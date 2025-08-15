  • Новость часаПесков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
    Россию пригласили на похороны Запада
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате
    Африканский союз заявил о дискриминации континента на картах мира
    Путин посетил завод по переработке рыбьего жира «Омега-Си» в Магадане
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным
    Губернатор Рязанской области ввел режим ЧС после пожара на «Эластике»
    МВД Сербии сообщило о ранении 75 полицейских при беспорядках
    Шор обратился к молдавской полиции с призывом поддержать протест
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    15 августа 2025, 17:10 • Новости дня

    Лукашенко и Трамп поговорили по телефону

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил «Пул Первого».

    О телефонном разговоре между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и американским лидером Дональдом Трампом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул первого», передает ТАСС.

    В сообщении канала говорится: «Лукашенко и Трамп поговорили по телефону».

    Ранее самолет Дональда Трампа ранее вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    15 августа 2025, 08:55 • Новости дня
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью СССР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Глава российского ведомства вышел из машины и направился в отель в Анкоридже. В этот момент его спросили о том, в первый ли раз он находится тут.

    «Бывал уже тут», – сказал министр «Известиям».

    Отмечается, что Лавров прошел в отель в свитере с надписью СССР на груди.

    Ранее Лавров с иронией отреагировал на вопрос о чувстве волнения перед началом российско-американского саммита в Анкоридже.

    Напомним, глава МИД России и посол России в США Александр Дарчиев прибыли на Аляску.

    Белый дом сообщал, что встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    15 августа 2025, 14:24 • Новости дня
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске

    Трамп о саммите с Путиным на Аляске: Ставки высоки

    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами «ставки высоки».

    Дональд Трамп, готовясь к саммиту с Владимиром Путиным на Аляске, опубликовал сообщение в своей социальной сети TRUTH Social, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Ставки высоки!!!».

    Ранее Дональд Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп на встрече с Владимиром Путиным хочет оценить возможность мира на Украине.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Эксперты назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    14 августа 2025, 21:39 • Новости дня
    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира

    DN: Трамп неоднократно обсуждал со Столтенбергом вопрос Нобелевской премии мира

    DN: Трамп несколько раз спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Dagens Naeringsliv (DN).

    Издание Dagens Naeringsliv пишет, что Трамп неоднократно связывался с экс-генеральным секретарем НАТО и нынешним министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом по поводу Нобелевской премии мира, сообщает «Газета.Ru». По информации источника, Трамп обсуждал с ним этот вопрос, напоминая, что награду вручает норвежский комитет.

    В конце июля, во время очередного разговора, посвященного взаимоотношениям между США и Норвегией, Трамп вновь поднял тему Нобелевской премии, перейдя к ней после дискуссии о пошлинах на норвежские товары. Подчеркивается, что для Трампа этот вопрос был особенно важен.

    Ранее администрация Белого дома опубликовала список стран, поддержавших кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира.

    В сообщении указывается, что Трампа поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Республики Руанда Оливье Ндухунгирехе.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержит Трампа в случае его выдвижения на премию, если тот станет миротворцем.

    15 августа 2025, 16:30 • Новости дня
    Губернатор Аляски: Трамп лично встретит Путина в аэропорту

    Губернатор Аляски Данливи: Трамп первым прибудет в Анкоридж и лично встретит Путина в аэропорту

    Губернатор Аляски: Трамп лично встретит Путина в аэропорту
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе в Аляске перед началом американо-российского саммита, сообщил губернатор штата Майк Данливи в интервью телеканалу Fox News.

    Детали протокола предстоящей встречи между президентами России и США раскрыл губернатор штата Майк Данливи, передает ТАСС. По словам Данливи, Дональд Трамп планирует прибыть на базу в Аляске до Владимира Путина и лично встретить российского лидера на взлетно-посадочной полосе.

    Губернатор отметил, что, по его мнению, встреча пройдет достаточно быстро и без лишних задержек.

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске.

    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Владимира Путина на Аляске.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    15 августа 2025, 02:33 • Новости дня
    Ил-96 с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетевший из московского аэропорта Внуково, приземлился в Анкоридже (Аляска, США), сообщают информационные агентства.

    На борту находятся журналисты кремлевского пула и часть российской делегации, прибывшей на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

    За приземлением самолета в режиме онлайн наблюдали более 23 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый самолет Ил-96 ранее также совершил посадку в Анкоридже после вылета из Москвы. 15 августа на Аляске состоится саммит с участием президента России и президента США.

    14 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Мэрия оценила возможное влияние встречи Путина и Трампа на Анкоридж

    Мэр Лафрэнс: В Анкоридже не ждут сбоя работы служб из-за встречи Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Анкориджа не ожидают масштабных сбоев в работе муниципальных служб из-за встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила мэр Анкориджа Сюзен Лафрэнс.

    Пресс-секретарь мэра Анкориджа Эмили Гудикунц заявила о минимальном влиянии подготовки к саммиту на город и работу служб на данный момент, передает ТАСС.

    «Мы сотрудничаем с властями штата (Аляска), объединенной военной базой Элмендорф-Ричардсон, военными и Белым домом, чтобы содействовать успеху саммита», – сказала Гудикунц.

    Лафрэнс заявила, что власти не ожидают существенных сбоев в работе школ, транспорта или других городских служб в связи с проведением саммита. Она отметила, что событие рассматривается как шанс продемонстрировать значимость Анкориджа для международной торговли, обороны и туризма, а подготовка ведется в тесном взаимодействии с военными.

    По наблюдению ТАСС, в городе пока не замечено дополнительных мер безопасности. На улицах отсутствуют временные постройки и ограждения, нет значимых ограничений для автотранспорта и пешеходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа на Аляске пройдет саммит с участием президента России и президента США. Встреча лидеров двух стран состоится на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон около города Анкориджа.

    Bloomberg заявило, что Секретная служба США столкнулась с логистическими сложностями при подготовке к саммиту президентов России и США в Анкоридже. Служба также испытывает нехватку сотрудников для обеспечения безопасности мероприятия.

    15 августа 2025, 15:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил ужесточением санкций против России из-за Украины

    Трамп пообещал жесткие санкции России при отсутствии договора по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил введением жестких экономических санкций против России в случае, если не будет достигнута договоренность по урегулированию ситуации на Украине.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил введением жестких экономических санкций против России в случае, если не будет достигнута договоренность по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС. Как отметил Трамп, его администрация готова к серьезным мерам и рассмотрит этот вариант в случае отсутствия прогресса на переговорах.

    В беседе с журналистами он заявил, что его действия связаны не с личными интересами, а с желанием спасти жизни людей.

    «Я делаю это не ради себя, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочел сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней», – заявил Трамп журналистам.

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляску, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Трамп перед вылетом на Аляску публиковал пост со словами «ставки высоки». Он выразил уверенность в согласии Путина и Зеленского на мир.

    Белый дом заявил, что Трамп ориентирован на дипломатическое решение конфликта, предпочитая переговоры вместо усиления давления на Москву с помощью новых ограничительных мер.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам саммита на Аляске не планируется подписывать какие-либо документы.

    Эксперты ранее назвали главные ожидания от встречи Путина и Трампа.

    14 августа 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп допустил возможность сокращения военного присутствия США в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме о потенциальной возможности сокращения войск США в Европе.

    По словам президента, этот вопрос пока не обсуждался с ним напрямую, передает ТАСС.

    «Этот вопрос передо мной не ставился, я подумаю об этом позже, но он не был поставлен передо мной», – сказал Трамп. Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что готов рассмотреть этот вариант в дальнейшем, если это будет способствовать урегулированию на Украине.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что численность американских войск в Европе планируется сократить на фоне того, что приоритет Вашингтона смещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

    В июле европейские государства-члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению американского военного контингента в Европе.

    В июне генсек НАТО Марк Рютте опроверг сообщения о планах США снизить численность войск в Европе.

    14 августа 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность в согласии Путина и Зеленского на мир

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Трамп сообщил, что рассчитывает на организацию встречи, в которой примут участие он сам, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский. По его словам, возможно, к этим переговорам будут приглашены европейские лидеры, однако этот вопрос пока окончательно не решен, передает ТАСС.

    Он отметил, что считает вероятным заключение мира между странами при участии обеих сторон. Он также отметил, что подобная встреча может стать шагом к разрешению конфликта на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным хочет оценить возможность мира на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске не планируется подписывать какие-либо документы.

    Эксперты ранее назвали главные ожидания от встречи двух лидеров.

    Напомним, в пятницу на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США.

    15 августа 2025, 05:54 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о переговорах администрации Трампа по покупке доли Intel

    Bloomberg: Администрация Трампа ведет переговоры о покупке доли Intel

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможное приобретение доли в американском технологическом гиганте Intel, сообщило Bloomberg.

    Сделка, по информации источников Bloomberg, направлена на усиление производственных мощностей корпорации в США, включая помощь в строительстве завода в штате Огайо, передает ТАСС.

    Рассмотрение этого вопроса было инициировано после встречи главы Intel Лип-Бу Тана и президента США в Белом доме 11 августа. Переговоры по условиям сделки продолжаются. В случае успешного соглашения Лип-Бу Тан, как ожидается, сохранит свой пост руководителя компании, сообщает Bloomberg.

    В Intel не подтвердили информацию о переговорах с властями, добавив, что «с нетерпением ждут продолжения сотрудничества с администрацией Трампа», однако «комментировать слухи» отказались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призывал к отставке главы Intel Лип-Бу Тана, заявив о его «серьезном конфликте интересов». Компания Intel сообщила о начале диалога с администрацией США после требований Трампа уволить руководителя корпорации.

    15 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    Продавцы в Анкоридже не подготовили сувениры к саммиту Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В торговых точках аэропорта Анкориджа пока нет сувенирной продукции, посвященной предстоящему саммиту между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Сувенирные магазины в аэропорту Анкориджа не успели подготовить к продаже продукцию, посвященную саммиту, передает РИА «Новости».

    «У нас еще нет сувениров на продажу по этой теме, потому что у нас не было времени подготовиться, но мы надеемся получить их завтра», – сказала продавщица одного из центральных магазинов.

    Обычно перед подобными встречами сувенирная индустрия заранее готовится к наплыву покупателей. Например, перед саммитом в Сингапуре между Трампом и Ким Чен Ыном в 2018 году в продаже появились памятные медали.

    Напомним, Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске. На аляскинской авиабазе Элмендорф-Ричардсон развернули истребители F-35. Белый дом сообщал, что политики начнут переговоры в 11.00 по местному времени (22.00 мск).

    15 августа 2025, 15:09 • Новости дня
    Трамп вылетел в Анкоридж на встречу с Путиным

    Президент США Трамп вылетел в Анкоридж с авиабазы Эндрюс

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляску, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Дональд Трамп вылетел с авиабазы Эндрюс, расположенной неподалеку от американской столицы, в Анкоридж для переговоров с Владимиром Путиным, передает ТАСС. Пресс-пул Белого дома вел прямую трансляцию с вылетом президента США.

    По официальному графику, встреча Трампа и Путина в Анкоридже запланирована на 11:00 (22:00 мск) по местному времени. Также отмечается, что в 17:45 (04:45 субботы мск) по Аляске Трамп покинет город и вернется обратно в Вашингтон.

    NBC сообщил о планах Трампа лично встретить Путина на Аляске.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. П

    Трамп перед вылетом на Аляску опубликовал пост со словами «ставки высоки».

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    15 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Трамп выехал из Белого дома на базу Эндрюс для вылета на Аляску

    Tекст: Вера Басилая

    Колонна автомобилей с президентом США Дональдом Трампом отправилась из резиденции главы Белого дома к военной базе Эндрюс, сообщил пул Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп покинул свою резиденцию и направился к военной базе Эндрюс, откуда запланирован его вылет на саммит с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    По словам представителей пула Белого дома, Трамп в красном галстуке сел в служебный автомобиль «Зверь» в 7.31 по местному времени (14.31 мск). Кортеж президента США покинул территорию Белого дома уже через минуту, в 7.32.

    В пуле отметили, что движение сопровождалось строительными работами на Южной лужайке, из-за чего был выбран такой маршрут.

    Белый дом опубликовал состав делегации США на саммите на Аляске. NBC сообщил о планах Дональда Трампа лично встретить Владимира Путина на Аляске.

    Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с Дональдом Трампом на Аляске.

    Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где запланирована встреча с Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами «ставки высоки».

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    15 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    Дмитриев: Встреча Путина и Трампа важна для всего мира

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске скажутся на всем мире, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Важнейшая встреча. Безусловно, важная встреча для всего мира», – сказал Дмитриев, передает ТАСС.

    Российская сторона надеется на конструктивный диалог, сейчас есть возможность донести прямо и четко позицию Москвы до Вашингтона, добавил он.

    Белый дом пояснял, что встреча президентов начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Напомним, Путин прилетел в Магадан перед встречей с президентом США на Аляске. Американская сторона развернула истребители F-35 на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Сам Трамп указывал, что встреча с Путиным на Аляске будет предварительной.

    Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс заключенных в Белоруссии
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО
    Российские войска освободили Александроград в ДНР
    Командование 60-й бригады ВСУ сбежало с краснолиманского направления
    Польша обиделась на баннер израильских болельщиков «Убийцы с 1939 года»
    США удвоили вместимость тюрем для иммигрантов к 2026 году
    Экс-директор парка «Патриот» получил срок за мошенничество

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      «Алсиб» снова включился в историю

      В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

      4 комментария
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Америке Центральная Азия

      В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      7 комментариев
    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации