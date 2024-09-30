Сальдо отметил интеграцию Херсонской области в сферы жизни России за год

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Херсонская область окончательно интегрировалась во все сферы жизни, включая систему государственного управления, социальное обеспечение, образование, медицину и культуру, передает РИА «Новости». Губернатор подчеркнул, что это лишь начало, и впереди регион ожидает поступательное развитие.

Сальдо также отметил значительные успехи в материальной сфере. В регионе активно ведутся ремонтные работы дорог, а также реконструкция водопроводных, тепловых и электрических сетей. Экономика Херсонской области заработала благодаря введению свободной экономической зоны. Несмотря на оставшиеся проблемные вопросы и недоработки, губернатор выразил уверенность в будущих успехах.

Особое внимание уделяется строительству жилья в Геническом и Скадовском муниципальных округах. Планируется развитие жилья в существующих границах городов, где сосредоточен основной спрос населения. По мнению губернатора, это не только улучшит условия жизни, но и привлечет смежные отрасли в строительные проекты, создавая образ южных морских городов, полных жизни и солнца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике по случаю Дня воссоединения с Россией прошли разнообразные мероприятия, включая присягу юнармейцев на Саур-Могиле и вручение первых паспортов в Волновахе. Также в Луганской Народной Республике с 23 по 26 сентября прошло празднование Дня воссоединения новых регионов с Россией, собравшее тысячи молодых активистов. Кроме того, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли мероприятия, посвященные второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией.