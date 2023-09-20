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    20 сентября 2023, 08:40

    Канада начала заигрывать с индийскими сепаратистами

    Канада начала заигрывать с индийскими сепаратистами
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что за убийством местного лидера сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара могут стоять власти Индии. Ниджар выступал за независимость Халистана – несуществующего сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб. В Нью-Дели отвергают любую причастность к этому инциденту. Что подвигло канадское руководство на эти обвинения и как этот шаг скажется на отношениях двух стран?

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти Индии подозреваются в причастности к убийству лидера сикхской общины в провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Он сослался на правоохранительные органы, которые, по его словам, получили достоверные сведения о связи преступления с индийскими спецслужбами.

    По словам премьера, он лично рассказал коллеге Нарендре Моди об обеспокоенности Канады. Трюдо призвал Нью-Дели к сотрудничеству по расследованию этого инцидента и заявил, что убийство канадского гражданина с участием властей другого государства нарушает суверенитет Канады.

    В свою очередь глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата, которого подозревают в работе на разведку. Министр подчеркнула, что Оттава «не потерпит никакого вмешательства в свои дела», добавив, что ожидает от Нью-Дели «полного сотрудничества» по этому вопросу.

    Напомним, в июне два человека в масках застрелили Нижара на парковке храма. Канадская полиция обнаружила тело убитого в машине. Погибший был одним из лидеров сепаратистского движения сикхов и выступал за независимость Халистана – несуществующего сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб.

    Сикхи – это этноконфессиональная группа, в основном проживающая на территории Пенджаба. Они известны своими сепаратистскими настроениями. Движение за отделение было особенно активно в 1980–1990-е годы. Процесс борьбы сопровождался убийствами и похищениями. Погибли тысячи человек.

    МИД Индии отверг любые обвинения Канады в причастности к этому убийству, назвав их абсурдными и попыткой «отвлечь внимание от террористов «Халистана» и экстремистов, которым было предоставлено убежище». В МИД заявили также, что эти преступники создают угрозу для «суверенитета и территориальной целостности» государства, призвав Оттаву предпринять меры против «антииндийских» элементов.

    Кроме того, Нью-Дели отреагировал на высылку одного из своих дипломатов и сделал аналогичный шаг. Один из канадских представителей должен покинуть территорию Индии в течение пяти дней.

    В ведомстве отметили, что решение отражает «растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством дипломатов Канады во внутренние дела страны и их участием в антииндийской деятельности». Кроме того, Индия поставила на паузу торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по определенным вопросам, которые вызывают серьезную озабоченность. Так было решено ответить на закрытие Канадой торговой миссии в Индии.

    Выдвинутые премьер-министром Канады обвинения поставили ряд вопросов перед экспертным сообществом. Что подвигло Оттаву на такие категоричные высказывания и каковы будут последствия ссоры для экономических и дипломатических отношений двух стран?

    «В Канаде очень многочисленная сикхская община и ее представители уже ищут исполнителей убийства. Поэтому Трюдо хочет переложить ответственность за убийство лидера местной диаспоры со своих граждан на Индию. Это позволит ему снизить политическую напряженность внутри страны», – сказал Владимир Корнилов, политолог, директор Центра евразийских исследований.

    «Индия предпринимает все возможные меры, чтобы показать Канаде свое недовольство сложившейся ситуацией. Нью-Дели официально отвергает обвинение в убийстве, высылает дипломата, приостанавливает торговые переговоры. Скорее всего, будет обмен мнениями на трибуне Генассамблеи ООН.

    Следует ожидать, что из-за «мудрого» шага Трюдо отношения между странами охладятся на долгие годы», – отмечает эксперт.

    «Обвинением в адрес Индии западные страны в очередной раз показали свое предвзятое отношение к Глобальному Югу. И России этот инцидент играет на руку. В частности, мы можем поддержать позицию Нью-Дели на полях Генассамблеи ООН», – акцентировал Корнилов.

    «Трюдо обвинил Индию в убийстве одного из сикхских лидеров, так как находится под давлением местной национальной общины. Диаспора этого народа в Канаде очень многочисленная и оказывает влияние на политику. Для премьер-министра поддержка отношений с ней гораздо важнее, чем хорошее мнение Нью-Дели», – сказал руководитель Центра Индо-Тихоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

    «Однако вполне вероятно, что Индия действительно проводит разведывательные операции на территории Канады. Далеко не факт, что за убийством стоят индийские спецслужбы, но могла осуществляться слежка за лидерами сикхских общин или внедрение в сепаратистские группы», – отмечает собеседник.

    «Понятно, что никакого мощного восстания сикхов на территории Индии не будет. Но диаспора в Канаде до сих пор остается раздражителем для правительства Нью-Дели. Она не позволяет недовольству в стране затухнуть и подпитывает сепаратистские настроения из-за рубежа. Оттава на это никак не реагирует и не пытается устранить антииндийские ячейки внутри общин», – подчеркивает он.

    «Скорее всего, скандал ограничится высылкой дипломатов и взаимными обвинениями сторон.

    Экономических последствий практически не будет, так как товарооборот между Индией и Канадой очень маленький и не так важен для этих государств», – пояснил Куприянов.

    «Я не считаю обвинения Нью-Дели в убийстве оправданными. Поскольку расправляться со своими противниками физическим путем за рубежом не в традициях Индии. В то же время канадское правительство с 80-х годов приютило у себя множество сикхов, которые являются сторонниками независимости Пенджаба. А представители этого народа вели активную террористическую деятельность», – сказал Сергей Лунев, профессор кафедры востоковедения МГИМО.

    «Какие цели преследует Канада, обвиняя Нью-Дели в убийстве? Сикхская община в стране чрезвычайно влиятельна, с ней часто заигрывают политики. В преддверии выборов Трюдо хочет получить поддержку диаспоры и демонстрирует ее представителям заботу об их судьбе», – указал эксперт.

    «Но я не думаю, что у этого конфликта могут быть серьезные экономические или политические последствия. Вероятно, все закончится на уровне дипломатического скандала и взаимных пикировок властей этих государств. Приостановка торговых переговоров также никак не повредит этим странам, так как у них незначительный товарооборот», – резюмировал Лунев.

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