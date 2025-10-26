Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.5 комментариев
Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров во время испытательного полета, продолжавшегося около 15 часов, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.
Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении испытательного полета крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщает РИА «Новости». По словам Герасимова, испытание состоялось 21 октября. Он подчеркнул, что основное отличие нынешних испытаний от предыдущих заключалось в осуществлении многочасового полета, за который ракета преодолела дистанцию в 14 тыс. километров, и подчеркнул: «это не предел».
Герасимов отметил, что вся дистанция была покрыта за счет работы ядерной силовой установки. Полет, по его данным, продолжался около 15 часов. Он также сообщил, что тактико-технические характеристики «Буревестника» позволяют использовать его с гарантированной точностью для поражения высокозащищенных целей на любых расстояниях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о пусках всех трех компонентов ядерных сил. Президент поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник». Глава государства отметил достижение задач по испытаниям ракеты «Буревестник».