  • Новость часаРоссия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
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    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    25 июля 2025, 20:08 • Новости дня

    На курортах Турции установилась аномальная жара

    Температура в ряде городов Турции достигла рекордных 49,9 градуса

    На курортах Турции установилась аномальная жара
    @ Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В восточных регионах Турции зафиксированы экстремальные значения температуры, в том числе в курортных зонах. В ряде мест страны температура уже достигла 49,9 градуса по Цельсию.

    Аномальная жара установилась в Турции, температура воздуха в ряде восточных городов приблизилась к 50 градусам, сообщает Anadolu. В четверг температура свыше 40 градусов отмечена как минимум в 38 городах страны, включая популярные курортные зоны Анталья и Мугла, а также Анкару.

    Агентство уточняет, что в Сиирте термометры показали 49,1 градуса, в Кызылтепе – 48,8 градуса, аналогичные значения зафиксированы в Джизре. В пятницу был установлен новый температурный рекорд: в городе Силопи столбики термометров достигли отметки 49,9 градуса.

    На фоне экстремальной жары в ряде провинций разгораются лесные пожары. В Анталье за пятницу удалось потушить возгорания минимум в трех районах, однако к вечеру огонь распространился на Аланью и Газипашу. В этих районах были эвакуированы жители четырех домов.

    По прогнозу Генерального управления метеорологии Турции, аномальная жара продлится до 2 августа и будет превышать сезонные показатели на 7–12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании заявили о резком росте числа смертей, которые связаны с аномальной жарой, наблюдавшейся с середины мая по июль 2025 года. В Москве установили температурный рекорд года, когда на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 33,1 градуса, что почти сравнялось с историческим максимумом.

    23 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона выступила с инициативой введения краткосрочных перемирий по 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших на линии боевого соприкосновения, рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    По его словам, в так называемой серой зоне из-за опасности FPV-дронов санитарные команды подвергаются чрезмерному риску во время эвакуации раненых.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    23 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    Мединский: РФ предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время переговоров в Стамбуле российская делегация предложила украинской стороне обсудить ключевые вопросы в формате онлайн-групп из профильных специалистов, заявил на пресс-конференции помощник президента России, глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Во-первых, чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», – приводит РИА «Новости» слова Мединского.

    Он пояснил, что группы займутся политическими, гуманитарными и военными вопросами с участием специалистов военных ведомств.

    Мединский уточнил, что украинская сторона взялась рассмотреть это предложение.

    Напомним, переговоры в Стамбуле между российской и украинской делегациями продолжались около часа и завершились вечером в среду.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров между делегациями России и Украины завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал цель переговоров России и Украины

    Фидан назвал скорейшее прекращение конфликта целью переговоров России и Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что главной целью прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле является скорейшее прекращение конфликта.

    Перед началом третьего раунда переговоров в дворце Чираган он подчеркнул: «Конечной целью переговоров является прекращение огня, которое откроет путь к миру», передает ТАСС.

    По словам Фидана, Турция надеется на успех переговоров и продолжит выполнять роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара по-прежнему прилагает усилия для достижения мира между сторонами.

    Напомним, третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины стартовал во дворце Чираган в Стамбуле в среду.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Напомним, российские и украинские представители в среду прибыли на переговоры, которые проходят во дворце Чираган в Турции.

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    23 июля 2025, 22:19 • Новости дня
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона инициировала новый обмен военнопленными, предложив осуществить передачу не менее 1200 человек с обеих сторон, по словам помощника президента России Владимира Мединского, Москва выступила за передачу большего, чем Киев, числа пленных.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – приводит слова Мединского на пресс-конференции после переговоров РИА «Новости».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн.

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    23 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Россия представила Украине на переговорах список для возвращения домой 20 детей

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле предоставила Украине список из 20 имен детей, находящихся на Украине или вывезенных в Европу, чтобы их вернули на родину, сообщил замглавы МИД РФ, член российской делегации Михаил Галузин.

    «Сегодня мы поставили перед украинской стороной вопрос о том, чтобы в Россию были возвращены российские дети, которые остаются на территории Украины, либо с территории Украины были вывезены в страны Европейского союза. И мы не просто поставили этот вопрос, а передали украинской стороне список детей, находящихся, соответственно, на Украине и в странах Европейского союза, это около 20 человек», – приводит его слова ТАСС.

    Галузин уточнил, что в списке детей указаны и их законные представители, с которыми можно связаться для того, чтобы обеспечить возвращение детей в Россию.

    Дипломат отметил, что российская сторона тщательно отрабатывает обращения Киева по украинским детям и рассчитывает на подобное отношение с украинской стороны.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    В ходе стамбульских переговоров Мединский указал на особенности работы с киевским списком возвращающихся детей, так как большая часть имен в нем – это либо взрослые люди, либо дети, никогда не бывавшие на территории Росии.

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    23 июля 2025, 23:03 • Новости дня
    Мединский указал на особенности работы с киевским списком возвращающихся детей

    Tекст: Ирма Каплан

    Часть украинских детей из представленного Киевом списка уже вернулись домой и возвращения детей продолжаются, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле помощник президента России и глава делегации РФ Владимир Мединский.

    «Что касается десятков тысяч детей якобы вывезенных из Украины: весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, по каждому имени, фамилии, часть детей уже возвращена на Украину», – цитирует Мединского ТАСС.

    Он пояснил, что по остальным детям идет работа: когда будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, то их незамедлительно будут возвращать домой.

    По словам Мединского, в списке Киева из 339 имен детей есть особенность, согласно которой большая часть ребят никогда не бывала на территории России.

    «Потому что, например, в этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не было на территории России. И, скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем. <...> Пятьдесят фамилий из этого списка оказались не детьми, а уже вполне взрослыми», – сказал глава российской делегации.

    Он добавил, что список постоянно сужается, но по каждому имени ведется тщательная работа, так как тема «очень тактичная».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    23 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    В Стамбуле начали монтаж шатров к переговорам России и Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Монтаж шатров с символикой «Стамбул 23 июля 2025» проходит на территории дворца Чираган, где может пройти третий раунд переговоров между Россией и Украиной.

    Монтаж шатров ведется на территории дворца Чираган в Стамбуле, где может пройти третий раунд переговоров между делегациями России и Украины, передает РИА «Новости».

    Рабочие устанавливают конструкции с фасадами, украшенными символикой «Стамбул 23 июля 2025». На площадке также подготовлены десятки стульев, несколько столов и организована зона для кофе-брейка.

    Территория дворца остается открытой, дополнительных мер безопасности у здания и вокруг него не наблюдается. Доступ на место, где может состояться встреча, свободный – ограничений для посетителей нет.

    Ожидается, что очередной, третий раунд переговоров пройдет в среду вечером, однако российская сторона пока официально не подтвердила дату. Турецкий источник во вторник сообщил, что встреча предварительно назначена на 19.00 по московскому времени, но детали могут быть изменены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между делегациями России и Украины могут пройти в среду вечером во дворце Чираган в Стамбуле. Владимир Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции. Киев озвучил свои планы на переговорах с Москвой.

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    23 июля 2025, 22:42 • Новости дня
    Российская сторона предложила передать Украине 3 тыс. тел солдат ВСУ

    Мединский сообщил о предложении передать Украине три тысячи тел солдат ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская делегация на переговорах в Стамбуле выступила с предложением передать Украине тела трех тысяч погибших солдат ВСУ для захоронения «по христианской традиции», сообщила на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Не определяя конкретных сроков, это связано с рядом технических моментов – наличие рефрижераторов, специального автотранспорта на украинской стороне, но мы предложили Украине передать еще три тысячи тел украинских военнослужащих», – приводит РИА «Новости» слова Мединского.

    Он добавил, что как только Украина технически будет готова принять останки солдат, их передадут при содействии Красного Креста. Мединский уточнил, что тела будут переданы «для захоронения по христианской традиции».

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    23 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Делегация России во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул, где пройдет очередной раунд переговоров с украинской стороной во дворце Чираган.

    Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Встреча делегаций России и Украины назначена на среду, 24 июля, и пройдет во дворце Чираган в центре города. Начало переговоров запланировано на 19.00 по московскому времени.

    Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав группы также входят заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Поводов для того, чтобы рассчитывать на прорывы из разряда чудес в ходе нового раунда переговоров с Украиной, нет». Он также подчеркнул, что состав российской делегации остался без изменений.

    До этого стороны провели два раунда прямых переговоров, которые прошли в мае и июне в Стамбуле. Тогда результатом встреч стал обмен пленными, передача тел погибших военнослужащих киевскому режиму и обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и украинская стороны запланировали обсудить в Стамбуле вопросы взаимного обмена пленными, телами погибших, а также меморандумы. Кремль заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на этих переговорах.

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    23 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    В Стамбуле у дворца Чираган собрались десятки журналистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    У дворца Чираган в Стамбуле десятки журналистов из разных стран ждут начала третьего раунда переговоров делегаций России и Украины.

    Многие представители прессы находятся на месте с самого утра, несмотря на сильную жару – температура воздуха достигает примерно 37 градусов, передает ТАСС.

    Проход на территорию дворца остается закрытым, однако журналисты продолжают прибывать к месту событий. В районе проведения переговоров работают дополнительные наряды полиции, движение перед зданием регулируется для обеспечения порядка.

    Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в Турцию для переговоров с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль подтвердил проведение переговоров с Украиной в Стамбуле в среду. Российская и украинская стороны планируют обсудить в Стамбуле вопросы взаимного обмена пленными, телами погибших, а также меморандумы. Кремль заявил об отсутствии надежды на «прорывы из разряда чудес» на этих переговорах.

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    24 июля 2025, 08:42 • Новости дня
    МИД Турции заявил о продвижении в переговорах России и Украины

    МИД Турции отметил продвижение в российско-украинских переговорах

    МИД Турции заявил о продвижении в переговорах России и Украины
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат направлении, сообщил канал TRT Haber.

    По словам Фидана, прямые переговоры между Россией и Украиной проходят в более конструктивном и ориентированном на результат ключе, передает ТАСС.

    Он отметил, что завершившийся в Стамбуле третий раунд переговоров показал положительную динамику.

    Фидан также подчеркнул, что на переговорах, организованных Турцией, был сделан еще один важный шаг на пути к достижению мира, «был добавлен еще один кирпичик в конструкцию общей воли сторон» на пути к решению.

    По его словам, Анкара с самого начала спецоперации на Украине прилагает усилия к урегулированию и продолжит работать ради долгосрочного мира между Россией и Украиной.

    Напомним, российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Стороны согласовали новые обмены военнопленными и решили продолжить работу по гуманитарным вопросам, в том числе в составе рабочих групп.

    Ранее в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.

    Российская сторона предложила Украине сформировать три переговорные группы для работы онлайн.

    Владимир Мединский заявил о предложении обменять по 1200 военнопленных с каждой стороны.

    Россия на переговорах представила Украине список для возвращения домой 20 детей.

    Также российская делегация предложила передать Украине 3 тыс. тел солдат ВСУ.

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    23 июля 2025, 23:59 • Новости дня
    Стало известно о сроках отъезда российской делегации из Турции

    Российская делегация покинет Турцию в четверг, третий раунд переговоров завершен

    Tекст: Ирма Каплан

    Источники российских информагентств сообщили, что российская делегация покинет Стамбул в первой половине четверга, продолжения третьего раунда переговоров не предусмотрено.

    «Завтра в первой половине», – сообщил источник ТАСС о сроках отъезда из Стамбула российской делегации.

    Информатор РИА «Новости» добавил, что третий раунд российско-украинских переговоров завершен, никакого продолжения и второй его части не предусмотрено.

    По данным агентства, украинская делегация после переговоров прибыла в отель и через 15 минут покинула его в том же составе.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Он продлился чуть больше 40 минут. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, переговоры в среду завершились в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    24 июля 2025, 23:17 • Новости дня
    Землетрясение произошло в Тыве

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Тывы зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9, сообщил региональный главк МЧС.

    Ведомство сообщило в Telegram, что в 01.56 по местному времени (22.41 мск), в 8 км южнее населенного пункта Ийи-Тал Улуг-Хемского района было зафиксировано сейсмическое событие В сообщении МЧС отмечается, что колебания в населенных пунктах не ощущались. Обращений от граждан по поводу землетрясения не поступало. «Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме», – сообщили в МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в медучреждениях Камчатки после сильных землетрясений появились трещины, однако угрозы зданиям не зафиксировано. Вечером 20 июля жители Читы почувствовали подземные толчки силой три-четыре балла. Эпицентр землетрясения находился в Бурятии. Магнитуда подземных толчков составила 5,1, а в самом эпицентре сила сейсмособытия достигла 6,9 балла.

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    24 июля 2025, 08:57 • Новости дня
    Синоптик предупредил о грозах и жаре в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг в Москве ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями и дневной температурой воздуха до плюс 27 градусов.

    Локальные грозы возможны в Москве в четверг, а температура воздуха прогреется до плюс 27 градусов, сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

    Синоптик отмечает, что в столице сохранится неустойчивая погода из-за фронтального раздела, пришедшего с северо-запада. По его словам, «по мере прогрева в небе будут формироваться очаги кучево-дождевых облаков, местами проливаясь короткими грозовыми дождями».

    Температура воздуха в Москве ожидается в пределах плюс 25 – плюс 27 градусов, по области – от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже климатической нормы.

    В пятницу в столичном регионе осадки маловероятны. Температура ночью составит плюс 16 – плюс 18 градусов, а днем потеплеет до плюс 28 – плюс 30 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные и начале следующей недели москвичей ждет солнечная и теплая погода с дневной температурой до 27 градусов.

    Между тем климатический пик лета в Москве завершился в среду, теперь начнется постепенное снижение среднесуточной температуры.

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    24 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Делегация России вылетела из Стамбула после переговоров
    Делегация России вылетела из Стамбула после переговоров
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После завершения третьего раунда переговоров с представителями Украины российская делегация отправилась в Москву.

    Российская делегация завершила свой визит в Турцию, передает ТАСС.

    Информация о вылете была подтверждена источником агентства, который сообщил: «Вылетели в Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле стороны не обсуждали пункты меморандумов. Кремль оценил итоги встречи как конструктивные и отметил достижение ряда договоренностей. Песков назвал позитивными договоренности по обмену удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

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    Почему Запад обвинил Россию в остановке экспорта казахстанской нефти

    Из-за новых правил России, по которым иностранные суда могут заходить в наши порты только с разрешения ФСБ, остановился экспорт казахстанской нефти. Об этом заявили западные СМИ, предположив, что таков ответ России на новые санкции Евросоюза, так как именно европейцы покупают эту нефть. Однако Запад увидел опасность там, где ее нет, закрыв глава на реально небезопасные вещи. Что же происходит? Подробности

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    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

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    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

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    Главной профессией украинцев в Прибалтике становится контрабанда

    Граждане Украины, въехавшие в Прибалтику в качестве беженцев, осваивают там разного рода криминальные ниши – от контрабанды сигарет до контрабанды людей. Отчасти это связано с тем, что украинцы столкнулись с давлением местных националистов, которые после короткого «медового месяца» в отношениях больше не дают им никаких поблажек. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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