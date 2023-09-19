Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Канада заподозрила власти Индии в причастности к убийству
Трюдо не исключил причастности властей Индии к убийству в Британской Колумбии
Премьер-министр Канада Джастин Трюдо заявил, что власти Индии подозреваются в причастности к убийству лидера сикхской общины в провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила, что из страны высылают высокопоставленного индийского дипломата.
Как заявила Жоли, дипломат руководил индийской разведкой в Канаде, передает РИА «Новости».
Жоли подчеркнула, что Оттава «не потерпит никакого вмешательства в свои дела». Глава МИД добавила, что ожидает «полного сотрудничества» от Нью-Дели по этому вопросу, передает ТАСС.
Трюдо сказал, что правоохранители в Канаде «изучали достоверные обвинения в потенциальной связи агентов правительства Индии с убийством гражданина Канады Нижара». По словам Трюдо, он лично заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди об обеспокоенности Канады. Трюдо призвал власти Индии к сотрудничеству и заявил, что убийство канадского гражданина в Канаде с участием властей другой страны нарушает суверенитет.
Напомним, в июне два человека в масках застрелили Нижара на парковке храма.