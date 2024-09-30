Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь – через сопротивление врага и инерцию собственного несовершенства – современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.0 комментариев
Сальдо рассказал об успехах Херсонской области в составе России
Сальдо отметил интеграцию Херсонской области в сферы жизни России за год
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил интеграцию региона в государственное управление, социальное обеспечение, образование и медицину за прошедший год в составе России.
По его словам, Херсонская область окончательно интегрировалась во все сферы жизни, включая систему государственного управления, социальное обеспечение, образование, медицину и культуру, передает РИА «Новости». Губернатор подчеркнул, что это лишь начало, и впереди регион ожидает поступательное развитие.
Сальдо также отметил значительные успехи в материальной сфере. В регионе активно ведутся ремонтные работы дорог, а также реконструкция водопроводных, тепловых и электрических сетей. Экономика Херсонской области заработала благодаря введению свободной экономической зоны. Несмотря на оставшиеся проблемные вопросы и недоработки, губернатор выразил уверенность в будущих успехах.
Особое внимание уделяется строительству жилья в Геническом и Скадовском муниципальных округах. Планируется развитие жилья в существующих границах городов, где сосредоточен основной спрос населения. По мнению губернатора, это не только улучшит условия жизни, но и привлечет смежные отрасли в строительные проекты, создавая образ южных морских городов, полных жизни и солнца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике по случаю Дня воссоединения с Россией прошли разнообразные мероприятия, включая присягу юнармейцев на Саур-Могиле и вручение первых паспортов в Волновахе. Также в Луганской Народной Республике с 23 по 26 сентября прошло празднование Дня воссоединения новых регионов с Россией, собравшее тысячи молодых активистов. Кроме того, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли мероприятия, посвященные второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией.