«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.19 комментариев
Сенатор Джабаров заявил о поражении Украины на полях сражений
Украинские войска терпят неудачу в зоне проведения специальной военной операции, пытаясь скрыть это с помощью бессмысленных террористических атак, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украина терпит поражение на полях сражений, передает RT. По его словам, Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками.
«Но вот такими атаками, абсолютно бессмысленными и исключительно террористическими, они создают видимость своих успехов на поле боя. И этим кормят своих западных покровителей: Францию, Британию, Германию», – подчеркнул сенатор.
Джабаров отметил, что на подобные действия начали реагировать и в США, ошибочно полагая, что Киев еще способен нанести России стратегическое поражение. Он добавил, что Москва бросит все силы для достижения победы, так как только она сможет остановить нынешний украинский режим.
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