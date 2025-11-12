Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
Путин и Токаев начали переговоры в расширенном составе
В Кремле продолжились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
Переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле продолжились в расширенном составе с участием делегаций, передает РИА «Новости».
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. В среду в Кремле прошли официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне.
Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев открыли встречу в узком составе в Большом Кремлевском дворце.
Токаев назвал государственный визит делегации республики главным событием года.
На встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко Токаев заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.