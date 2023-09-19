Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Индия отвергла обвинения в причастности к убийству в Канаде
Власти Индии отвергли обвинения в причастности к убийству лидера сикхской общины в Британской Колумбии
Утверждения Канады о том, что власти Индии могут быть причастны к убийству лидера сикхской общины в провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, абсурдны, заявил МИД Индии.
МИД Индии заявил, что отвергает «заявление премьер-министра Канады в парламенте, а также заявление главы МИД страны». Индия считает заявления канадских властей попыткой «отвлечь внимание от террористов «Халистана» и экстремистов, которым было предоставлено убежище».
Индия заявила, что эти террористы создают угрозу для ее «суверенитета и территориальной целостности». МИД Индии призвал Канаду предпринять меры против «антииндийских элементов», передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти Индии подозреваются в причастности к убийству лидера сикхской общины. Глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила, что из страны высылают высокопоставленного индийского дипломата.