Вэнс назвал два ключевых вопроса в переговорах по Украине

Вэнс назвал гарантии безопасности для Украины и территории главными вопросами

Tекст: Вера Басилая

Переговоры по завершению спецоперации на Украине сосредоточены вокруг двух ключевых вопросов – гарантий безопасности для Украины и территорий, которые Россия «хочет взять под контроль», заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«На самом деле есть два больших вопроса, и в каком-то смысле это очень просто, а в каком-то – очень сложно», – отметил Вэнс. По его словам, Украина добивается гарантий, что больше не будет подвергаться нападению и сохранит свою территориальную целостность, в то время как Россия «требует определенные территории», часть из которых уже контролирует, а часть еще нет, передает Bloomberg.

Президент Дональд Трамп наращивает усилия для прекращения конфликта, организовав на прошлой неделе саммит с Владимиром Путиным на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. США работают над организацией встречи между российским и украинским лидерами, однако место и дата еще не определены.

Вэнс считает, что личная встреча Путина и Зеленского могла бы продвинуть переговоры вперед, поскольку «именно в этом заключается суть процесса: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне – определенного количества территорий». Если переговоры пройдут успешно, Трамп готов провести трехсторонний саммит.

Вэнс также рассказал, что не раз разговаривал с Путиным по телефону, охарактеризовав его как более сдержанного и осторожного, чем может показаться из сообщений американских СМИ.

Вашингтон заявил, что не намерен предоставлять Киеву гарантии безопасности до тех пор, пока не станут ясны условия завершения конфликта.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Россия надеется, что Трамп разъяснит Киеву инициативы Москвы.

Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.