В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.4 комментария
Лукашенко и Трамп поговорили по телефону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил «Пул Первого».
О телефонном разговоре между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и американским лидером Дональдом Трампом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул первого», передает ТАСС.
В сообщении канала говорится: «Лукашенко и Трамп поговорили по телефону».
Ранее самолет Дональда Трампа ранее вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным.