Лукашенко раскрыл альтернативные варианты площадки саммита России и США

Президент Белоруссии рассказал журналистам, что при подготовке саммита России и США обсуждалось несколько возможных мест его проведения, передает БелТА. Он отметил, что среди предложенных вариантов были Рим, Женева, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.
Лукашенко уточнил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина провести встречу на Аляске, что он назвал «экзотически, но красиво».
По словам белорусского лидера, Путин лично сообщил ему о рассматриваемых городах-кандидатах, среди которых значились Рим, Женева, Турция, Эмираты.
Лукашенко передал слова Путина: «Тут обсуждается Рим, Женева, Турция, Эмираты и так далее. Я говорю: ну, в Рим ехать как-то нам, православным… Да, говорит, я так и понимаю. Отвергли все эти точки, говорит, подождем, что американцы предложат».
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Лукашенко назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Также Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Лукашенко.