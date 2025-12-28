Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
Ракета «Союз» вывела на орбиту блок c 52 спутниками
С космодрома Восточный успешно запущена ракета «Союз-2.1б», которая доставила на орбиту блок «Фрегат» с 52 спутниками, в том числе двумя аппаратами стереосъемки Земли «Аист-2Т».
Ракета «Союз-2.1б», которая стартовала сегодня с космодрома Восточный, успешно вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с 52 спутниками, среди которых аппараты «Аист-2Т», сообщает РИА «Новости». Прямая трансляция пуска ведется Роскосмосом. Запуск состоялся в 16:18 по московскому времени.
Сразу после отделения «Фрегат» включил двигательную установку, а второй запуск двигателя ожидается через 50 минут. Через 1 час 4 минуты 18 секунд после старта на орбиту будут выведены основные спутники миссии. Спутники «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания объемных моделей планеты.
В числе других спутников, выведенных на орбиту, аппараты, созданные МГТУ имени Баумана, МАИ, ДВФУ и АмГУ. Кроме них, этим запуском отправлен в космос первый опытный спутник «Марафон IoT», который предназначен для тестирования технологии интернета вещей.
