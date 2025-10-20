Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Путин рассказал, как его облили вином на юбилее Михалкова
Президент России Владимир Путин рассказал, что на юбилее Никиты Михалкова его случайно облил красным вином друг режиссера, который извинился и пообещал прекратить пить, но слово не сдержал.
Президент России Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на канале «Россия 1» рассказал о курьезном инциденте, произошедшем на юбилее известного режиссера, передает ТАСС.
«Меня один из его [Михалкова] друзей облил там [на юбилее режиссера] красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять», – заявил президент.
Путин отметил, что, насколько ему известно, этот человек не сдержал своего обещания, однако продолжает употреблять алкоголь «в рамках разумного».
Президент также подчеркнул вклад Михалкова в современное искусство, назвав его большим артистом и классиком.
«И большой повод есть его поздравить», – резюмировал российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Никиту Михалкова своим другом и истинным патриотом России.