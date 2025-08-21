  • Новость часаВ Свердловской области в ДТП погибли пять человек
    Политолог объяснил анекдотом взаимоотношения Украины и НАТО
    Лавров сообщил о будущей совместной добыче ресурсов в Арктике с Индией
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    В Киеве признали государственными награды нацистских коллаборационистов
    УПЦ потребовала объяснить обращение с мощами в Киево-Печерской лавре
    Чемезов объяснил неактуальность пассажирского сверхзвукового самолета
    21 августа 2025, 18:05 • В мире

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему?

    Как выяснили журналисты, Трамп прерывал свою встречу с лидерами стран Европы не только для того, чтобы позвонить президенту России Владимиру Путину. Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану он тоже позвонил и, по данным Bloomberg, спросил: почему Будапешт блокирует вступление Киева в ЕС, попросив больше так не делать.

    Европейцы, присутствовавшие тогда в Белом доме в качестве группы поддержки Владимира Зеленского, или сам Зеленский явно нажаловались президенту США на Венгрию. Если верить Брюсселю, на сегодняшний день именно она является главным препятствием на пути киевского режима в Евросоюз.

    Украина подала заявку на членство в ЕС еще в феврале 2022-го. Орбан же заявлял, что при его жизни Украина в ЕС не вступит. Но тут ему позвонил Трамп с предложением, от которого не так-то легко отказаться.

    Трампа легко понять: он не только выполнял просьбу гостей, но и преследовал собственные интересы.

    «Трамп хотел бы продать воздух: просит уступок взамен на отказ от каких-то своих действий. Когда дело дойдет до переговоров, он скажет, что выступает за членство Украины в ЕС. А потом будет продавать Москве отказ от этого членства. Орбан же этой стратегии мешает», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Однако просьбе американского президента венгерский премьер не внял. На следующий день после разговора с Вашингтоном Орбан заявил, что «членство Украины в Евросоюзе не дает никаких гарантий безопасности для украинцев, но банкротит европейскую экономику, поэтому украинцам необходимо рекомендовать вместо членства заключение стратегического соглашения».

    Тут надо понимать, что Орбан Трампа давно знает, всячески поддерживает и чуть ли не молится на него как на союзника по противостоянию с либералами и глобалистами. Но все-таки он сказал президенту США «нет». Это объясняется несколькими причинами.

    Во-первых, для Европы Украина – чужая. По крайней мере, для той Европы, какой ее хочет видеть Виктор Орбан. «Он считает, что Европа ослабнет из-за вступления Украины. У него есть нацеленность на нормализацию отношений с Россией, а Украина будет продвигать антироссийскую повестку», – говорит Офицеров-Бельский.

    Во-вторых, на Украине продолжают нарушаться права венгерского меньшинства – и для Орбана это важнейший внутриполитический вопрос. У венгров вопрос поддержки соотечественников за рубежом является мерилом патриотизма: они до сих пор не могут смириться с тем, что территории, которые были потеряны по итогам мировых войн (а это большая часть той Венгрии, которая существовала на момент 1918 года), стали чужими.

    В-третьих, Орбан мстит. Киевский режим в борьбе с Россией не считается с венгерскими интересами.

    Из последнего можно выделить удар по нефтепроводу «Дружба» в Тамбовской области, который поставил Венгрию под угрозу нефтяного голода.

    «Россия – основной поставщик нефти в Венгрию, и получает эту нефть Будапешт только по «Дружбе». Конечно, можно было бы пригнать танкер в Хорватию и оттуда пустить по прямому трубопроводу, но с 5 декабря 2022 года поставки российской нефти морским транспортом в ЕС запрещены», – напомнил газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

    Также, по его словам, Будапешт заинтересован в бесперебойной поставке российской нефти в Словакию, поскольку словацкие НПЗ принадлежат венгерской компании MOL. Кроме того, венгры зарабатывали на транзите нефти через свою территорию в Сербию. Будапешт даже вложился в строительство нового трубопровода для того, чтобы маршрут не проходил через Хорватию.

    Когда венгерские власти в лице главы МИД Петера Сийярто потребовали от Украины прекратить атаки на нефтепровод, его украинский коллега Андрей Сибига предложил обратиться с претензиями «к друзьям в Москве».

    Такое хамство на Украине поддерживается. По данным одного из опросов, вышедших в 2024 году, 52% ее жителей считают Венгрию враждебным государством.

    Тогда Будапешт перешел от требований к угрозам. «Не забывайте: большая часть энергоснабжения Украины поступает из Венгрии», – заявил Сийярто. А Орбан добавил, что Будапешт может за сутки устроить Киеву энергетический коллапс, и предложил не дергать льва за усы.

    Правда, «может» и «сделает» – это не одно и то же. Венгрия вряд ли рискнет лишить Украину электричества – Брюссель не позволит, поскольку энергетический коллапс приведет и к коллапсу фронта. Еврокомиссия смогла уломать Орбана на многое из того, что он не хотел делать. Но по вопросу вступления Украины в ЕС он пока что тверд.

    Потому что – и это, в-четвертых – чем дольше Украина вне ЕС, тем больше у Орбана шансов заработать сверху, торгуя своим голосом и правом вето. «Орбан всегда продает свое согласие, и каждый раз цена индивидуальная. С ним всегда можно договориться, поэтому он столько лет в политике», – отмечает Офицеров-Бельский.

    Впрочем, даже если предположить, что когда-нибудь с Орбаном все-таки сторгуются, Украина в ЕС все равно вряд ли войдет, поскольку не соответствует его экономическим критериям.

    «Критерии членства в ЕС достаточно сложные и достигаются не сразу. Например, государство должно обладать определенными экономическими показателями на протяжении нескольких лет подряд. Ту же Болгарию и Румынию, например, не включали из-за высокого уровня коррупции. А Украина очень многим критериям не соответствует», – добавляет он.

    Даже если брюссельская бюрократия закроет на это глаза, достаточно будет трезвой оценки ситуации со стороны любого национального правительства Евросоюза. Орбан сейчас сопротивляется один, но он не единственный скептик в ЕС.

    «Украина в ЕС не нужна. Никто не собирается тратить на ее восстановление уйму ресурсов, а ведь нужно более 500 миллиардов долларов. Даже если изъять замороженные российские активы, этого все равно не хватит», – подчеркивает эксперт.

    Вместо того чтобы работать на модернизацию Германии, немец должен будет работать на то, чтобы украинец жил лучше. Пока ФРГ этой странной экономической модели не сопротивляется – ведь есть Орбан, которым можно прикрыться. Но если Венгрия отойдет в сторонку, то и Берлину, и Парижу, и Риму придется сказать свое европейское нет, как бы ни настаивал Трамп.

    Иными словами, именно позиция Виктора Орбана сохраняет иллюзию того, что Украину в ЕС когда-нибудь все-таки пустят.

