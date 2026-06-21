СК завел уголовное дело после пропажи вертолета в Приморье

Tекст: Дарья Григоренко

«Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц)», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

По информации следователей, 21 июня вертолет вылетел в Тернейский район. В установленное время воздушное судно не вышло на связь, а его текущее местонахождение остается неизвестным. Сейчас в регионе активно ведутся поисково-спасательные мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале спасатели обнаружили место крушения пропавшего в Приамурье вертолета Robinson с тремя погибшими.

Следователи завели уголовное дело по факту данного авиационного происшествия.

В январе на территории базы отдыха в Пермском крае разбился еще один частный борт этой марки.