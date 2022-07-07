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Британскую систему ПВО Sky Sabre развернули в Польше
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Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre развернута в Польше, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.
«Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже в нашей стране, чтобы, прежде всего, обеспечить безопасность польского воздушного пространства», – передает ТАСС слова министра. «Это результат наших крепких отношений с Великобританией и доказательство общей заботы о безопасности восточного фланга», – добавил Блащак.
Напомним, глава британского минобороны Бен Уоллес сообщил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
Ранее Уоллес заявлял, что страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины.
До этого лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский предлагал отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
На Лубянке обнаружили кафе, которое собирало помощь для связанного с ВСУ фонда
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В самом центре Москвы, в Лубянском проезде располагается кафе, занимающееся сбором средств для украинского фонда, который поставляет амуницию и оборудование в ВСУ, сообщил военный корреспондент Аким Апачев.
«Сегодняшний номинант на звание главного русофоба – кафе La Virgen Taqueria, которое располагается в самом центре Москвы (Лубянский пр., 5, стр. 1)», – написал Апачев в своем Telegram-канале. – «Собирают средства для украинских волонтеров. Все бы ничего, если бы эти волонтеры помогали украинским гражданским. Они же активно снабжают украинских боевиков, о чем рапортуют в своем Instagram*».
Апачев сопроводил свою публикацию фотографией интернет-афиши из того самого кафе. В самой афише говорится: «Завтра в нашем баре стартует благотворительный маркет виниловых пластинок. [...] Вся выручка с них будет отправлена @kyivangels». Организаторы называют эту акцию «попыткой как-то помочь нуждающимся», но на какие именно цели пойдут собранные деньги, не уточняется. Судя по афише, акция проходила в период с 27 июня по 3 июля.
Так называемые «Киевские ангелы», кому заведение общепита обещает перечислить собранные деньги, – это украинские волонтеры, которые не скрывают, что одним из направлений их деятельности является сбор средств и поставка в украинские войска различного оборудования.
В понедельник Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области предупредило гражданина России, что осуществление денежных переводов благотворительному фонду, который помогает украинским силовикам, расценивается как государственная измена. Напомним, 14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, участие в котором принимает Россия, приравнивается к государственной измене.
Болгария заблокировала перевод 890 тыс. долларов посольству России
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Болгарские власти заблокировали перевод на сумму 890 тыс. долларов на счета российского посольства, сообщил кандидат на пост премьер-министра страны, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев.
«Средства, находящиеся на счетах – 890 тыс. долларов – заблокированы, перевод этих денежных средств остановлен, но сами счета не закрыты. Болгария не предпринимала никаких действий по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций Евросоюза», – цитирует Василева ТАСС.
Он пояснил, что вопрос об исключении этих средств из санкционного пакета решается на уровне Еврокомиссии. Когда решение ЕС о разблокировке средств поступит болгарским властям, тогда и будут предприняты соответствующие действия, заключил он.
Между тем председатель парламентской группы партии «Есть такой народ» Тошко Йорданов счел блокировку глупостью.
«Происходящее переходит все границы глупости, потому что не имеет ничего общего с тем, что мы являемся недружественным государством. У нас еще нет разорванных дипломатических отношений», – пояснил политик.
Напомним, в июне вступили в силу решения ЕС об отключении Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от межбанковской системы SWIFT.
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Турция не пошла на уступки Швеции и Финляндии в вопросах членства в НАТО
Турция в вопросах членства в НАТО Швеции и Финляндии не совершала никаких уступок, заявил глава управления коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун газете «Хельсингин саномат».
«У нас были совершенно законные требования. По одному из сценариев, в случае их невыполнения вопрос членства в НАТО Финляндии и Швеции оказался бы под угрозой. Поэтому не могло быть и речи об уступках с нашей стороны», – передает ТАСС его слова.
Как отметил представитель администрации, Анкара по результатам переговоров с Швецией и Финляндией получила то, что хотела.
«У Турции нет категорических возражений в вопросе расширения НАТО, она ждет от стран, которые хотят вступить в альянс, конкретных обязательств, касающихся ценностей и целей блока. Конечно, главное наше ожидание касалось воспрепятствования деятельности [в скандинавских странах], наряду с террористической Рабочей партией Курдистана, ее ответвления в Сирии – «Сирийских сил народной самообороны», а также «организации ФЕТО», от рук которой погиб 251 человек в результате попытки переворота в Турции [в 2016 году], прекращения оказания им финансовой и иной поддержки», – добавил Алтун.
По его словам, еще одним требованием Турции было снятие эмбарго на поставки ей продукции оборонной промышленности. «Исходя из подписания документа мы понимаем, насколько Финляндия и Швеция серьезно и решительно настроены в вопросах борьбы с терроризмом», – подчеркнул представитель администрации турецкого президента.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.
Напомним, главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Письма об одобрении направляются на хранение в Госдеп США.
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Шольц заявил о готовности Германии дать Киеву гарантии безопасности
Германия готова предоставить Киеву гарантии безопасности, порядок обсуждается в G7, заявил, канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия – одна из этих стран, которая относится к ним», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что вопрос также обсуждается с Киевом, «это еще далеко не оконченный процесс».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
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СМИ: Украинцы продали российской армии поставленные Францией гаубицы Caesar
Российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar. По данным болгарского издания Bulgarian Military, украинцы их попросту продали.
Как утверждает издание, украинские военные власти распродают поступающее с Запада оружие. Bulgarian Military со ссылкой на источники в командовании ВС Франции и Интерполе сообщает, что группа украинских военнослужащих продала две САУ Caesar по 120 тыс. долларов в то время, как реальная стоимость вооружений составляет около 7 млн долларов.
По данным издания, действовала группа через некоего «военного дилера». Подробности сделки не раскрываются, однако в итоге САУ оказались в руках ВС России.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.
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Министр обороны Польши оскорбил посла Украины в Германии
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Посол Украины в Германии стал «полезным идиотом Кремля», заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире «Польского радио», комментируя высказывания Мельника о Бандере.
«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», – передает слова польского министра РИА «Новости».
Блащак отметил, что такие высказывания вбивают клин в отношения Польши с Украиной.
Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, начал прославлять Бандеру как «борца за свободу». По словам посла, у Бандеры якобы не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». По его мнению, «поляки хотят политизировать эту историю».
В МИД Украины сообщили, что заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере является его личным мнением, не отражающим позицию МИД страны.
Позже газета Bild сообщила, что Мельник, возможно, покинет свою должность, вернется в Киев и, вероятно, станет замминистра иностранных дел.
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Янукович призвал Киев перестать врать о победах
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Украинскому руководству следует перестать врать о постоянных «победах», и начать прислушиваться к гражданам, заявил бывший президент страны Виктор Янукович.
«Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может. Но постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины», – заявил Янукович, передает РИА «Новости».
По словам политика, попытка поиска виновных в ухудшении жизни в стране с 2014 года будет сводиться к тому, что «виноват кто угодно, только не власть».
«Этот ответ не устроит общество и приведет к дальнейшему падению доверия к власти и, в конечном счете, к катастрофе. Так может быть стоит изменить этот тупиковый подход к информационной политике? Может, хватит врать о постоянных «победах», в то время как ситуация в стране свидетельствует совершенно о другом?» – заявил Янукович.
Он призвал Киев адекватно оценивать ситуацию и уважать мнение жителей Украины, а сами граждане должны сделать выбор – «воевать до последнего украинца» или «пытаться сохранить то, что еще осталось».
«Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», – пояснил Янукович.
По его мнению, подавление инакомыслия и непринятие других точек зрения привели к конфликту на Украине, и действующему руководству страны нужно прекратить делить жителей страны «на правильных и неправильных».
«Сейчас пришло время объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев, а вокруг совместного поиска решений», – добавил бывший президент.
Янукович отметил, что киевские власти «продолжили традицию вранья и вывели ее на новый уровень».
«В 2019 году наша страна ждала мира, но в 2022 году, в том числе из-за непомерных амбиций, «пещерной дипломатии» и бездарного «политического цирка», получила войну», – заключил политик.
Ранее Янукович предполагал, что Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с Польшей, и тогда украинской государственности грозит полное уничтожение. По словам политика, Варшава помнит не только сентябрь 1939 года, но и март 1923 года, когда «в Париже послы стран Антанты окончательно включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».
В США допустили возможность исчезновения Украины с карты мира
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Украина может исчезнуть с карты мира, если Запад продолжит снабжать Киев оружием, заявил экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор в эфире Sky News Australia.
Эксперт раскритиковал западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей, передает РИА «Новости».
«Это уже в принципе несостоявшееся государство, оно может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи – прекращения огня – и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца», – пояснил Макгрегор.
Напомним, в начале мая зампредседателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина как государство в нынешних границах уже не сохранится. По его словам, юго-восточная часть Украины в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации будет освобождена, а западные регионы отойдут в состав Польши.
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Женщины Закарпатья выступили против мобилизации в армию
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Женщины Закарпатья выступили против попытки принудительной мобилизации в ряды вооруженных сил Украины, следует из появившегося в Сети видео.
Судя по видеозаписи, в Закарпатье сотрудники военкомата предприняли попытку мобилизовать в ряды вооруженных сил Украины женщин, однако украинки дружно выступили против попытки принудительной мобилизации. На помощь сотрудникам военкомата попытались прийти полицейские.
Ранее спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.
Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».
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Представлен модельный ряд новых «Москвичей»
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В среду был представлен примерный модельный ряд новых «Москвичей», среди которых был и электромобиль, до конца года соберут не менее 600 автомобилей, в том числе около 200 с электродвигателем, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Производству «Москвичей» поможет сотрудничество с ПАО «Камаз», сообщает ТАСС.
«Стороны договорились о целевых этапах деятельности. Первый – сборка по технологии DKD (крупноузловая сборка) автомобилей: не менее 600 штук до 31 декабря 2022 года, в т. ч. порядка 200 штук с электродвигателем; не менее 50 тыс. штук в течение 2023 года, в т. ч. порядка 10 тыс. штук с электродвигателем; не менее 100 тыс. штук в течение 2024 года, в т. ч. порядка 20 тыс. штук с электродвигателем. Второй – начало сборки CKD (мелкоузловая сборка) до 31 декабря 2024 года», – сказали в мэрии.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Мирзиеев: Беспорядки в Нукусе готовились иностранными агентами
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Беспорядки в Каракалпакии готовились годами, их планировали находящиеся вне страны агенты, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Главная цель беспорядков в Нукусе – это посягательство на территориальную целостность Узбекистана и провоцирование межэтнического конфликта, заявил глава Узбекистана, передает RT.
В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.
В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.
В Нацгвардии Узбекистана сообщили, что в результате беспорядков в Каракалпакии погибло 14 человек.
Россиянам объяснили жесткую просадку рубля
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Ослабление рубля к доллару, евро и даже юаню началось в первых числах июня, составив за это время порядка 20%, что могло произойти лишь при условии непосредственного участия государства, выразил мнение исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
«Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70–80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань», – приводит мнение Тузова РИА «Новости».
Это за счет кросс-курсов на мировом валютном рынке оказывает действие на курс всех прочих валют к рублю, уверен аналитик.
По его словам, вероятнее всего, во второй половине года иностранные валюты продолжат укрепление к рублю, и анонсированная главой Минфина Антоном Силуановым цель вернуть нацвалюту к курсу 70–80 рублей за доллар будет достигнута. Помехой могут стать новые санкции, если страны Запада расширят список российских банков, которым закрыты корсчета в евро и долларах, добавил он.
Эксперт упомянул, что курс в районе 50 рублей за доллар уменьшал прибыль экспортеров, что негативно сказывалось на темпах восстановления экономики и прибылях компаний. Выше обозначенный курс 70–80 рублей за доллар выглядит более привлекательным с точки зрения устойчивости экономики в период санкций, подытожил Тузов.
Напомним, в среду рубль в начале торгов на Московской бирже резко терял в стоимости: евро подскакивал выше 66 рублей впервые с 3 июня, доллар поднимался до 64,95 рубля впервые с 30 мая.
Свыше 30 сотрудников правительства Британии подали в отставку за сутки
Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News.
Увольнения продолжаются после того, как свои должности решили покинуть два ключевых министра в правительстве Джонсона – глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид, передает РИА «Новости».
Далее об отставке начали заявлять заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и более десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.
Напомним, накануне главы Минфина и Минздрава Великобритании объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства.
Позже премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу.
В Британии назвали главных претендентов на замену Джонсону
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Общим фаворитом на должность премьер-министра Британии после отставки Бориса Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак.
После отставки с поста канцлера казначейства Риши Сунак остается общим фаворитом на пост лидера Консервативной партии. Sky Bet выплатит 4 фунта стерлингов за каждый фунт, поставленный на то, что Сунак или министр торговли Пенни Мордаунт станут следующим лидером. В партии есть мнение, что Мордаунт обладает сильной репутацией сторонника Брекзита, харизмой и хорошими лидерскими качествами, пишет Bloomberg.
Также в пятерку претендентов входят министр обороны Бен Уоллес, министр иностранных дел Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави. Аутсайдерами на эту должность являются бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и политик-консерватор Том Тугендхат, оба с коэффициентом 11/1, отмечает агентство.
При этом подчеркивается, что несмотря на растущие слухи о всеобщих выборах в этом году, букмекеры предполагают, что они вряд ли состоятся, по крайней мере, до 2023 года.
Риши Сунак – британский политик, главный секретарь Казначейства (2019–2020), канцлер Казначейства (2020–2022). В 2020 году во время распространения коронавирусной инфекции активно обеспечивал меры финансовой помощи владельцам закрытых ресторанов и добился переноса утверждения бюджета на более поздний срок. Будучи сторонником выхода Великобритании из Евросоюза, вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия (в отличие от премьер-министра, готового в случае необходимости к полному отказу от сделки, Сунак считал необходимым подписание договоренности к 15 октября 2020 года).
В четверг генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен призвала премьер-министра уйти в отставку. В тот же день британская писательница Джоан Роулинг призвала Джонсона покинуть пост, сопроводив послание в Twitter хештегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).
Накануне Джонсон отказался уходить в отставку с поста премьер-министра Британии. При этом в ходе выступления в парламенте Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать работу. Вскоре после этого стало известно, что за сутки в отставку подали свыше 30 сотрудников правительства Британии. Вопреки этому секретарь премьера Британии заявил о решимости Джонсона продолжить борьбу.
Политолог отметил, что в новейшей истории Британии трудно припомнить примеры, когда первое лицо правительства подвергалось бы такому давлению. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему народ требует отставки главного русофоба Запада.
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В США объяснили продажу Украиной поставляемого оружия на черном рынке
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Перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
Как отметила Квятковски, такое развитие событий на Украине является предсказуемым в случае с любым вооруженным конфликтом. Более того, по ее словам, случаи реэкспорта Украиной западных вооружений были хорошо задокументированы в 2015 и 2016 годах, а также на протяжении других этапов боевых действий в Донбассе.
«Многие разновидности оружия и техники, поставленные Украине США и их союзниками, попросту не могли быть эффективно использованы украинскими вооруженными силами. Возможности Украины использовать эти «дары» ограничены в связи с недостаточной подготовленностью (военнослужащих), проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», – передает РИА «Новости» слова Квятковски.
Бывший аналитик Пентагона выразила мнение, что ряд наименований вооружений и военной техники были отправлены Киеву в таких объемах, что их попросту оказалось невозможно интегрировать в сжатые сроки в тактику и стратегию ведения боевых действий украинской армии. Теперь же, с учетом доступности этого оружия, заинтересованные в его продаже лица или преступные группы могут запросто воспользоваться ситуацией и извлечь для себя прибыль.
«Страны, которые поставляют эти вооружения, удовлетворяют две насущные потребности развитых государств: обновление запасов (и оправдание роста финансирования) и демонстрация намерения поддерживать якобы мирную, демократичную и абсолютно невинную Украину. Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России, или вернуть себе независимые республики (ДНР и ЛНР)», – подчеркнула Квятковски.
Ранее российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.
Напомним, по данным болгарского издания Bulgarian Military, российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar, украинцы их попросту продали.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто именно и какое вооружение поставил или обещал передать Украине.