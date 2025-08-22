Британия закупила шесть комплексов ПВО европейского производства

Bloomberg: Британия закупила шесть комплексов ПВО Land Ceptor

Tекст: Дмитрий Зубарев

Контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor подписан британским Минобороны на сумму 118 млн фунтов стерлингов, сообщает Bloomberg.

Разработчиком комплексов является европейская компания MBDA, поставки рассчитаны на три года. Системы укомплектованы противовоздушными модулями, способными поражать даже небольшие и скоростные цели, а также сопровождаются пусковыми установками и машинами поддержки.

Сделка заключена на фоне обсуждения европейскими и американскими военными лидерами возможных гарантий безопасности для Украины после заключения мира. Ключевым элементом этих гарантий должно стать создание совместной системы ПВО, которую готовы поддержать Британия и Франция. США планируют предоставить ресурсы для разведки, наблюдения границ и передачи вооружения.

Президент США Дональд Трамп исключил вероятность отправки американских войск на Украину, однако заявил Fox News, что готов рассмотреть возможность размещения американских систем ПВО. Он отметил: «У нас есть такие возможности, которых нет ни у кого».

Новые Land Ceptor войдут в состав системы Sky Sabre, которую Британия использовала для обороны восточного фланга НАТО в Польше с 2022 по 2024 год. Sky Sabre способен одновременно сопровождать и перехватывать до 24 разных целей.

Министр вооруженных сил Британии Люк Поллард заявил: «Удвоение возможностей Sky Sabre усилит защиту воздушного пространства страны, обезопасит британские войска за рубежом и станет сдерживающим фактором для противников».

Как писала газета ВЗГЛЯД, многолетнее сокращение оборонных расходов Британии сделало страну уязвимой перед потенциальной угрозой ракетных и беспилотных атак. Британия развернула свою систему ПВО Sky Sabre в Польше. Британия заявила о намерении разместить систему ПВО Sky Sabre на территории Польши.