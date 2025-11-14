  • Новость часаЛихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    14 ноября 2025, 14:34 • Новости дня

    На Солнце произошла вторая по мощности с начала года вспышка X405

    Вторая по силе с начала года вспышка X405 произошла на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Утром 14 ноября на Солнце произошла мощная вспышка уровня X4.05, по интенсивности уступившая только событию двухдневной давности.

    На Солнце утром 14 ноября зафиксирована мощная вспышка класса X4.05, которая стала второй по силе в 2025 году, сообщает Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

    Эпицентр события – зона 4274 в северном полушарии, которая всего два дня назад стала источником ещё более мощной вспышки X5.15, вызвавшей геомагнитную бурю 12-13 ноября.

    По данным лаборатории солнечной астрономии, выделенная на этом участке энергия вызывает вопросы у специалистов: размеры активного центра остаются относительно скромными, несмотря на рекордное количество и силу производимых вспышек. С начала осени здесь неоднократно происходили крупные вспышки, часть которых пришлась на момент, когда зона находилась на обратной стороне Солнца. Тогда выбросы плазмы могли повлиять на траекторию объекта 3I/ATLAS.

    С выходом зоны 4274 в видимую с Земли область, мощные вспышки участились. Только за последние дни здесь последовательно произошли шесть взрывов уровня X – это первые события такого класса с июня 2025 года. Причём, две новейшие вспышки стали самыми сильными за год, что уже активно обсуждается в научных и околонаучных сообществах.

    Ученые подчеркивают, что нынешняя вспышка не должна оказать значимого влияния на Землю. По оценкам специалистов, после недавнего мощного события эпицентр успел удалиться примерно на 30 градусов от направления на нашу планету, что снижает риск попадания выбросов. Ожидается, что последствия если и будут, то только слабые или средние.

    В настоящее время вспышка ещё полностью не завершилась, а информация о возможных геомагнитных последствиях появится позднее. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и отмечают, что повторения масштабной бури, как 12-13 ноября, не ожидается.

    Ранее в пятницу ученые назвали прошедшую магнитную бурю второй по силе за последние пять лет.

    Мощная вспышка на Солнце вызвала самые сильные за десять лет полярные сияния.

    Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.

    12 ноября 2025, 14:47 • Новости дня
    Над Россией начала формироваться зона интенсивных полярных сияний

    ИКИ РАН: В небе над Россией формируется зона полярных сияний

    Над Россией начала формироваться зона интенсивных полярных сияний
    @ Bill Braden/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над территорией России формируется зона полярных сияний высокой интенсивности, что связано с ростом геомагнитной активности, сообщили ученые.

    Зона полярных сияний высокой интенсивности формируется в небе над Россией из-за магнитной бури, сообщает ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

    По данным лаборатории солнечной астрономии, сейчас индекс интенсивности сияний превышает верхний порог шкалы – он составляет 11,7 при максимальном значении в 10. Это создает условия для наблюдения полярных сияний даже в европейской части страны, начиная с широты 50 градусов, однако пока там слишком светло для их видимости.

    В настоящее время оба мировых спутника, фиксирующих параметры солнечного ветра, ACE и DSCOVR, передают некорректные данные о плотности и скорости ветра, что затрудняет отслеживание движения облаков солнечной плазмы к Земле. Ученые предполагают, что облако, выброшенное после вспышки X5.15, пока не достигло планеты – скорости выше 1500 км/с на основе геомагнитных индексов зафиксированы не были.

    Пик геомагнитной активности – показатель G4.7 – уже стал рекордным для 2025 года, но пока не дотягивает до экстремального уровня G5.0. Специалисты подчеркивают, что главная интрига дня – это насколько мощным окажется приход плазмы после события X5.15, и больше всего интерес вызывает возможное усиление сияний в ближайшие часы.

    Ранеев среду Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» в связи с ожидающейся сильной магнитной бурей.

    Напомним, накануне ученые зарегистрировали сильнейшую солнечную вспышку года.

    До этого за сутки Солнце произвело 15 вспышек.

    12 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    В США объявили критический погодный день

    В США объявлен критический погодный день из-за магнитной бури

    Tекст: Мария Иванова

    Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» из-за ожидания сильной магнитной бури, который продлится 36 часов.

    Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило для территории страны статус «критический погодный день» в связи с ожидаемой мощной магнитной бурей, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Такой режим продлится 36 часов – до 12 часов по всемирному времени 13 ноября 2025 года. Для Москвы это 15 часов того же дня.

    Как сообщается в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, согласно нормативным документам NOAA, подобный статус вводят при возникновении опасных для жизни погодных явлений на территории или вблизи США, а также на их островных владениях. Кроме континентальной части, режим распространяется на Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Гуам и Американское Самоа.

    «Это объявление прежде всего ограничивает деятельность самого агентства, вводя запрет на любые операционные изменения без согласия руководства соответствующего региона или центра», – отметили в институте. Документ также определяет приоритетный доступ к критическим ресурсам – в том числе технологиям и IT-продуктам управления.

    Ранее аналогичный режим был введён 22 августа этого года из-за урагана Эрин и угрозы восточному побережью США. Подобные меры призваны повысить готовность служб к реагированию на природные катастрофы и минимизировать возможный ущерб.

    Напомним, накануне ученые зарегистрировали сильнейшую солнечную вспышку года.

    До этого за сутки Солнце произвело 15 вспышек.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    13 ноября 2025, 00:48 • Новости дня
    Синоптик Леус заявил о спаде самой мощной магнитной бури

    Tекст: Катерина Туманова

    Интенсивность возмущений магнитосферы Земли продолжает ослабевать, что позволяет говорить о прекращении магнитной бури, при этом вопрос прохождения облака плазмы остается открытым, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    «С небольшой натяжной можно говорить о паузе или даже о прекращении магнитной бури. Максимально сильными возмущения так и остались в самом начале бури. Существенно снизилась и вероятность появления северных сияний», – написал он.

    Леус добавил, что самым интересным для специалистов остается вопрос прошло ли через нашу планету облако плазмы от самой мощной из трех вспышки?

    «Ответ на него даст предстоящая ночь...», – загадочно указал синоптик.

    Ранее 12 ноября ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об очень сильной магнитной бури планетарного масштаба, почти достигшей высшего уровня G5.

    «В данный момент она регистрируется средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней», – писали они Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые 11 ноября зарегистрировали сильнейшую солнечную вспышку года. До этого за сутки Солнце произвело 15 вспышек.  Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» из-за ожидания сильной магнитной бури, который продлится 36 часов.

    12 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    «Союз-5» прибыл на Байконур перед декабрьским пуском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая ракета-носитель «Союз-5» была доставлена на космодром Байконур в преддверии первого пуска, запланированного на декабрь, новый носитель отличается высоким уровнем экологической безопасности, сообщили в Роскосмосе.

    Новейшая ракета-носитель «Союз-5» доставлена на космодром Байконур для подготовки к первому пуску, который запланирован на декабрь, передает ТАСС.

    В Роскосмосе уточнили, что блоки ракеты уже находятся в монтажно-испытательном корпусе и проходят все необходимые подготовительные работы.

    В госкорпорации объяснили, что ракета произведена на самарском РКЦ «Прогресс» и отличается высоким уровнем экологической безопасности благодаря применению экологически чистого топлива. Также особенностью нового стартового комплекса станет автоматизация операций по подготовке и запуску, что повысит точность запуска и позволит сократить время пребывания ракеты на старте.

    «Союз-5» – это перспективная российская ракета-носитель среднего класса с увеличенной грузоподъемностью, рассчитанная на выведение как автоматических, так и в перспективе пилотируемых космических аппаратов. Проект реализуется в рамках российско-казахстанского сотрудничества по программе «Байтерек». Полномасштабная эксплуатация ракеты намечена на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завершили огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» с успехом.

    Власти России и Казахстана договорились обсудить перенос производства ракеты «Союз-5» в Казахстан только после первого пуска.

    13 ноября 2025, 20:28 • Новости дня
    Ученые рассказали о продолжительной магнитной буре

    ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле длится уже около 36 часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Самая мощная за текущий год магнитная буря, достигшая уровня G4.7, продолжается на Земле уже примерно полтора дня и скоро завершится.

    Магнитная буря, продолжающаяся уже около 36 часов, зафиксирована на Земле, сообщает ТАСС. По словам заведующего лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, она началась в ночь на 12 ноября примерно в 03.00 по московскому времени и достигла уровня G4.7, что стало самым высоким показателем для 2025 года.

    Богачев отметил: «Мы ожидаем окончания магнитной бури сегодня до конца дня». Ученые используют специальную шкалу для измерения степени возмущенности магнитного поля Земли: всего существует пять уровней: от G1 – «слабо» до G5 – «экстремально сильно».

    По информации экспертов, длительные магнитные бури такого масштаба могут оказывать влияние на работу энергосетей, радиосвязь и самочувствие людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН отметила, что пик геомагнитной бури, начавшейся в ночь на 12 ноября, уже пройден. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» на 36 часов из-за ожидания сильной магнитной бури.

    14 ноября 2025, 00:42 • Новости дня
    Blue Origin осуществила запуск ракеты New Glenn после неожиданной задержки

    Tекст: Антон Антонов

    Запуск ракеты New Glenn компании Blue Origin (принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу) с космодрома во Флориде состоялся спустя почти час после первоначальной остановки старта в последние секунды,

    Изначально старт собирались провести в 14.57 по местному времени (22.57 мск), однако в последние секунды запуск с площадки мыса Канаверал был неожиданно остановлен. В 15.55 (23.55 мск) запуск прошел без дальнейших происшествий. Обстоятельства внезапного приостановления запуска не уточняются, передает РИА Новости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Blue Origin запустила миссию с целью отправки аппаратов к Марсу для научной программы NASA Escapade. Blue Origin планирует совершить посадку первой ступени на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эту технологию до сих пор успешно использовала только компания SpaceX Илона Маска.


    13 ноября 2025, 13:47 • Новости дня
    МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

    МЧС предупредило о ветре до 15 метров в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    МЧС предупредило жителей столицы о надвигающемся сильном ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, что создает потенциальную опасность для горожан.

    В пятницу в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, передает Telegram-канал столичного главка МЧС. Синоптики прогнозируют такие погодные условия с полуночи 14 ноября и до конца суток.

    МЧС обращается к жителям и гостям города с просьбой учитывать погодные условия: на улицах советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, при управлении автомобилем проявлять особую бдительность, а машины парковать только в безопасных местах. Родителям также рекомендовано не оставлять детей без присмотра.

    Спасатели предупреждают, что сильный ветер повышает риск травм и повреждений имущества. Горожанам советуют не пренебрегать рекомендациями и максимально позаботиться о личной безопасности.

    Ранее  в четверг руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в предстоящие выходные ожидается первый снег.

    Синоптик предупредил о наступлении «автомобильной зимы» в столице.

    13 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    Компания Безоса Blue Origin в последний момент прервала запуск ракеты New Glenn

    Tекст: Антон Антонов

    Старт ракеты New Glenn компании Blue Origin (принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу) с двумя аппаратами, которые должны отправиться к Марсу, отменили за считанные секунды до взлета, сообщили в Blue Origin.

    Запуск ракеты New Glenn должен был состояться 14.57 по местному времени (22.57 мск) с мыса Канаверал, передает РИА «Новости».

    Blue Origin сообщила о прекращении отсчета за несколько секунд до старта, не уточнив, что стало причиной остановки. В компании заявили, что «команда ведет расследование».

    Погода, как отмечали специалисты, позволяла выполнять запуск ракет в указанный промежуток времени. Это уже вторая перенесенная попытка Blue Origin отправить New Glenn – ранее в ноябре запуск также отменили, причиной назвали погодные условия.

    Главной задачей миссии является отправка аппаратов к Марсу для научной программы НАСА Escapade. В ходе старта Blue Origin планировала осуществить инновационную посадку первой ступени на плавучую платформу в Атлантическом океане – эту технологию до сих пор успешно реализовывала только компания SpaceX Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэрокосмическая компания Blue Origin Безоса осуществила успешный первый запуск ракеты-носителя New Glenn в январе.

    13 ноября 2025, 11:55 • Новости дня
    Ученые: Магнитная буря продержится на Земле еще сутки

    ИКИ РАН: Пик магнитной бури пройден, но колебания продолжатся до вечера

    Tекст: Мария Иванова

    Пик геомагнитной бури, начавшейся в ночь на 12 ноября, уже пройден, однако возмущения могут сохраняться в течение суток, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пик магнитной бури, начавшейся на Земле в ночь на 12 ноября, уже пройден, однако сама буря может сохраняться еще около суток, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ученые отмечают, что максимальные значения геомагнитного индекса Kp достигали уровня G4.3-G4.7, что сделало событие самой сильной бурей года, однако ожидавшийся экстремальный уровень G5 так и не был зафиксирован.

    Сложность понимания характера магнитных бурь этой серии связана с тем, что к Земле, по прогнозам, должны были поступить три газовых облака, выброшенные с Солнца. Однако данные спутников из-за сбоев поступали неполно, а на графиках наблюдаются размытые признаки прихода отдельных облаков. Ученые предполагают, что третье, наиболее массивное облако, ускорило предшествующие, усилив первый удар по магнитосфере.

    Наиболее сильный всплеск полярных сияний был зафиксирован в четыре-пять утра по московскому времени, когда овал сияния опустился до южных границ России. Однако из-за времени суток увидеть необычное природное явление могли лишь немногие жители страны, а максимум яркости пришелся на зону США и Канады.

    Ученые считают, что сейчас солнечная активность пошла на спад, новые мощные вспышки маловероятны, а после завершения нынешней бури ожидается продолжительный период спокойствия – вероятно, до конца ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная вспышка на Солнце вызвала самые интенсивные за последние десять лет полярные сияния.

    Синоптик Леус утром в четверг заявил о спаде самой мощной за год магнитной бури.

    Накануне Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» на 36 часов из-за ожидания сильной магнитной бури.

    13 ноября 2025, 08:27 • Новости дня
    Вильфанд: Первый снег выпадет в Москве в эти выходные

    Гидрометцентр: В воскресенье в Москве погода станет почти зимней

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве в предстоящие выходные ожидается первый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что в воскресенье погода будет близка к зимней.

    В этих выходных в Москве ожидается первый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА «Новости». По его прогнозу, погодные условия заметно изменятся: в субботу к дождю добавится снег, который постепенно заменит осадки в виде дождя.

    До конца рабочей недели столицу будет согревать необычно теплый для ноября воздух, пришедший с юга и юго-запада. Днем и ночью в пятницу прогнозируется дождь, так как температура останется плюсовой. Однако уже в субботу, по словам Вильфанда, «дождь будет переходить в снег».

    Эксперт отметил, что подобная смена погоды может серьезно осложнить дорожную ситуацию. Ожидается, что ночной дождь в пятницу начнет подмерзать, что приведет к гололеду. В воскресенье температура понизится, существенных осадков не будет, повысится давление и появится солнце, а погодные условия станут почти зимними.

    В начале этой недели синоптикпредупредил о наступлении «автомобильной зимы» в Москве.

    Между тем ранее Вильфанд заявил, что в ноябре в европейской части России не ожидается снега из-за аномально теплой температуры.

    13 ноября 2025, 14:07 • Новости дня
    Макрон предрек военный конфликт в космосе

    Макрон: Следующий военный конфликт развернется в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что следующий военный конфликт развернется в космическом пространстве.

    По мнению Макрона, слова которого приводит портал Barrons, в будущем именно космос может стать новой ареной для вооруженного противостояния между государствами, передает «Царьград».

    Ранее Китай обвинил США в расширении военной мощи в космосе. Пекин также призывал Вашингтон прекратить обвинять Россию и КНР в космической угрозе.

    14 ноября 2025, 07:47 • Новости дня
    «Шэньчжоу-21» успешно отделился от китайской орбитальной станции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с тремя космонавтами реализовал отстыковку от орбитальной станции «Тяньгун» после полугодовой миссии, передает Центральное телевидение Китая.

    Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-21», на борту которого находится экипаж, успешно отделился от китайской орбитальной станции «Тяньгун», передает РИА «Новости». Экипаж состоит из трех космонавтов, которые находились на станции с апреля. Командир Чэнь Дун совершил свой третий полет, а космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе отправились в первый космический рейс.

    Возвращение экипажа было запланировано на 5 ноября, но сроки были изменены из-за попадания космического мусора: микротрещина в иллюминаторе выявлена после столкновения. Эксперты установили, что «Шэньчжоу-20» останется на орбите для проведения необходимых тестов и устранения последствий внешнего воздействия.

    Теперь три космонавта вернутся на Землю на посадочном модуле «Шэньчжоу-21».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж китайского корабля оказался заблокированным на орбите после столкновения аппарата с космическим мусором. Возвращение корабля «Шэньчжоу-20» отложили по той же причине.

    14 ноября 2025, 06:57 • Новости дня
    Вильфанд предупредил о необходимости срочной смены шин в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температуры в Москве опустятся ниже нуля уже в выходные, ожидаются осадки и сильный гололед, что повысит опасность поездок на летней резине, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, поездки на летних шинах станут крайне опасными уже в ближайшие выходные, передает ТАСС. Вильфанд добавил, что в столице ночные температуры опустятся ниже нуля, возможны снегопады и сильный гололед.

    Он подчеркнул: «Ситуация такова, что уже утром и вечером в Москве температура ниже пяти градусов, от этого эластичность летней резины ухудшается существенно, становится опасно». Он добавил, что на выходных в Москве будет около нуля, ожидается снег и гололед, поэтому водителям необходимо срочно переходить на зимнюю резину.

    Согласно прогнозу, в субботу ночью и днем температура составит от минус одного до плюс четырех градусов. В воскресенье ночью – от ноля до минус пяти, днем – минус два – плюс три градуса. В понедельник также ожидается около нулевой отметки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве наступает период так называемой «автомобильной зимы». Власти города призывают водителей своевременно менять летнюю резину. Автоэксперты рекомендуют тщательно выбирать шиномонтаж для безопасной переобувки автомобиля.

    14 ноября 2025, 12:20 • Новости дня
    Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю

    Tекст: Вера Басилая

    Члены экипажа пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» вернулись на Землю после полугодовой экспедиции, капсула совершила посадку на территории автономного района Внутренняя Монголия, сообщило в прямом эфире Центральное телевидение КНР.

    Спускаемая капсула с тремя членами экипажа китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» успешно вернулась на Землю, передает ТАСС.

    Приземление прошло на площадке Дунфэн, расположенной в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

    Экипаж в составе Чэнь Дуна, Чэнь Чжунжуя и Ван Цзе был вынужден возвращаться на «Шэньчжоу-21» из-за повреждения исходного корабля космическим мусором – «Шэньчжоу-20» остался на орбите. Запуск миссии «Шэньчжоу-20» состоялся 24 апреля, работа на орбите длилась около шести месяцев.

    Для смены экипажа 31 октября к китайской орбитальной станции был отправлен корабль «Шэньчжоу-21», который доставил новых трех тайконавтов. В течение нескольких дней оба экипажа вместе работали на станции, готовя переход смены.

    Станция расположена на высоте около 400 километров от поверхности Земли. Ее масса составляет 66 тонн, объем – 110 кубометров, а конфигурация напоминает букву Т, но предусмотрено дальнейшее расширение. С 2022 года объект функционирует в штатном режиме и привлекает к участию международные научные проекты.

    Ранее китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с тремя космонавтами отстыковался от орбитальной станции «Тяньгун» после полугодовой миссии.

    Возвращение экипажа миссии «Шэньчжоу-20» было отложено на несколько дней из-за столкновения корабля с космическим мусором.

    14 ноября 2025, 07:20 • Новости дня
    Синоптик Тишковец сообщил о штормовом ветре в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром пятницы в аэропортах Шереметьево и Внуково зарегистрировали максимально опасные порывы ветра, достигающие скорости 15 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Штормовой ветер был зафиксирован в Москве утром пятницы, передает РИА «Новости». По словам Тишковца, скорость порывов в Шереметьево и Внуково достигала 15 метров в секунду, что соответствует штормовому уровню. «Возможно падение деревьев и плохо закрепленных конструкций. Не ставьте автомобили в опасной зоне. Действует «желтый» уровень погодной опасности», – рассказал Тишковец.

    Причиной непогоды стал североатлантический циклон Quirin, который принес в регион холодные воздушные массы и штормовой фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик сообщила о скором начале бабьего лета в Москве. Метеорологи ранее прогнозировали установление рекордного атмосферного давления в столице.

