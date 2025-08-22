Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.19 комментариев
Предложения Вэнса по Украине расстроили европейских лидеров
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил два сценария предоставления Украине гарантий безопасности, оба расстроили лидеров европейских стран, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.
Первый вариант предполагал предоставление Украине помощи не только вооружением, но и военной силой по аналогии с пятой статьей НАТО в случае нападения. На это предложение европейские лидеры отреагировали негативно и были к такому развитию событий не готовы, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Второй вариант заключался в наращивании украинской армии до 350-400 тыс. человек, однако США не собираются финансировать эту инициативу. Указывается, что США продолжат продавать оружие Европе для последующей передачи Киеву. По словам источника, этот подход также был встречен европейскими странами с разочарованием из-за ожидаемых масштабных расходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны заявляют о необходимости размещения своего воинского контингента на территории республики. США сообщают, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения по этому вопросу.
Вэнс обозначил гарантии безопасности Украины и территориальный вопрос как главные темы на переговорах по урегулированию. Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до уточнения условий завершения конфликта.
МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО.