Олег Газманов представил песню «Время героев» ко Дню флага

Tекст: Елизавета Шишкова

Певец Олег Газманов презентовал новую песню «Время героев» в рамках празднования Дня Государственного флага. В своем Telegram-канале он написал, что сегодня Россия сталкивается с вопросом выживания, и в такие времена рядом оказываются настоящие герои, без которых стране не выстоять.

Газманов поздравил россиян с праздником, отметив, что флаг – символ силы, единства и гордости страны. Он подчеркнул, что государственный флаг объединяет людей по всей России – от Калининграда до Камчатки, от Севера до Юга, и пожелал, чтобы он всегда гордо развевался над страной.

Поздравление с Днем государственного флага России передали с МКС космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов. Космонавты записали обращение с борта Международной космической станции, где подчеркнули важность национального символа для россиян. Видеообращение опубликовал Роскосмос.

В своем выступлении они отметили, что российский триколор стал узнаваемым по всему миру и даже присутствует на МКС. Космонавты подчеркнули, что работают на благо страны и всего человечества, а государственный флаг напоминает им о родине и поддержке близких.

«Для нас, космонавтов, флаг на станции – это еще и напоминание о родине, где нас ждет семья, где остались все те, благодаря кому мы смогли отправиться», – заявил экипаж в своем обращении

В День Государственного флага России жители пяти городов увидели на больших экранах природный пейзаж Тавриды, оформленный в цветах российского триколора, говорится в Telegram-канале Таврида. Арт.

Акция «Творим в цветах Родины» стартовала в День Государственного флага России при поддержке медиахолдинга МАЕР. В рамках мероприятия на цифровых экранах в Москве, Петербурге, Краснодаре, Анапе и Сочи был показан пейзаж Тавриды, стилизованный под цвета государственного флага страны.

Организаторы напомнили, что российский флаг является не только государственным символом, но и важным элементом арт-кластера «Таврида». Его идеи объединяют молодых творцов, которые через искусство выражают традиции и ценности российского общества.