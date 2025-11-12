  • Новость часаТокаев назвал визит в Россию главным событием года
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    12 ноября 2025, 15:35 • Новости дня

    Путин и Токаев начали переговоры в расширенном составе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле продолжились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

    Переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Кремле продолжились в расширенном составе с участием делегаций, передает РИА «Новости».

    Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. В среду в Кремле прошли официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне.

    Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном формате с участием членов делегаций двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев открыли встречу в узком составе в Большом Кремлевском дворце.

    Токаев назвал государственный визит делегации республики главным событием года.

    На встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко Токаев заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.

    11 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Завершилась неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером 11 ноября президент России Владимир Путин принимал в Кремле коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть приема с которым продлилась почти три часа.

    «Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу», – сказал Путин, встречая Токаева.

    Он добавил, что обе стороны «в целом очень хорошо закончат текущий год», поэтому в ходе встречи можно будет сверстать планы на ближайшую, будущую и на более отдаленную, среднесрочную перспективы.

    Токаев в ответной речи отметил, что «буквально с первых минут в Москве» ощутил и  почувствовал «всю теплоту приема здесь, в российской столице». По его словам, двустороннее сотрудничество двух стран носит характер стратегического партнерства и «нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе».

    «Сегодня в неофициальной форме, в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем», – добавил Токаев.

    На что Путин ответил, что встреча с главой Казахстана состоит из двух частей.

    «Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу вас пригласить к себе – там посидим, чайку попьем, кофейку», – уточнил президент России.

    По окончании разговора, который продлился около трех часов, на ступенях Сенатского дворца Кремля Путин и Токаев продолжали увлеченный диалог.

    Путин проводил коллегу из Казахстана до автомобиля «Аурус», главы двух стран обменялись крепким рукопожатием и на прощание обнялись, передает ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    10 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
    Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Казахстан сохраняет статус особо привилегированного партнера России и готов содействовать мирному урегулированию на Украине.

    Казахстан остается для России важнейшим и особенно привилегированным партнером, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он сообщил, что Москва завершает активную подготовку к официальному государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который начнется уже во вторник.

    Песков отметил: «Казахстан – особый, привилегированный партнер России, очень важная для нас страна, государство. Мы, конечно, активно завершаем подготовку к государственному визиту президента Токаева в Россию, который начнется завтра».

    Дополнительно пресс-секретарь Кремля рассказал, что российская сторона осведомлена о желании Астаны способствовать мирному урегулированию на Украине. Он особо подчеркнул, что Москва высоко ценит такую инициативу, неоднократно подтвержденную казахстанскими властями в публичном пространстве.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что главы России и Казахстана обсудят развитие стратегического партнерства и подпишут двусторонние документы.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение о возможности перемирия на Украине и подчеркнул готовность Астаны стать площадкой для переговоров.

    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    11 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    «В Кремле проходит встреча Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», – сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Президент Казахстана прибыл в Россию с двухдневным государственным визитом. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России.

    Накануне Кремль анонсировал планы визита Токаева в Россию.

    11 ноября 2025, 21:59 • Новости дня
    Песков объяснил сопровождение самолета Токаева истребителями Су-35

    Tекст: Катерина Туманова

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в воздушном пространстве России истребителями Су-35 с момента его пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы не связаны с вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой почетный караул в рамках государственного визита является обычной практикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Вечером 11 ноября встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    11 ноября 2025, 14:03 • Новости дня
    Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в воздушном пространстве России сопровождают истребители Су-35.

    «С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны России», – сообщили в пресс-службе казахстанского лидера, передает ТАСС.

    Государственный визит Токаева в Россию проходит 11–12 ноября. В ходе переговоров президент России Владимир Путин и Токаев обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

    Ранее Токаев заявил о неизменном уважении, которым пользуется Владимир Путин в Казахстане как деятель глобального масштаба.

    В конце октября лидеры России и Казахстана по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

    В Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов.

    11 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Токаев: Путин пользуется в Казахстане уважением как глобальный деятель

    Токаев заявил о признании ведущих стран мира роли Путина в глобальной политике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о неизменном уважении, которым пользуется Владимир Путин в Казахстане как деятель глобального масштаба.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин пользуется в республике неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, пишет «Российская газета».

    По словам Токаева, имя российского лидера обсуждают не только политики, но и простые граждане во всех странах мира. Он подчеркнул, что все достижения в двустороннем сотрудничестве Казахстана и России неразрывно связаны с деятельностью Владимира Путина.

    Токаев также отметил признание роли Путина в решении глобальных проблем.

    «В последние несколько месяцев мне довелось провести весьма содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом США Дональдом Трампом, руководителями ряда стран Европы, Азии и Африки. Несмотря на то что многие из них находятся на противоположных полюсах геополитического спектра, все они признают исключительную роль России и ее лидера в разрешении узловых проблем международных отношений», – написал президент Казахстана в статье для «Российской газеты».

    Токаев добавил, что преодолеть противоречия современного мира без участия Москвы невозможно. По его мнению, участие России остается неотъемлемым условием для конструктивного решения международных вопросов.

    Президент Казахстана обратил внимание, что, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и санкционное давление, Астана и Москва сохранили сотрудничество. Он назвал визит Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года историческим, отметив, что тогда был подписан значительный пакет соглашений, открывающих новые возможности для партнерства.

    Особое место в двусторонних отношениях, по словам Токаева, занимает энергетика: страны обеспечивают бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Китай и страны Центральной Азии. Президент выделил проект по строительству первой в республике атомной электростанции совместно с Росатомом как «якорный» для модернизации экономики. Этот объект позволит Казахстану замкнуть весь ядерный топливный цикл – от добычи урана до производства электроэнергии.

    Ранее лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

    Во время визита главы государств обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений и подпишут соответствующие документы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан сохраняет статус особо привилегированного партнера для России и проявляет готовность содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    10 ноября 2025, 12:12 • Новости дня
    Кремль анонсировал планы визита Токаева в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов, сообщила пресс-служба Кремля.

    Актуальные аспекты развития сотрудничества между Россией и Казахстаном, в том числе вопросы стратегического партнерства и союзничества, станут предметом переговоров лидеров двух стран. Обсуждение охватит политическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную повестку, а также основные темы регионального и глобального значения, говорится на сайте Кремля.

    Президент России Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в казахстанском городе Уральске. Кроме выступлений, одной из ключевых частей визита Токаева станет подписание ряда важных двусторонних документов.

    Ранее Токаев выразил мнение о реальной возможности перемирия на Украине и отметил готовность Астаны стать площадкой для переговоров.

    Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию.

    В октябре Владимир Путин поздравил Токаева с Днем республики Казахстан.

    12 ноября 2025, 06:05 • Новости дня
    Песков не нашел ничего необычного в общении Токаева с Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом в Кремль 11 ноября на неформальную встречу в президентом России Владимиром Путиным его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с американским лидером Дональдом Трампом, обращение к которому озадачило некоторых журналистов, но не представителя Кремля Дмитрия Пескова.

    «Вы – великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю, поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам», – приводит спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников слова Токаева.

    Иронизируя над возможными эмоциями Трампа и допуская, что тот наверняка расчувствовался от такого пиетета, автор в Кремле, ожидая начала встречи казахстанского лидера с Путиным поинтересовался у его пресс-секретаря, знает ли он, в какой тональности нынешний гость общался с главой Белого дома.

    «Конечно, а что странного? Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», – ответил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    10 ноября 2025, 13:33 • Новости дня
    Песков: Путин проинформирует Токаева о ситуации на фронтах и мирном процессе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе предстоящей встречи с президентом Казахстана президент России Владимир Путин намерен подробно рассказать Касым-Жомарту Токаеву о текущей ситуации на фронтах и перспективах мирного процесса на Украине, уделив внимание последним изменениям за последние дни.

    Президент России Владимир Путин проинформирует казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о текущей ситуации на фронтах и ходе мирного процесса по украинскому вопросу, передает ТАСС. Такую информацию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул: «Каждый раз президенты используют двусторонние контакты с тем, чтобы Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что Путин сделает это и в эти предстоящие два дня госвизита президента Казахстана в РФ».

    Также пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что вопрос украинского урегулирования, в том числе инициатива Токаева по возможному использованию Астаны как площадки для переговоров, вероятно, будет поднят в рамках государственного визита казахстанского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Касым-Жомарт Токаев заявил о реальной возможности перемирия на Украине и обозначил готовность Астаны стать площадкой для переговоров.

    Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили подготовку визита президента Казахстана в Россию в ходе телефонного разговора.

    12 ноября 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали официальные переговоры, встреча в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Накануне лидеры двух стран провели неформальную встречу и поужинали в кремлевской квартире президента России, передает ТАСС.

    В ходе переговоров планируется обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин намерен проинформировать Токаева о ситуации на фронте и процессе мирного урегулирования на Украине.

    В рамках государственного визита Токаева запланировано обращение по видеосвязи к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также переговоры в расширенном составе. В завершение визита состоится государственный обед в Грановитой палате Кремля и посещение гала-концерта в Большом театре.

    Напомним, вечером во вторник Путин принимал Токаева в Кремле, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Токаев рассказал о состоявшейся накануне встрече с Путиным. Он отметил высокий авторитет Путина в Казахстане.

    11 ноября 2025, 12:41 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Токаева во вторник в Москве

    Песков анонсировал встречу Путина и Токаева во вторник в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в Москве во вторник вечером, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что вечером во вторник в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС. Запланирована первая беседа в рамках государственного визита казахстанского лидера, а также неформальный обед.

    Песков также отметил, что частые контакты Путина и Токаева являются нормальным явлением, учитывая партнерские отношения между странами.

    «В целом Казахстан – это наш стратегический партнер, особый партнер, союзник. Поэтому частое общение – это неотъемлемая часть вот таких всеобъемлющих отношений партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», – отметил представитель Кремля.

    Кроме того, Песков заявил, что если президент Казахстана сочтет необходимым проинформировать российскую сторону о своих контактах с американским лидером Дональдом Трампом, то Москве было бы интересно узнать о содержании беседы политиков.

    Президент России Владимир Путин планирует рассказать Касым-Жомарту Токаеву о ситуации на фронтах и перспективах мирного процесса на Украине.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий авторитет Владимира Путина в Казахстане.

    Дмитрий Песков заявил, что Казахстан остается особо привилегированным партнером России и готов содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    11 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    Песков: Путин ценит газовое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин придает большое значение сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном в сфере поставок газа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин придает большое значение сотрудничеству России, Казахстана и Узбекистана в области поставок газа, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможном обсуждении нефтегазового сотрудничества с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в контексте санкций против Роснефти и Лукойла, Песков отметил важность газовых проектов между тремя странами.

    Предстоящий государственный визит Токаева в Россию запланирован на 11-12 ноября, в ходе которого стороны обсудят вопросы развития отношений и актуальные темы региональной и глобальной повесток. В конце октября Соединенные Штаты ввели санкции против 34 дочерних структур российских компаний Роснефть и Лукойл.

    Ранее Газпром и Казахстан договорились об условиях долгосрочной переработки казахстанского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Казахстан и Россия планируют модернизировать завод для новых задач.

    Также Россия намерена увеличить объемы поставок газа в Узбекистан с использованием территории Казахстана для транзита.

    12 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года

    Токаев: Визит в Россию – основное событие года для Казахстана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием этого года, отметив тщательную подготовку российской стороны.

    Президент Казахстана Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что государственный визит в Россию стал основным событием текущего года для республики, передает ТАСС.

    Токаев отметил исключительное гостеприимство и тщательную подготовку российской стороны к визиту. «Я хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство в ходе нашего визита. Мы воочию убедились, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала мельчайшие аспекты, нюансы данного мероприятия», – сказал Токаев.

    Он подчеркнул, что Казахстан тщательно готовился к этому визиту, проводя консультации по линии министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Лидеры России и Казахстана накануне провели неформальную двухчасовую беседу в Кремле.

    А после завершения официальных мероприятий президенты планируют посетить гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре в Москве.

    12 ноября 2025, 14:10 • Новости дня
    Депутаты Казахстана одобрили запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нижняя палата парламента Казахстана приняла закон, который вводит запрет на пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и педофилии в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах.

    Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана приняли закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено судом) и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах, передает ТАСС.

    Соответствующая норма предусмотрена в поправках в законодательство по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

    В заключении комитета по социально-культурному развитию Мажилиса говорится: «В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации».

    Как отметил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, выступая на заседании палаты, в связи с возрастающей озабоченностью общества вопросами защиты детей и подростков от негативного контента, в закон внесены поправки, запрещающие пропаганду педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве. Он пояснил, что дети и подростки ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем.

    Вице-министр культуры и информации республики Евгений Кочетов сообщил журналистам, что одобренный закон предусматривает ограничение на выставление этой идеологии в положительном ключе и навязывания ее детям. По его словам, публикации в нейтральном ключе с объективной информацией, например, о статистике с упоминанием ЛГБТ, не попадают под ограничения.

    По словам вице-министра, нарушителям закона будет предусмотрено наказание в виде штрафов до 300 долларов либо ограничения свободы на десять дней. Кочетов отметил, что нарушитель на первый раз будет штрафоваться на сумму, равную 20 МРП (месячных расчетных показателей, около 150 долларов), в случае повторного нарушения – на 40 МРП (около 300 долларов) «или ограничение свободы на десять дней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции, которую считают попыткой нормализации гомосексуализма.

    Власти Грузии отметили разочарование в европейской политике в связи с критикой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

    12 ноября 2025, 12:27 • Новости дня
    Токаев обсудил с Путиным тет-а-тет ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о состоявшейся накануне встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    По его словам, лидеры обсудили широкий круг тем, связанных с текущей ситуацией в мире и развитием двусторонних связей между Астаной и Москвой.

    Токаев отметил, что разговор с Путиным длился около двух часов. «Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», – заявил президент Казахстана.

    Вечером во вторник Путин принимал в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Касым-Жомарт Токаев отметил высокий авторитет Владимира Путина в Казахстане.

    В Кремле отмечали, что главы государств обсудят развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов.

