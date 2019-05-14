Когда будете выносить суждения на тему героической обороны екатеринбургского сквера, который хотят разрушить при помощи храма, просто имейте в виду несколько презренных фактов.

– Собор Святой Екатерины, главный храм города, стоял в самом центре Екатеринбурга и был взорван в 1930 году.

– Против строительства храма возле драмтеатра сегодня выступают лишь 21% жителей города (эту цифру приводит «Медуза»).

– На компромисс с громким меньшинством местные власти уже шли дважды. Первый раз – в 2010 году, когда пытались восстановить собор в историческом месте, на площади Труда, тогда общественность встала на защиту фонтана. Второй раз – в 2016 году, когда собор предложили построить на насыпном острове городского пруда, чтобы вообще никому не мешать.

Сторонником «храма-на-воде» был даже Евгений Ройзман, но громкое меньшинство встало на защиту пруда. И вот теперь третья попытка привела к тому, что общественность воспылала любовью к скверу возле драмтеатра.

– Среди нынешних активных сторонников строительства много достойных людей. Например, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

– Еще один рок-музыкант Вячеслав Бутусов, по образованию архитектор, уже публично заявил, что считает проект собора достойным.

– Дилемма «либо сквер, либо храм» надумана. Здание займет лишь небольшую часть сквера, рекреационная зона останется и будет обустроена значительно лучше, чем она выглядит сегодня. Любой, кто хоть раз бывал в городе, который лично я нежно люблю, знает, что потенциал этого, мягко говоря, сквера все эти годы был, мягко говоря, не раскрыт.

– Даже если местные власти проявят чудеса гуманизма и захотят договариваться с общественностью в третий раз, сделать это будет весьма непросто. Сквер защищает типичное фейсбучное ополчение, у которого единого лидера попросту нет. Любая попытка назначить его искусственно, приведет к «майданному варианту»: договоренности соблюдаться не будут, часть протестующих не признает никаких соглашений и продолжит сабантуй.

Повторяю: это всего лишь несколько презренных фактов.

От себя добавлю лишь то, что диктатура громкого меньшинства основательно подзадолбала, она компрометирует гражданское общество, и я с нетерпением жду от царицы наук появления алгоритмов, которые дадут голос «молчаливому большинству» и освободят меня от опеки пассионариев, возомнивших себя источником прогресса.

Источник: Блог Дмитрия Соколова-Митрича