«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.16 комментариев
Женщина и ребенок погибли в ДТП с фурой в Саратове
Тяжелая авария с участием легкового автомобиля Hyundai и большегруза, произошедшая вблизи саратовского села Боковка, привела к гибели двух человек, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
Юрин сообщил детали инцидента в своем канале на платформе Max. «В 15.44 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи села Боковка произошло столкновение фуры и Hyundai», – написал он.
Чиновник добавил, что жертвами автокатастрофы стали находившиеся в салоне легковушки женщина и ребенок. Сейчас на месте работают сотрудники областной службы спасения, которые применяют гидравлический инструмент для извлечения тел погибших. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на трассе в Гагаринском районе в ДТП с большегрузом погибли два человека.
В апреле при столкновении легковой машины и грузовика в Красноармейском районе скончались четыре человека.
Несколькими днями ранее вблизи саратовского поселка Соколовый в аварии с микроавтобусом пострадали одиннадцать граждан.