На Солнце произошла вторая по мощности с начала года вспышка X405

Вторая по силе с начала года вспышка X405 произошла на Солнце

Tекст: Мария Иванова

На Солнце утром 14 ноября зафиксирована мощная вспышка класса X4.05, которая стала второй по силе в 2025 году, сообщает Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

Эпицентр события – зона 4274 в северном полушарии, которая всего два дня назад стала источником ещё более мощной вспышки X5.15, вызвавшей геомагнитную бурю 12-13 ноября.

По данным лаборатории солнечной астрономии, выделенная на этом участке энергия вызывает вопросы у специалистов: размеры активного центра остаются относительно скромными, несмотря на рекордное количество и силу производимых вспышек. С начала осени здесь неоднократно происходили крупные вспышки, часть которых пришлась на момент, когда зона находилась на обратной стороне Солнца. Тогда выбросы плазмы могли повлиять на траекторию объекта 3I/ATLAS.

С выходом зоны 4274 в видимую с Земли область, мощные вспышки участились. Только за последние дни здесь последовательно произошли шесть взрывов уровня X – это первые события такого класса с июня 2025 года. Причём, две новейшие вспышки стали самыми сильными за год, что уже активно обсуждается в научных и околонаучных сообществах.

Ученые подчеркивают, что нынешняя вспышка не должна оказать значимого влияния на Землю. По оценкам специалистов, после недавнего мощного события эпицентр успел удалиться примерно на 30 градусов от направления на нашу планету, что снижает риск попадания выбросов. Ожидается, что последствия если и будут, то только слабые или средние.

В настоящее время вспышка ещё полностью не завершилась, а информация о возможных геомагнитных последствиях появится позднее. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и отмечают, что повторения масштабной бури, как 12-13 ноября, не ожидается.

Ранее в пятницу ученые назвали прошедшую магнитную бурю второй по силе за последние пять лет.

Мощная вспышка на Солнце вызвала самые сильные за десять лет полярные сияния.

Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.