«Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
Путин утвердил День памяти жертв геноцида советского народа
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа,
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении в стране новой памятной даты – Дня памяти жертв геноцида советского народа. Документ опубликован на портале публикования правовых актов.
Согласно новому закону, памятная дата будет отмечаться ежегодно 19 апреля. Этот день выбран неслучайно: 19 апреля 1943 года был издан указ № 39, который впервые официально зафиксировал политику нацистских оккупационных властей по целенаправленному уничтожению мирного населения СССР и заложил законодательные основы для привлечения виновных к ответственности.
Закон внесли на рассмотрение Госдумы парламентарии от «Единой России» – Владимир Якушев, Ирина Яровая и Владимир Васильев. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
По инициативе партии «Единая Россия» депутаты приняли закон о Дне памяти жертв геноцида.