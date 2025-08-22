Электричка и автобус столкнулись под Калининградом, погиб человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария произошла около 09.30 по местному времени, на железнодорожном переезде в поселке Дорожный Гурьевского района столкнулись электропоезд «Ласточка» и микроавтобус Mercedes, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной столкновения. В результате происшествия погиб один человек, еще один был госпитализирован с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка, выясняются все детали аварии.

В начале августа в Ленобласти грузовой поезд столкнулся с автобусом. Октябрьская железная дорога сообщила о гибели двух человек в результате происшествия. Позже ОЖД уточнила, что погиб один человек, а различные травмы получили 11 человек. Возбуждено уголовное дело.