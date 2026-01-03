Синоптик сообщил о продолжении роста температур в Москве

Синоптик Леус сообщил о сохранении облачности и росте температур в Москве

Tекст: Мария Иванова

Потепление в Москве сохранится благодаря влиянию тёплого сектора циклона, находящегося сейчас над Балтийским морем, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Метеоролог отметил: «В таких условиях облачная погода сохранится, пройдет небольшой снег, а температура продолжит расти».

По его данным, в Москве температура составит минус два – минус четыре градуса, а по области ожидается минус один – минус шесть градусов, что превышает климатическую норму на один – два градуса. Ветер будет юго-восточный, от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 733 миллиметров ртутного столба, отметив значительное отклонение от обычных показателей.

В воскресенье в столице также ожидается небольшой снег, ночью температура составит минус два – минус четыре градуса, а днем – минус один – минус три градуса.

Напомним, 1 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что в ближайшую ночь в московском регионе ожидается заметное похолодание до минус 20 градусов в некоторых районах.

А синоптик Евгений Тишковец отметил, что к концу новогодних праздников в Москве впервые этой зимой температура ночью может опуститься до минус 20 градусов.