Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.0 комментариев
Компания Saab объявила о планах открыть завод Gripen на Украине
Директор концерна Saab Йоханссон объявил о планах открыть завод Gripen на Украине
Шведский концерн Saab рассматривает возможность организации сборочного производства истребителей Gripen на Украине в рамках потенциальной сделки на 100-150 самолетов, заявил исполнительный директор концерна Микаэль Йоханссон.
Исполнительный директор концерна Микаэль Йоханссон сообщил о готовности Saab запустить на Украине мощности по окончательной сборке, испытаниям и, возможно, выпуску деталей истребителей Gripen, передает ТАСС.
По его словам, реализация подобных планов осложнена текущим военным конфликтом, однако компания считает перспективу создания такого производства положительной.
Британская газета Financial Times отмечает, что соглашение между Saab и Киевом может стать значимым этапом для шведской компании, ранее суммарно поставившей 100 самолетов Gripen: 60 – Швеции, 36 – Бразилии, четыре – Таиланду. Йоханссон подчеркнул, что исполнение контракта на 100-150 истребителей потребует почти удвоить действующие мощности Saab.
Вопрос финансирования будущей сделки остается открытым. Йоханссон добавил, что обсуждается вариант использования замороженных в Европе активов России, против чего выступает Бельгия. Окончательное решение должно быть принято на политическом уровне странами Евросоюза и Швецией.
22 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после переговоров с Владимиром Зеленским подписал договор о намерениях в оборонной сфере. Он указал, что первые JAS 39 Gripen E могут быть переданы Украине через три года, но сделка еще не заключена окончательно.
Модель JAS 39 Gripen E отличает увеличенная дальность полета, усиленный двигатель и современное электронное оборудование.
В прошлую субботу Владимир Зеленский заявил, что надеется получить шведские самолеты Gripen в следующем году.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по поставке истребителей Gripen для ВСУ.
Шведское правительство сообщало, что рассматривает вариант оплаты до 150 истребителей за счет замороженных российских активов.