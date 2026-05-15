Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.3 комментария
Над Ростовской областью уничтожили более 40 беспилотников ВСУ
Массированный налет беспилотных аппаратов на Таганрог и ряд районов Ростовской области отразили дежурные расчеты противовоздушной обороны, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В результате атаки никто не пострадал, разрушения на земле также отсутствуют, указал Слюсарь в Max.
«Атаке подверглись город Таганрог и 11 районов области: Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Облиевский, Орловский, Советский, Миллеровский, Кашарский, Милютинский, Шолоховский, Тарасовский», – уточнил губернатор.
Информация о возможных последствиях падения обломков в оперативные службы пока не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая над Таганрогом и Азовским районом силы ПВО уничтожили украинские ракеты и беспилотники. Несколькими днями ранее дроны ВСУ повредили частные жилые дома в нескольких населенных пунктах региона.