Кандидата Трампа на пост министра юстиции США обвинили в сексе с несовершеннолетней за деньги

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Washington Post, бывший конгрессмен Мэтт Гетц обвиняется в том, что с 2017 по 2020 год он регулярно оплачивал сексуальные услуги и хранил незаконные наркотики. Эти данные содержатся в 42-страничном отчете Комитета по этике Конгресса, опубликованном в понедельник.

Согласно отчету, Гетц в 2017 году также платил несовершеннолетней 17-летней девушке за секс. Комитет по этике также выявил «существенные доказательства» того, что с 2017 по 2019 год Гетц употреблял наркотики, включая кокаин и экстази, в различных ситуациях.

В отчете также упоминается поездка Гетца на Багамы в 2018 году, в ходе которой он «принял транспортные услуги и проживание», что нарушает правила Конгресса о подарках и законы об их принятии. Эти действия вызвали дополнительные вопросы о соблюдении им этических норм во время пребывания на посту конгрессмена.

Отметим, что идея Дональда Трампа назначить Мэтта Гетца главой министерства юстиции вызвала бурю негодования и шока среди сотрудников ведомства из-за его прошлых конфликтов с Минюстом и ФБР.

Конгрессмену Мэтту Гетцу вряд ли удастся заручиться поддержкой Сената, необходимой для утверждения на должность, отмечала Wall Street Journal.



Сенаторы-республиканцы инициировали расследование в отношении Мэтта Гетца по обвинениям в сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков.