Токаев обсудил с Путиным тет-а-тет ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о состоявшейся накануне встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
По его словам, лидеры обсудили широкий круг тем, связанных с текущей ситуацией в мире и развитием двусторонних связей между Астаной и Москвой.
Токаев отметил, что разговор с Путиным длился около двух часов. «Вчера с уважаемым Владимиром Владимировичем мы в таком приватном порядке около двух часов беседовали друг с другом, обсудили очень многие вопросы и двустороннего сотрудничества, и международной ситуации», – заявил президент Казахстана.
Вечером во вторник Путин принимал в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.
Касым-Жомарт Токаев отметил высокий авторитет Владимира Путина в Казахстане.
В Кремле отмечали, что главы государств обсудят развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов.