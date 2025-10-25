Зеленский выразил надежду на получение самолетов Gripen от Швеции в следующем году

Зеленский: Киев надеется получить первые самолеты Gripen от Швеции в следующем году

Tекст: Мария Иванова

Киев рассчитывает получить первые истребители Gripen от Швеции уже в следующем году, сообщил Владимир Зеленский, отметив: «Договоренность со Швецией о боевых самолетах Gripen. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году».

В ходе визита Зеленского в Швецию 22 октября был подписан договор о намерении в оборонной сфере. Согласно плану Стокгольма, Украине будет поставлено от 100 до 150 истребителей JAS 39 Gripen E, передает ТАСС.

Оплату по контракту могут провести с использованием замороженных российских активов. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявлял, что Евросоюз ищет юридические решения для подобной схемы. Однако значительная часть таких активов – более 200 млрд евро – заблокирована в Euroclear в Бельгии, а депозитарий неоднократно выражал опасения по поводу возможной экспроприации, опасаясь ответных взысканий России в других странах.

Москва выступает категорически против конфискации активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ответит на такие действия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила «очень жестким и болезненным» ответом в случае, если ЕС примет решение направить замороженные средства на помощь Украине.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по поставке истребителей Gripen для ВСУ.

Шведское правительство сообщало, что рассматривает вариант оплаты до 150 истребителей за счет замороженных российских активов.

Между тем председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в субботу заявил, что передача Украине устаревших истребителей Mirage выглядит как насмешка над ВСУ.