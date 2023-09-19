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Политолог: Трюдо пытается обвинить Индию в преступлении граждан Канады
Политолог Корнилов: Трюдо разменивает отношения с Индией на спокойствие внутри Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил, что может позволить себе обвинить Индию в убийстве одного из лидеров местной общины сикхов, чтобы снизить внутриполитическую напряженность. Однако этот шаг надолго охладит отношения между двумя государствами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Канада заподозрила власти Индии в убийстве одного из лидеров сикхской диаспоры.
«В Канаде очень многочисленная сикхская община, и ее представители уже ищут исполнителей убийства. Поэтому Трюдо хочет переложить ответственность за убийство лидера местной диаспоры со своих граждан на Индию. Это позволит ему снизить политическую напряженность внутри страны», – сказал Владимир Корнилов, политолог, директор Центра евразийских исследований.
«Индия сейчас предпринимает все возможные меры, чтобы показать Канаде свое недовольство сложившейся ситуацией. Нью-Дели официально отвергает обвинение в убийстве, высылает дипломата, приостанавливает торговые переговоры. Скорее всего, будет обмен мнениями на трибуне Генассамблеи ООН. Следует ожидать, что из-за «мудрого» шага Трюдо отношения между странами охладятся на долгие годы», – отмечает эксперт.
«Обвинением в адрес Индии западные страны в очередной раз показали свое предвзятое отношение к странам Глобального Юга. И России этот инцидент играет на руку. В частности, мы можем поддержать позицию », – резюмировал Корнилов.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти Индии подозреваются в причастности к убийству лидера сикхской общины в провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара. Кроме того, политик призвал Нью-Дели к сотрудничеству и подчеркнул, что убийство канадского гражданина в своей стране с участием властей другого государства нарушает суверенитет.
В свою очередь глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила, что из страны высылают высокопоставленного индийского дипломата по подозрению в управлении разведкой. Министр подчеркнула, что Оттава «не потерпит никакого вмешательства в свои дела». Также она добавила, что ожидает «полного сотрудничества» от Нью-Дели по этому вопросу.
МИД Индии отверг обвинения Канады в причастности к убийству. Утверждения о том, что Нью-Дели может иметь отношение к случившемуся, абсурдны, отмечают в ведомстве.
Нью-Дели считает заявления Оттавы попыткой «отвлечь внимание от террористов «Халистана» и экстремистов, которым было предоставлено убежище». В Индии также заявили, что эти преступники создают угрозу для ее «суверенитета и территориальной целостности». МИД Индии призвал Канаду предпринять меры против «антииндийских элементов».
Также МИД Индии объявил о высылке высокопоставленного канадского дипломата в ответ на аналогичный шаг Оттавы. Он должен покинуть страну в течение пяти дней.
Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял сообщил, что Нью-Дели поставил на паузу торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по вопросам, которые вызывают серьезную озабоченность. Отмечается, что о приостановке диалога стало известно после того, как Канада отменила свою торговую миссию в Индию.