В День российского флага украинским пленным передали книги о зверствах бандеровцев

Tекст: Вера Басилая

Около 4,5 тыс. книг было передано в учреждения, в которых находятся украинские военнопленные, сообщает РВИО. Передача состоялась в День Государственного флага России по инициативе Российского военного исторического общества.

В комплект вошли три части исторической брошюры: «Черная книга. Зверства бандеровцев» за 1941–1945 годы, «Черная книга. Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов 2014–2023» и «Украина – не Россия? Украинские школьные учебники XXI века: методы и механизмы фальсификации истории».

Также среди переданных материалов – учебники по истории России, в которых, как отмечают инициаторы, на основании документов и фактов рассказывается о причинах начала специальной военной операции.

В РВИО выразили уверенность, что эта литература поможет украинским военнопленным узнать правду о событиях и истории своей страны, а после возвращения домой – поделиться этими знаниями с близкими.

