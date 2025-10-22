Украина подписала соглашение на закупку 150 шведских истребителей Gripen E

Tекст: Валерия Городецкая

«Зеленский и я только что подписали письмо о намерениях между Швецией и Украиной. Это начало долгого пути, но он приближает нас к крупной экспортной сделке для Saab и Швеции с Украиной», – заявил Кристерссон в ходе пресс-конференции с Зеленским, которую транслировала канцелярия шведского правительства, передает РИА «Новости».

Премьер подчеркнул, что документ создает условия для последующей поставки Украине новейших истребителей Gripen E шведского производства. По его словам, предполагается производство и возможная продажа от 100 до 150 таких самолетов.

Ранее Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о сотрудничестве в сфере военной авиации и производстве техники. Газета ВЗГЛЯД писала, что сотрудничество Украины и Швеции в авиации повторит судьбу ракеты «Сапсан».