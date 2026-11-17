Tекст: Алексей Дегтярёв

Первый в истории Национальный саммит по вопросам устойчивости пройдет 23 ноября на фоне растущего числа кибератак, случаев дезинформации и диверсий, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В министерстве подчеркнули, что глобальная обстановка стремительно меняется, а безопасность страны оказывается под все возрастающим давлением из-за рисков длительных перебоев в работе инфраструктуры, например, при отключениях электроэнергии.

«Нельзя исключать, что НАТО – а значит, и Нидерланды – могут быть втянуты в полномасштабный вооруженный конфликт», – заявили в ведомстве.

Саммит объединит 500 представителей деловых кругов, властей всех уровней, общественных организаций и научного сообщества. Мероприятие проводится совместно с министерством юстиции для укрепления военной готовности и повышения устойчивости общества в целом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министерство обороны Нидерландов анонсировало учения по приему раненых на случай крупного вооруженного конфликта.

В октябре правительство страны зарезервировало 1 млрд евро на заполнение газохранилищ во избежание дефицита топлива в условиях кризиса.

В начале прошлого месяца депутат парламента Нидерландов Маес ван Лансхот предложил сформировать гражданский резерв из 150 тыс. человек для оказания помощи экстренным службам.