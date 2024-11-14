  • Новость часаСтало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Надо поджигать». Как идут съемки масштабного сериала об истории России и Украины
    Лавров: Вопрос о мирных переговорах будет решать не Зеленский
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    Боррель призвал экспроприировать замороженные активы России
    Лавров ответил на вопрос о легитимности выборов на Украине
    Украинские чиновники назвали главный вопрос в случае переговоров с Россией
    Байден и Трамп обсудили Украину
    Шольца высмеяли в Бундестаге за слова о бюджете Германии
    Россия победила Литву в борьбе за место в комитете ООН
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    9 комментариев
    14 ноября 2024, 09:20 • Новости дня

    NBC News: В Минюсте США в шоке от идеи Трампа назначить Гетца главой ведомства

    Tекст: Мария Иванова

    Идея Дональда Трампа назначить конгрессмена Мэтта Гетца главой министерства юстиции вызвала бурю негодования и шока среди сотрудников ведомства из-за его прошлых конфликтов с Минюстом и ФБР.

    Как сообщает NBC News, предложение избранного президента США Дональда Трампа назначить конгрессмена Мэтта Гетца главой министерства юстиции вызвало волну недовольства среди работников ведомства. Называя решение «безумием», сотрудники Минюста выразили обеспокоенность последствиями такого назначения, передает РИА «Новости».

    Один из чиновников заявил: «Боже мой», подчеркивая неожиданность выбора. Другой назвал его «поистине ошеломляющим», а третий подчеркнул, что это «смехотворная» идея.

    Телеканал цитирует бывшего высокопоставленного чиновника, который заявил, что Гетц – «наименее квалифицированный человек», когда-либо предлагавшийся на эту должность. Обеспокоенность сотрудников министерства также связана с тем, что в отношении Гетца ранее велось федеральное расследование, хотя обвинения не были предъявлены. Несмотря на это, он продолжал критиковать министерство и ФБР, призывая к сокращению их финансирования.

    Дональд Трамп, выигравший президентские выборы 5 ноября, стал первым с XIX века политиком, вернувшимся в Белый дом после четырех лет перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа с победой. Инаугурация нового президента пройдет 20 января, после утверждения результатов выбора коллегией выборщиков 17 декабря и Конгрессом 6 января.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    Ранее назначение телеведущего Пита Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях.

    Между тем Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы.

    14 ноября 2024, 00:03 • Новости дня
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США

    Трамп предложил назначить Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США

    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    «Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки», – приводит сообщение Трампа РИА «Новости».

    В другом заявлении Трамп отметил, что Гетц положит конец использованию министерства юстиции в качестве политического инструмента, защитит границы страны, «разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард вступила в вооруженные силы после теракта 11 сентября, была в местах вооруженных конфликтов. Прежде она состояла в Демократической партии, принимала участие в выборах. Хиллари Клинтон назвала Габбард «фавориткой русских на выборах 2020 года». В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.

    Уолц называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Однако Уолц не отождествляет необходимость жесткой политики в отношении России с полной и абсолютной поддержкой киевского режима.

    Коментарии (2)
    13 ноября 2024, 13:17 • Новости дня
    Адвокат Трампа Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома

    Адвокат Трампа Алина Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома

    Адвокат Трампа Хабба стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома
    @ Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Алина Хабба, адвокат Дональда Трампа с 2021 года и участница его юридической команды, стала основным кандидатом на пост пресс-секретаря Белого дома.

    Адвокат Алина Хабба, представлявшая интересы Дональда Трампа в нескольких значимых судебных делах, рассматривается как основной кандидат на позицию пресс-секретаря Белого дома в новой администрации, сообщает портал Mediaite со ссылкой на свои источники. На текущей неделе Хабба планирует посетить резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, для обсуждения возможного назначения, отмечает ТАСС.

    Источники подчеркнули: пока неизвестно, примет ли Хабба предложение, однако ее кандидатура выделяется благодаря навыкам общения с прессой и опыту защиты Трампа на судебных процессах. Один из собеседников подчеркнул: «Она прошла проверку боем, находясь на передовой вместе с [бывшим] президентом [Трампом] последние четыре года». Также отмечается ее близость к семье Трампа и популярность среди его окружения.

    Хабба присоединилась к юридической команде Трампа в 2021 году и с тех пор представляла его в нескольких судебных разбирательствах.

    Алина Хабба родилась в Саммите, штат Нью-Джерси, она является одной из трех детей в семье. Ее родители, эмигрировавшие из Ирака в начале 1980-х, были халдейскими католиками, которые искали убежище от преследований. Отец Хаббы, Саад Ф. Хабба, работает гастроэнтерологом.

    Хабба окончила школу Kent Place в 2002 году, а затем поступила в Университет Лихай, где в 2005 году получила степень бакалавра политологии. Между 2005 и 2007 годами она работала в индустрии моды, занимаясь производством аксессуаров и маркетингом в компании Marc Jacobs. Несмотря на интерес к карьере в моде, Хабба решила перейти в юридическую сферу.

    На прошедших 5 ноября выборах Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис, а республиканцы получили контроль над Сенатом Конгресса США. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назначение телеведущего Пита Хегсета министром обороны США вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях сообщало издание Politico.

    Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое министерство эффективности правительства США при администрации Дональда Трампа, чтобы сократить бюрократию и избыточные расходы.

    Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 11:32 • Новости дня
    Американист назвал задачи нового министерства эффективности

    Американист Дудаков: Трамп создал министерство против вашингтонской бюрократии

    Американист назвал задачи нового министерства эффективности
    @ Zuma/ТАСС,Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Появление министерства по достижению госэффективности США объясняется двумя факторами. Первый связан с бюрократией американского госаппарата, а второй – с желанием избранного президента убрать нелояльных представителей глубинного государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп сообщил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами будут повышать эффективность правительства.

    «Илон Маск и Вивек Рамасвами – два предпринимателя, близких к Дональду Трампу. Неудивительно, что избранный президент США предложил им возглавить новоорганизованное министерство по повышению эффективности государственного управления», – считает американист Малек Дудаков.

    Он полагает, что пока рано судить о том, как будет устроена работа этого ведомства: «будет ли это действительно отдельное министерство, или Маск и Рамасвами получат широкий мандат для того, чтобы вести чистки и сокращать вашингтонскую бюрократию». По оценкам собеседника, второй вариант представляется более вероятным. «Тем не менее у этих двух предпринимателей в любом случае будет карт-бланш», – подчеркнул Дудаков.

    Необходимость появления нового ведомства объясняется двумя факторами. Первый связан с тем, что американский госаппарат действительно работает крайне неэффективно. «Это огромное количество бюрократов, которые практически ничем не занимаются, но при этом тратят огромные деньги на бестолковые дела, исследования, которые ни к чему не приводят. Американские аудиторы признаются, что сотни миллиардов долларов ежегодно тратится впустую», – уточнил политолог.

    Кроме того, в Америке колоссальный дефицит госбюджета – более двух трлн долларов – и его нужно как-то купировать, напомнил Дудаков. Поэтому есть объективная причина того, почему Трампу важно разобраться с работой госаппарата и бюрократией, пояснил американист.

    Второй фактор связан с желанием избранного президента США убрать нелояльных представителей глубинного государства. «Речь идет о тех аппаратчиках, которые на первом сроке президентства Трампа саботировали его решения и не давали ему проводить свою политику», – добавил собеседник.

    По его мнению, процедуру увольнения американских чиновников облегчат: кого-то будут просто сокращать, а кого-то замещать лояльными Трампу людьми. «Я думаю, что в первую очередь Маск и Рамасвами этим и займутся. Причем их работа будет увязана с обычными министерствами, в том числе американским разведсообществом, спецслужбами, а также Пентагоном», – полагает аналитик.

    На этом фоне Дудаков напомнил о назначении Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и о номинации Пита Хегсета на должность министра обороны. «Рэтклифф, напомню, помогал Трампу бороться с Рашагейтом в 2020 году. Выбор его и Хегсета на важные посты свидетельствует о боевом настрое избранного президента США. Они лояльны Трампу и будут помогать ему ставить под свой контроль и спецслужбы», – считает политолог

    «Последние утечки информации из команды Трампа также указывают на то, что он готовит указы по массовому сокращению генералов и офицеров. В Америке действительно очень раздутый офицерский состав. Но, на мой взгляд, указ коснется прежде всего тех, кто придерживается курса Демпартии. Их заменят сторонниками республиканца. Конечно, влияние и Маска, и Рамасвами будет колоссальным. Потому что тот, кто управляет госаппаратом, управляет Вашингтоном», – акцентировал спикер.

    При этом Маск, будучи самым богатым человеком на Земле и обладая огромным влиянием, попытается получить госконтракты на освоение космоса, полеты к Марсу, отправку новых спутников на околоземную орбиту, предположил американист. «Он бизнесмен. Маск думает, что вся бюрократия работает неэффективно, поэтому почему бы ее не сократить? Таким образом, все звезды сошлись: и планы Трампа воевать с дипстейтом, и желание миллиардера перестроить Америку по своим лекалам», – отметил аналитик.

    Что касается Рамасвами, то он имеет политические амбиции. «Я вполне допускаю, что он попытается сделать себе имя на этой истории, а потом подастся в большую политику и, возможно, даже станет кандидатом в президенты на следующих выборах в 2028-м или в 2032-м году», – заключил Дудаков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бизнесмен Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE). «Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», – говорится в заявлении Трампа.

    Он добавил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения «крупномасштабной структурной реформы». По планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости США, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде «меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность». «Это станет потенциально «Манхэттенским проектом» нашего времени», — сказал Трамп. Напомним, в рамках этого проекта в середине XX века в США была создана атомная бомба.

    Илон Маск, комментируя в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России) свое назначение, пообещал публиковать отчет обо всех действиях ведомства в Интернете для обеспечения прозрачности. «Всякий раз, когда общественность подумает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!», – написал бизнесмен. Он также пообещал составить «таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам налоговых средств».

    Напомним, Илон Маск пожертвовал более 152 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа и появлялся на его митингах. Вивек Рамасвами баллотировался на пост президента от Республиканской партии в текущем году, но снялся с гонки в январе. Он неоднократно комментировал украинский кризис: в частности заявлял, что Киеву придется уступить восточные регионы, а также предлагал часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем. Также Рамасвами отмечал, что в случае победы на выборах намерен вывести Штаты из НАТО.

    Кроме того, избранный президент США номинировал ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны. «Пит – сильный, умный человек, он искренне верит в принцип «Америка прежде всего». С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», – говорится в заявлении переходной команды Трампа.

    Питеру Хегсету 44 года. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox он работает с 2014 года. Выбор Трампа необычен, поскольку на пост шефа Пентагона претендовали более тесно связанные с ведомством кандидаты, отмечает The New York Post. Среди них, например, сенатор Джони Эрнст, пользующийся расположением в военных кругах за тесное сотрудничество с Пентагоном по оборонному законодательству.

    Коментарии (3)
    14 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине

    Лавров сравнил идею заморозки конфликта на Украине с минскими соглашениями

    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно – того не вернешь, давайте как-то заморозимся», – приводит слова министра ТАСС. со ссылкой на канал «Россия-1».

    Однако «даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию», предлагают «перемирие на десять лет» по линии соприкосновения, а «потом посмотрим», сказал он. По мнению Лаврова, «это те же самые минские договоренности в новой упаковке», даже «хуже».

    «Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», – заявил он. По его словам, «все рухнуло», так как украинские лидеры Владимир Зеленский и Петр Порошенко категорически не хотели предоставлять особый статус части Донбасса, «которая осталась бы украинской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

    Коментарии (4)
    13 ноября 2024, 21:20 • Новости дня
    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews сообщил о назначении Трампом спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной, сообщает FoxNews.

    Ожидается, что новое назначение будет объявлено в ближайшее время. Источники телеканала сообщают, что это будет человек с высоким авторитетом, которому поручено найти решение для мирного урегулирования конфликта, передает FoxNews

    В предыдущий период президентства Трампа с 2017 по 2021 год специальным посланником по Украине был Курт Волкер. Его основной задачей была реализация Минских соглашений, и он занимал эту должность до 2019 года. Волкер активно участвовал в дипломатических усилиях по стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы звонил президенту России Владимиру Путину 7 ноября, обсуждая среди прочего украинский конфликт. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что это «чистая выдумка». Также 6 ноября Wall Street Journal, ссылаясь на источники, утверждала, что команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, где они подчеркнули значимость мирной передачи власти.


    Коментарии (5)
    13 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Мелания Трамп заявила о нежелании постоянно жить в Белом доме

    CNN сообщил о планах Мелании Трамп проводить время во Флориде и Нью-Йорке

    Мелания Трамп заявила о нежелании постоянно жить в Белом доме
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Мелания Трамп не намерена постоянно проживать в Белом доме после инаугурации Дональда Трампа, предпочитая проводить время во Флориде и Нью-Йорке.

    Телеканал CNN сообщил, что супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп, вероятно, не будет регулярно проживать в Белом доме после инаугурации. Это решение связано с ее желанием сохранить определенную степень автономии, а также уже сложившийся образ жизни в семейной резиденции во Флориде и Нью-Йорке.

    По информации CNN, Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде, где у нее есть круг друзей, и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон Трамп учится в университете. Также ожидается, что Мелания будет присутствовать на крупных мероприятиях вместе с мужем и продвигать свои инициативы в качестве первой леди.

    Известно, что Дональд Трамп планирует, как и в первый президентский срок, проводить зимние выходные в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде и летние – в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Напомним, что Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, обойдя представителя демократов Камалу Харрис. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они обсудили процесс передачи власти и подчеркнули его важность для поддержания демократических традиций США.

    Спецпрокурор Джек Смит, который вел дела против Дональда Трампа, планирует уйти в отставку к январю, чтобы завершить свои дела до возвращения Трампа в Белый дом.

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы, объявил Дональд Трамп.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 10:44 • Новости дня
    The Guardian: Трамп поручил Маску демонтаж бюрократии

    Эксперты: Маск и Рамасвами проведут аудит правительства США до 4 июля 2026 года

    The Guardian: Трамп поручил Маску демонтаж бюрократии
    @ Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы, объявил Дональд Трамп.

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство под названием Department of Government Efficiency (Doge), сообщает The Guardian. Дональд Трамп объявил, что Маск и Рамасвами будут работать вне государственного аппарата, предоставляя Белому дому советы и рекомендации. Они намерены сотрудничать с Офисом управления и бюджета для реализации крупных структурных реформ, а также создания предпринимательского подхода к управлению.

    Трамп подчеркнул, что их деятельность направлена на демонтаж бюрократии, сокращение излишних нормативных актов и реструктуризацию федеральных агентств. Маск в свою очередь сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) о намерении документировать все действия ведомства для максимальной прозрачности. Он также заявил о планах создать рейтинг самых неразумных расходов.

    Операционная структура организации пока неясна. Возможное подчинение Федеральному акту о консультативных комитетах может определить, как группа будет отчитываться перед общественностью. Поскольку Маск и Рамасвами не будут формальными федеральными служащими, они не обязаны раскрывать свои активы или избегать конфликтов интересов. Маск активно продвигает идею создания ведомства Doge, подчеркивая его связь с криптовалютой Dogecoin.

    Стоимость Dogecoin и акции Tesla значительно возросли с момента выборов, ожидая смягчения регулирования в рамках администрации Трампа. Трамп заявил, что их работа завершится к 4 июля 2026 года, что станет «подарком» к 250-летию Декларации независимости. Рамасвами, не имеющий опыта в правительстве, ранее поддержал Трампа после выхода из президентской гонки и предложил идеи сокращения расходов в корпоративной сфере.

    Маск ранее заявлял о намерении сократить государственные расходы на 2 трлн долларов. Эксперты полагают, что такие меры могут привести к дерегулированию и изменению политики, что повлияет на его компании, такие как Tesla и SpaceX. Аналитики отмечают, что участие Маска может повысить рыночную стоимость его бизнеса. Однако его назначение вызвало критику со стороны некоторых общественных организаций, указывающих на возможные конфликты интересов. Трамп отметил, что Маск не будет занимать полную ставку из-за своей занятости в других проектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назначения в правительстве США при администрации Дональда Трампа могут быть выгодны Илону Маску, включая возможное прекращение расследования против Tesla. Илон Маск заявил об опасности, нависшей над бюрократией в США, после своего назначения на пост руководителя министерства эффективности правительства. Он также выразил согласие с мнением о том, что Украина использует «коррупционные деньги» для покупки влияния на американских политиков, поддерживающих продолжение военного конфликта. Украинские власти должны уступить восточные части страны для урегулирования конфликта, заявил на канале CNN Вивек Рамасвами.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Байден и Трамп обсудили Украину

    На встрече в Белом доме Байден и Трамп обсудили вопрос поддержки Украины

    Байден и Трамп обсудили Украину
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден на встрече с избранным президентом Дональдом Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

    По словам Салливана, Байден объяснил, что поддержка Украины якобы направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы повлиять на Соединенные Штаты.

    При этом администрация Байдена не уверена в том, какой подход к Украине выберет команда Трампа. Салливан заявил: «На данный момент мы видим, что поддержка Украины была двухпартийной и включала голосование в Палате представителей и в Сенате в пользу выделения ресурсов Украине. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это продолжилось», – передает ТАСС.

    Трамп в интервью New York Post сообщил о расхождении мнений с Байденом относительно украинского конфликта. Трамп отметил важность понимания взглядов Байдена и сообщил, что они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча Байдена и Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о планах Байдена до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом. По его словам, НАТО сделает все, чтобы подготовить ВСУ к продолжению конфликта в 2025 году.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2024, 09:51 • Новости дня
    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине

    CNN: Стефаник изменила проукраинскую позицию и поддержала подход Трампа к конфликту

    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН Стефаник поменяла позицию по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Элиз Стефаник, предложенная Трампом на должность постпреда США при ООН, изменила свои взгляды по Украине, теперь поддерживая мир с позиции силы, что совпадает с политикой Трампа.

    Конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, которой Дональд Трамп предложил должность постоянного представителя США при ООН, изменила свою прежнюю проукраинскую позицию, сообщает CNN со ссылкой на заявление ее коммуникационного директора Али Блэк.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву. Однако ее офис теперь отказался конкретно озвучивать ее текущую позицию, но дал понять, что она поддерживает подход Трампа в отношении украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Блэк заявила: «Стефаник полностью поддерживает политику достижения мира с позиции силы президента Трампа и будет следовать за ним, как главнокомандующим, для оптимального решения вопроса по прекращению войны на Украине».

    Изменение позиции Стефаник произошло на фоне растущего скептицизма Трампа и других республиканцев по поводу роли американской помощи Киеву. В апреле текущего года она проголосовала против пакета помощи Украине на сумму 60 млрд долларов, ссылаясь на обеспокоенность по поводу расходов.

    Politico, в свою очередь, сообщает, что чиновники ООН планируют приветствовать назначение Стефаник на пост постоянного представителя США и намерены работать с ней конструктивно.

    Между тем Россия заявила, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в него, что является «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что такие грузы становятся законной целью для России, а США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

    Напомним, избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессвумен Элиз Стефаник стать постоянным представителем страны при Организации Объединенных Наций. Также он решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 23:23 • Новости дня
    Трамп подтвердил намерение назначить Рубио главой Госдепа

    Трамп объявил о намерении назначить сенатора Рубио госсекретарем США

    Трамп подтвердил намерение назначить Рубио главой Госдепа
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

    «Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что Рубио будет «сильным защитником» американского народа, «настоящим другом» союзникам США, а также «бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам». «Марко – уважаемый лидер и мощный голос свободы», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Рубио станет новым госсекретарем США, сообщало издание The Wall Street Journal. Обладая репутацией антикитайского и антииранского ястреба, он является сторонником начала переговоров по украинскому кризису.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 11:25 • Новости дня
    WSJ: Трамп готовит указ о «чистке генералов»

    Tекст: Мария Иванова

    Команда Дональда Трампа разрабатывает проект указа о создании военного совета для оценки и возможного увольнения генералов, не соответствующих их должностям, сообщает WSJ.

    Газета The Wall Street Journal сообщила, что команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает проект указа о создании военного совета из отставных военных. Этот совет получит полномочия изучать дела генералов и рекомендовать увольнение тех, кто не соответствует занимаемой должности.

    Если проект будет утвержден, у Трампа появится возможность ускорить процесс увольнения генералов и адмиралов, признанных недостаточно компетентными для своих ролей. Хотя Трамп как главнокомандующий и так имеет право уволить любого офицера, внешний совет, назначенный им, сможет проводить чистки вне рамок традиционных процедур, отмечает WSJ.

    Цель проекта указа – проверка лидерских способностей, стратегическая готовность и военное мастерство офицеров. Однако не уточняется, какие действия должны предпринять офицеры для соответствия этим стандартам. Офицеры, признанные непригодными, будут отправлены в отставку в текущем звании в течение 30 дней.

    Другие источники, такие как South China Morning Post, предполагают, что в ходе своего второго срока Трамп будет делать ставку на лояльных ему военных, что может привести к чисткам среди генералов с левыми взглядами.

    Ранее Дональд Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, акцентируя внимание на его опыте ведения боевых действий и работе на Fox News. Назначение Хегсета вызвало недоумение в Вашингтоне из-за отсутствия у него опыта в оборонной политике и международных отношениях.

    Между тем Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2024, 00:51 • Новости дня
    Байден не стал отказываться от слов о Трампе как об «угрозе демократии»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден, называвший избранного главу государства Дональда Трампа «угрозой демократии», не отказывается от своих слов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «То, что президент Байден сказал, по-прежнему остается в силе», – приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости».

    Она заверила, что слова Байдена были не просто агитацией. Однако, по ее словам, передача власти – «это тоже демократический принцип».

    Встреча Трампа и Байдена продлилась два часа, они обсудили вопросы международной политики и внутренние дела, заявила Жан Пьер. При этом, как она отметила, Байден не делился никакими секретными сведениями. Разговор прошел в доверительном ключе и был содержательным.

    Напомним, Байден и Трамп подчеркнули значимость мирной передачи власти и обсудили вопрос поддержки Украины.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Усыпленные в Нью-Йорке белка и енот не болели бешенством

    Тесты показали, что усыпленные в Нью-Йорке белка Арахис и енот не болели бешенством

    Tекст: Мария Иванова

    Прославившаяся в соцсетях белка Пинат (Арахис) и енот Фред, которых власти Нью-Йорка усыпили из-за угрозы бешенства, оказались не опасными для человека, что подтвердили результаты тестов.

    Известная в социальных сетях белка Пинат и енот Фред, которых изъяли у хозяев и усыпили власти штата Нью-Йорк из-за предполагаемой угрозы бешенства, не представляли опасности для человека, сообщает РИА «Новости». Глава администрации округа Чемунг Крис Мосс подтвердил, что тесты на бешенство у обоих животных оказались отрицательными.

    Инцидент произошел в начале ноября, когда департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка изъял животных у их владельцев. Белка Пинат, как сообщалось ранее каналом NBC News, укусила одного из служащих департамента, что вызвало опасения и стало причиной их усыпления. Смерть белки вызвала широкий общественный резонанс и критику в социальных сетях, в том числе со стороны известного предпринимателя Илона Маска.

    Чиновник Мосс отметил, что власти действовали в соответствии с установленными процедурами, поскольку животные, будучи из дикой природы, находились у семьи без разрешения департамента. Он также признал, что решение об усыплении, возможно, было принято слишком поспешно, следовало бы понаблюдать за животными несколько дней, прежде чем принимать такие меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк усыпили белку Арахис, что вызвало обвинения со стороны сторонников Республиканской партии в адрес демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 13:49 • Новости дня
    Спецпрокурор США, который вел дела против Трампа, захотел уйти в отставку к январю

    Спецпрокурор США Джек Смит, который вел дела против Трампа, захотел уйти в отставку к январю

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпрокурор Джек Смит, который вел дела против Дональда Трампа, планирует уйти в отставку к январю, чтобы завершить свои дела до возвращения Трампа в Белый дом, сообщает New York Times.

    Джек Смит, который вел два из четырех уголовных дел против Дональда Трампа, планирует уйти в отставку до возвращения Трампа в Белый дом в январе, сообщает New York Times. Смит был назначен 18 ноября 2022 года и занимался делами о незаконном хранении секретных документов Трампом и попытке вмешательства в выборы, отмечает РИА «Новости».

    «Смит... планирует завершить свою работу и уйти в отставку вместе с другими членами своей команды до того, как Трамп вступит в должность», – пишет газета со ссылкой на источники.

    Смит стремится опередить Трампа, который обещал его уволить сразу после возвращения в Белый дом. Спецпрокурор также не хочет оставлять после себя незавершенную работу. Офис Смита разрабатывает план по завершению его дел, чтобы избежать возможного вмешательства нового президента.

    Трамп стал первым победителем выборов в США, против которого открыты уголовные дела. Два из четырех дел ведутся офисом Смита и находятся в федеральной юрисдикции, что позволяет новому президенту помиловать себя или распустить офис спецпрокурора. Однако эксперты полагают, что правоохранительные органы могут прекратить преследование до инаугурации.

    Дональд Трамп выиграл президентские выборы 5 ноября, став вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение и поздравила соперника. По прогнозам, Трамп получает 50,5% поддержки избирателей и 312 голосов выборщиков. Инаугурация нового президента пройдет 20 января.

    Напомним, в августе 2024 года американский спецпрокурор Джек Смит повторно передал в суд Вашингтона обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа, обвиняя его в тех же преступлениях, что и ранее.

    Белый дом позднее опроверг информацию о поддержке Байденом тюремного заключения Трампа, заявив, что речь шла о политическом заключении, а не о буквальном тюремном наказании.

    Между тем министерство юстиции США рассматривает возможность завершения двух федеральных уголовных дел против Трампа до его возможного вступления в должность президента страны.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2024, 10:05 • Новости дня
    Маск анонсировал еженедельные трансляции департамента госэффективности США

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск, возглавивший новый департамент по достижению госэффективности США, анонсировал проведение еженедельных прямых трансляций с сообщениями о деятельности ведомства; созданный аккаунт уже набрал почти миллион подписчиков.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE) будет проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о своей деятельности, передает РИА «Новости». Это решение призвано повысить прозрачность работы ведомства и информировать общественность о прогрессе в достижении заявленных целей.

    Аккаунт нового департамента был создан в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России) и уже набрал почти миллион подписчиков. По состоянию на утро четверга количество подписчиков достигло 920 тыс. человек, что свидетельствует о высоком интересе общественности к деятельности нового ведомства.

    Ранее Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, анонсировал, что Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности. Название ведомства, DOGE, имеет связь с криптовалютой Dogecoin, сторонником которой является Маск. Эта криптовалюта названа в честь интернет-мема Doge, изображающего собаку породы сиба-ину.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США для радикального реформирования системы. Американист Малек Дудаков пояснил, что создание этого министерства связано с бюрократией американского госаппарата и желанием Трампа убрать нелояльных представителей глубинного государства. Сам Маск заявил об опасности, нависшей над бюрократией в США, после своего назначения на пост руководителя министерства эффективности правительства.

    Коментарии (0)
    Главное
    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН поменяла позицию по Украине
    Российский боец рассказал, как три недели оборонял опорный пункт в одиночку
    ВСУ перебросили бойцов «Азова» для обороны Часова Яра
    Захарова указала на превращение ЕС в военный блок
    Президент Польши лишился части среднего пальца
    Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы»
    Завод в Калининградской области начал приглашать на работу граждан Индии

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ

    Бои за Курахово продолжаются. Российская армия продвинулась на север и юг от города, а некоторые подразделения уже зашли в его восточную часть. Эксперты связывают успех ВС России сразу с несколькими факторами, среди которых четкое взаимодействие штурмовиков с расчетами БПЛА и артиллерией, а также дезорганизацией в рядах ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Европа попытается заменить США на Украине

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах побудила Европу убедительнее говорить о новой военной помощи Украине. В последние дни речь об этом шла в Брюсселе и Париже, где генсек НАТО встречался с президентом Франции и госсекретарем США. Если Трамп все же решит дистанцироваться от конфликта, сможет ли Европа в одиночку снабжать ВСУ оружием? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............