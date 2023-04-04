Почему Запад так сильно недоволен действиями ОПЕК+

Тайное вплоть до самого объявления решение ОПЕК+ серьезно сократить добычу шокировало Запад. Сам картель объясняет свое неожиданное для всех решение тем, что мировая экономика оказалась на пороге нового кризиса. И опоздать, как в 2008 году, ОПЕК+ больше не хочет. Однако есть еще одна важная причина – это противостояние США и Саудовской Аравии. Что ждет нефть?

ОПЕК+ удивил всех неожиданным решением сократить добычу сверх действующего на данный момент сокращения добычи на 2 млн баррелей в сутки. Дополнительное сокращение составит 1,657 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия и Россия сократят по 500 тыс. баррелей.

Россия еще в марте добровольно снизила добычу на такой объем, но тогда это было на месяц, теперь в рамках решения ОПЕК+ сокращение российской добычи будет действовать до конца 2023 года.

«Удивительно, как в этот раз картелю удалось сохранить сокращение добычи нефти в тайне вплоть до самого объявления. Для мирового рынка и для США это, конечно, стало шоком», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Эффект неожиданности сработал. Brent сразу отреагировала и поднялась на 5%, или 4 доллара, и это, скорее всего, не предел. С другой стороны, США высказали свое недовольство таким поведением ОПЕК. Там считают сокращение добычи нефти сейчас нежелательным.

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В этом решении видно, как Саудовская Аравия стала вести более самостоятельную политику, так как она прекрасно понимала реакцию Вашингтона.

«Страны ОПЕК принимают такое решение в качестве ответа на действия США и ЕС, которые поднимают ставки рефинансирования, замедляя тем самым экономику и снижая потребность в топливе. Кроме того, увеличение ставки ФРС США снижает поступление денег на биржи и снижает спрос на биржевые товары, в том числе на нефтяные фьючерсы. Чтобы цена на топливо не опустилась ниже 60 долларов за баррель, нефтяные игроки и ограничивают добычу», – считает Юшков.

Плюс США до этого решили не запускать покупки нефти для хранения в стратегических резервах страны, несмотря на падение нефтяных цен. То есть США делали все, чтобы цены продолжили падать и дальше. «На фоне и без того высокого уровня напряженности во взаимоотношениях стран этот шаг мог заставить королевство действовать самостоятельно», – полагает Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Сами саудиты объяснили свое решение необходимостью упредить падение цен на нефть на фоне угрозы мировой экономической рецессии, чтобы не повторить ошибку 2008 года, когда ОПЕК долго тянул с этим и потом уже не мог справиться с последствиями.

«Судя по всему, мировой кризис на пороге, а внезапное решение ОПЕК+ это только подтверждает.

Сейчас звучат разные заявления о том, что банковский кризис в США и Европе перерастет в мировой финансовый и экономический кризис. ОПЕК+ явно опирается именно на такие ожидания, поэтому добыча будет сокращена. Иначе профицит на рынке резко снизит цены и ударит по доходам стран-производителей», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Рост цен на нефть приведет к росту стоимости топлива в США, а это чувствительный момент для американцев. Столько сил Белый дом приложил к тому, чтобы бензин не дорожал, а теперь снова все идет насмарку. При этом в США уже начинается активный автомобильный сезон, и выборы еще на носу – в 2024 году.

Все это может привести к новому витку инфляции как в США, так и в Евросоюзе, который ходит по краю в энергетическом плане. В прошлом году на фоне выросших цен на топливо в этих странах инфляция оказалась рекордно высокой. Для борьбы с этим центробанки резко повысили ставки, что стало тормозить рост экономики. И теперь все может пойти по кругу. «Новая волна роста цен на топливо опять поднимет инфляционные показатели, которые за последние полгода стали снижаться. Это означает, что период более высоких ставок в экономике США и Европы может сохраниться дольше, чем ожидалось до этого, а это увеличивает вероятность прихода рецессии. А периоды рецессии исторически приводили к спаду в потреблении нефти», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

«Вполне вероятно, что можно ожидать ответных мер от США, которые снова могут предложить создать некий альянс покупателей, о чем идет речь уже почти 20 лет», – говорит Деев. Речь идет об антикартельном законопроекте NOPEC, который наделяет Минюст США полномочиями подавать иски к участникам ОПЕК за нарушения антимонопольного законодательства.

Что же ждет цены на нефть? Управление по энергетической информации США ожидало, что во втором полугодии образуется профицит нефти около 0,4–0,5 млн баррелей в сутки.

«Сокращение от ОПЕК+ переворачивает этот прогноз и дает дефицит на уровне 1 млн баррелей в сутки. Это серьезный сдвиг, который может ощутимо повлиять на цены»,

– говорит Галактионов. Brent может прибавить порядка 5–10 долларов за баррель и вырасти до 90–95 за баррель к средней прогнозной цене до появления новостей от ОПЕК+ и при условии, что США не будут запускать новые распродажи нефти из запасов, считает эксперт.

Эксперты считают, что ОПЕК+ все-таки пытается только удержать цену на адекватном уровне, чтобы она не упала к 70–60 долларам. Всех – и продавцов, и покупателей – устроила бы цена в районе 90 долларов за баррель. Так доходы экспортеров остаются высокими, а покупатели могут себе позволить покупать нефть. Важно не убить спрос слишком высокими ценами, что прекрасно понимают в ОПЕК+. Поэтому если Brent в этом году начнет вдруг стоить выше 95 долларов за баррель, то ОПЕК+ вполне может принять решение нарастить свою добычу, чтобы стабилизировать котировки, допускает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Для России важно, чтобы цены на нефть в мире оставались стабильными, а российская Urals не уходила ниже 45 долларов, так как это важно для бюджета. «Что касается российских компаний, то, по нашему мнению, они в равной степени получат выгоду от повышения мировых цен», – говорит Галактионов.