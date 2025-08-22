Лавров поддержал действия Венесуэлы по защите суверенитета страны

Лавров выразил поддержку усилиям властей Венесуэлы по защите суверенитета

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дэлси Родригес Гомес, передает ТАСС.

В ходе беседы Лавров выразил солидарность с венесуэльским руководством и подтвердил всестороннюю поддержку его усилиям по защите национального суверенитета. Также он отметил важность обеспечения институциональной устойчивости страны в условиях усиливающегося внешнего давления на Каракас.

В сообщении МИД России подчеркивается, что Россия продолжает поддерживать Венесуэлу в вопросах независимости и противодействия иностранному вмешательству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила вознаграждение в 50 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США пока не могут раскачать ситуацию в Венесуэле и рассчитывают добиться изоляции Каракаса через выборы в Колумбии и Бразилии.

Николас Мадуро заявил, что Россия и президент Владимир Путин вышли победителями в противостоянии с западными странами.