасением

  • Другое (укажите свой вариант в комментариях)
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Украина заявила о наличии пяти бригад истребителей МиГ-29 и Су-27
    Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе Запорожские власти призвали Зеленского бежать с Украины Лавров сообщил о попытке «США и их вассалов» сорвать саммит Россия – Африка Французская Figaro предсказала «полную дедолларизацию»
    Ростовский суд приговорил россиянина Никифорова к 6,5 годам за шпионаж Боец из ДНР рассказал о чудовищных пытках СБУ Россия предложила гендиректору ЮНЕСКО посетить Киево-Печерскую лавру Решение стран ОПЕК+ расстроило министра финансов США
    Пригожин посмертно зачислил Татарского в ряды ЧВК «Вагнер» Пьяный солдат ВСУ устроил скандал на курорте в Буковеле из-за русского языка В Германии возобновили страхование поврежденных трубопроводов «Северного потока» Житель Воронежа выжил после падения на автомобиль с 19 этажа

    украинский терроризм


    Аксенов призвал к «сокрушительному возмездию» за убийство военкора Татарского

    диверсия на Балтике


    Следствие в Германии обнаружило ложный след в деле о терактах на «Северных потоках»

    убийство Владлена Татарского


    Опубликованы кадры перед взрывом в кафе в Петербурге

    Видео

    парадоксальная статистика


    Европа загнала себя в газовую ловушку

    теракт в Петербурге


    Убийство Владлена Татарского показывает суть украинской идеологии

    взрыв в кафе


    Зачем Киев организовал убийство военкора Владлена Татарского

    Уход западных производителей


    Что ждет авторынок России

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    Бизнес-разбойник


    Владимир Прохватилов: Зеленский распродает Украину за бесценок

    «прост и доступен в общении»


    Герман Садулаев: Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

    Убийство военкора


    Общественное мнение: Владлен Татарский воевал и словом, и дело

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?

    Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

    Решение ОПЕК+ увеличит дефицит на рынке до 1 млн баррелей в сутки
    		  
    4 апреля 2023, 11:00
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Тайное вплоть до самого объявления решение ОПЕК+ серьезно сократить добычу шокировало Запад. Сам картель объясняет свое неожиданное для всех решение тем, что мировая экономика оказалась на пороге нового кризиса. И опоздать, как в 2008 году, ОПЕК+ больше не хочет. Однако есть еще одна важная причина – это противостояние США и Саудовской Аравии. Что ждет нефть?

    ОПЕК+ удивил всех неожиданным решением сократить добычу сверх действующего на данный момент сокращения добычи на 2 млн баррелей в сутки. Дополнительное сокращение составит 1,657 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия и Россия сократят по 500 тыс. баррелей.

    Россия еще в марте добровольно снизила добычу на такой объем, но тогда это было на месяц, теперь в рамках решения ОПЕК+ сокращение российской добычи будет действовать до конца 2023 года.

    «Удивительно, как в этот раз картелю удалось сохранить сокращение добычи нефти в тайне вплоть до самого объявления. Для мирового рынка и для США это, конечно, стало шоком», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Эффект неожиданности сработал. Brent сразу отреагировала и поднялась на 5%, или 4 доллара, и это, скорее всего, не предел. С другой стороны, США высказали свое недовольство таким поведением ОПЕК. Там считают сокращение добычи нефти сейчас нежелательным.

    В этом решении видно, как Саудовская Аравия стала вести более самостоятельную политику, так как она прекрасно понимала реакцию Вашингтона.   

    «Страны ОПЕК принимают такое решение в качестве ответа на действия США и ЕС, которые поднимают ставки рефинансирования, замедляя тем самым экономику и снижая потребность в топливе. Кроме того, увеличение ставки ФРС США снижает поступление денег на биржи и снижает спрос на биржевые товары, в том числе на нефтяные фьючерсы. Чтобы цена на топливо не опустилась ниже 60 долларов за баррель, нефтяные игроки и ограничивают добычу», – считает Юшков.

    Плюс США до этого решили не запускать покупки нефти для хранения в стратегических резервах страны, несмотря на падение нефтяных цен. То есть США делали все, чтобы цены продолжили падать и дальше. «На фоне и без того высокого уровня напряженности во взаимоотношениях стран этот шаг мог заставить королевство действовать самостоятельно», – полагает Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Сами саудиты объяснили свое решение необходимостью упредить падение цен на нефть на фоне угрозы мировой экономической рецессии, чтобы не повторить ошибку 2008 года, когда ОПЕК долго тянул с этим и потом уже не мог справиться с последствиями.

    «Судя по всему, мировой кризис на пороге, а внезапное решение ОПЕК+ это только подтверждает.

    Сейчас звучат разные заявления о том, что банковский кризис в США и Европе перерастет в мировой финансовый и экономический кризис. ОПЕК+ явно опирается именно на такие ожидания, поэтому добыча будет сокращена. Иначе профицит на рынке резко снизит цены и ударит по доходам стран-производителей», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Рост цен на нефть приведет к росту стоимости топлива в США, а это чувствительный момент для американцев. Столько сил Белый дом приложил к тому, чтобы бензин не дорожал, а теперь снова все идет насмарку. При этом в США уже начинается активный автомобильный сезон, и выборы еще на носу – в 2024 году.

    Все это может привести к новому витку инфляции как в США, так и в Евросоюзе, который ходит по краю в энергетическом плане. В прошлом году на фоне выросших цен на топливо в этих странах инфляция оказалась рекордно высокой. Для борьбы с этим центробанки резко повысили ставки, что стало тормозить рост экономики. И теперь все может пойти по кругу. «Новая волна роста цен на топливо опять поднимет инфляционные показатели, которые за последние полгода стали снижаться. Это означает, что период более высоких ставок в экономике США и Европы может сохраниться дольше, чем ожидалось до этого, а это увеличивает вероятность прихода рецессии. А периоды рецессии исторически приводили к спаду в потреблении нефти», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    «Вполне вероятно, что можно ожидать ответных мер от США, которые снова могут предложить создать некий альянс покупателей, о чем идет речь уже почти 20 лет», – говорит Деев. Речь идет об антикартельном законопроекте NOPEC, который наделяет Минюст США полномочиями подавать иски к участникам ОПЕК за нарушения антимонопольного законодательства.

    Что же ждет цены на нефть? Управление по энергетической информации США ожидало, что во втором полугодии образуется профицит нефти около 0,4–0,5 млн баррелей в сутки.

    «Сокращение от ОПЕК+ переворачивает этот прогноз и дает дефицит на уровне 1 млн баррелей в сутки. Это серьезный сдвиг, который может ощутимо повлиять на цены»,

    – говорит Галактионов. Brent может прибавить порядка 5–10 долларов за баррель и вырасти до 90–95 за баррель к средней прогнозной цене до появления новостей от ОПЕК+ и при условии, что США не будут запускать новые распродажи нефти из запасов, считает эксперт.

    Эксперты считают, что ОПЕК+ все-таки пытается только удержать цену на адекватном уровне, чтобы она не упала к 70–60 долларам. Всех – и продавцов, и покупателей – устроила бы цена в районе 90 долларов за баррель. Так доходы экспортеров остаются высокими, а покупатели могут себе позволить покупать нефть. Важно не убить спрос слишком высокими ценами, что прекрасно понимают в ОПЕК+. Поэтому если Brent в этом году начнет вдруг стоить выше 95 долларов за баррель, то ОПЕК+ вполне может принять решение нарастить свою добычу, чтобы стабилизировать котировки, допускает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Для России важно, чтобы цены на нефть в мире оставались стабильными, а российская Urals не уходила ниже 45 долларов, так как это важно для бюджета. «Что касается российских компаний, то, по нашему мнению, они в равной степени получат выгоду от повышения мировых цен», – говорит Галактионов. 

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •