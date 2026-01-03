Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.10 комментариев
В результате падения частного вертолета в горах Аризоны погибли четыре человека, среди которых пилот и три его родственницы в возрасте от 21 до 22 лет.
Все четыре человека, находившиеся на борту частного вертолета, разбившегося в горах Аризоны, погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Пинал.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также подтвердило, что на борту находились четыре человека.
В заявлении шерифа отмечается: «Спасательная группа подтвердила гибель четырех человек в результате крушения». По предварительным данным, причиной трагедии стало то, что вертолет задел натянутую в горах любительскую стропу, после чего потерял управление и упал в каньон.
Среди погибших – 59-летний пилот, управлявший воздушным судном, а также три женщины, являвшиеся его родственницами, их возраст составлял от 21 до 22 лет.
