Политолог: Трюдо пытается обвинить Индию в преступлении граждан Канады

Политолог Корнилов: Трюдо разменивает отношения с Индией на спокойствие внутри Канады

Tекст: Илья Абрамов

«В Канаде очень многочисленная сикхская община, и ее представители уже ищут исполнителей убийства. Поэтому Трюдо хочет переложить ответственность за убийство лидера местной диаспоры со своих граждан на Индию. Это позволит ему снизить политическую напряженность внутри страны», – сказал Владимир Корнилов, политолог, директор Центра евразийских исследований.

«Индия сейчас предпринимает все возможные меры, чтобы показать Канаде свое недовольство сложившейся ситуацией. Нью-Дели официально отвергает обвинение в убийстве, высылает дипломата, приостанавливает торговые переговоры. Скорее всего, будет обмен мнениями на трибуне Генассамблеи ООН. Следует ожидать, что из-за «мудрого» шага Трюдо отношения между странами охладятся на долгие годы», – отмечает эксперт.

«Обвинением в адрес Индии западные страны в очередной раз показали свое предвзятое отношение к странам Глобального Юга. И России этот инцидент играет на руку. В частности, мы можем поддержать позицию », – резюмировал Корнилов.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти Индии подозреваются в причастности к убийству лидера сикхской общины в провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Кроме того, политик призвал Нью-Дели к сотрудничеству и подчеркнул, что убийство канадского гражданина в своей стране с участием властей другого государства нарушает суверенитет.

В свою очередь глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила, что из страны высылают высокопоставленного индийского дипломата по подозрению в управлении разведкой. Министр подчеркнула, что Оттава «не потерпит никакого вмешательства в свои дела». Также она добавила, что ожидает «полного сотрудничества» от Нью-Дели по этому вопросу.

МИД Индии отверг обвинения Канады в причастности к убийству. Утверждения о том, что Нью-Дели может иметь отношение к случившемуся, абсурдны, отмечают в ведомстве.

Нью-Дели считает заявления Оттавы попыткой «отвлечь внимание от террористов «Халистана» и экстремистов, которым было предоставлено убежище». В Индии также заявили, что эти преступники создают угрозу для ее «суверенитета и территориальной целостности». МИД Индии призвал Канаду предпринять меры против «антииндийских элементов».

Также МИД Индии объявил о высылке высокопоставленного канадского дипломата в ответ на аналогичный шаг Оттавы. Он должен покинуть страну в течение пяти дней.

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял сообщил, что Нью-Дели поставил на паузу торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по вопросам, которые вызывают серьезную озабоченность. Отмечается, что о приостановке диалога стало известно после того, как Канада отменила свою торговую миссию в Индию.