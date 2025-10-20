Путин рассказал, как его облили вином на юбилее Михалкова

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на канале «Россия 1» рассказал о курьезном инциденте, произошедшем на юбилее известного режиссера, передает ТАСС.

«Меня один из его [Михалкова] друзей облил там [на юбилее режиссера] красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять», – заявил президент.

Путин отметил, что, насколько ему известно, этот человек не сдержал своего обещания, однако продолжает употреблять алкоголь «в рамках разумного».

Президент также подчеркнул вклад Михалкова в современное искусство, назвав его большим артистом и классиком.

«И большой повод есть его поздравить», – резюмировал российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Никиту Михалкова своим другом и истинным патриотом России.