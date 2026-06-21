«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.16 комментариев
СК завел уголовное дело после пропажи вертолета в Приморье
В Приморском крае правоохранительные органы начали расследование обстоятельств инцидента с пропавшим вертолетом Robinson, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК.
«Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.
По информации следователей, 21 июня вертолет вылетел в Тернейский район. В установленное время воздушное судно не вышло на связь, а его текущее местонахождение остается неизвестным. Сейчас в регионе активно ведутся поисково-спасательные мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале спасатели обнаружили место крушения пропавшего в Приамурье вертолета Robinson с тремя погибшими.
Следователи завели уголовное дело по факту данного авиационного происшествия.
В январе на территории базы отдыха в Пермском крае разбился еще один частный борт этой марки.