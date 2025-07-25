На курортах Турции установилась аномальная жара

Температура в ряде городов Турции достигла рекордных 49,9 градуса

Tекст: Денис Тельманов

Аномальная жара установилась в Турции, температура воздуха в ряде восточных городов приблизилась к 50 градусам, сообщает Anadolu. В четверг температура свыше 40 градусов отмечена как минимум в 38 городах страны, включая популярные курортные зоны Анталья и Мугла, а также Анкару.

Агентство уточняет, что в Сиирте термометры показали 49,1 градуса, в Кызылтепе – 48,8 градуса, аналогичные значения зафиксированы в Джизре. В пятницу был установлен новый температурный рекорд: в городе Силопи столбики термометров достигли отметки 49,9 градуса.

На фоне экстремальной жары в ряде провинций разгораются лесные пожары. В Анталье за пятницу удалось потушить возгорания минимум в трех районах, однако к вечеру огонь распространился на Аланью и Газипашу. В этих районах были эвакуированы жители четырех домов.

По прогнозу Генерального управления метеорологии Турции, аномальная жара продлится до 2 августа и будет превышать сезонные показатели на 7–12 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании заявили о резком росте числа смертей, которые связаны с аномальной жарой, наблюдавшейся с середины мая по июль 2025 года. В Москве установили температурный рекорд года, когда на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 33,1 градуса, что почти сравнялось с историческим максимумом.